Берлин увеличивает помощь, авиакатастрофа в Грузии, подразделение разведки ЕС: новости дня

Данія оголосила новий пакет військової допомоги, а Литва допоможе з оздоровленням понад 300 українських дітей.

ЄС створить новий розвідувальний підрозділ під керівництвом фон дер Ляєн, а Британія призупинила обмін розвідданими зі США.

У Литві три літаки перенаправляли через контрабандні кулі з Білорусі, а також зафіксували збільшення ворожих інформатак після закриття кордону з Білоруссю.

У Британії визнали, що за пів року помилково випустили з в’язниць понад 90 засуджених.

Все важливе і цікаве за вівторок, 11 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Німеччина збільшує допомогу

Уряд Німеччини хоче збільшити підтримку України для захисту від російської агресії до понад 11,5 мільярдів євро наступного року.

Бюджетний комітет Бундестагу збереться в четвер на так звану фінальну сесію, щоб внести останні штрихи в проєкт бюджету на 2026 рік.

Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на понад $210 млн, а Литва допоможе з оздоровленням понад 300 українських дітей, звільнених з окупації.

Сьогодні у Брюсселі відбулася Рада Україна-НАТО за участю віцепрем’єра з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тараса Качки. На ньому український високопосадовець відзвітував НАТО, що Україна зробила у межах Річної національної програми.

А 13 листопада Рада ЄС обговорить "репараційні позики" та фінансування України.

Румунія і загрози з Росії

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою засудила російський обстріл території України у ніч на 11 листопада, внаслідок якого на румунській території також міг упасти безпілотник.

"Ми готуємо нові санкції та конкретні заходи, які накладуть істотні витрати на агресора", – наголосила міністерка.

Румунські військові через несприятливі погодні умови не змогли підняти в повітря винищувачі для потенційного збиття російських дронів.

Міноборони Румунії повідомило, що у ніч проти 11 листопада у румунському повіті Тульча міг впасти російський дрон.

Президент Чехії Петр Павел вважає, що на порушення Росією повітряного простору НАТО слід відповідати силою.

Тим часом в Росії стверджують, що Україна нібито збиралася викрасти російський надзвуковий винищувач МіГ-31 із ракетою "Кинджал" і направити його у район дислокації найбільшої в південно-східній Європі авіабази НАТО, розташованої на території Румунії в Констанці, де його могли збити засоби протиповітряної оборони".

Речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрей Церня іронічно відреагував на заяву ФСБ про зрив цієї операції.

"Радянські шпигунські романи не були особливо видатними, оскільки були пропагандистськими вправами. Так само і сьогодні вигадані російські новини про шпигунів. Реальними ж є російська агресія та російські провокації, які ці історії про літаки та шпигунів намагаються приховати", – заявив Церня.

Розвідувальний підрозділ ЄС

Європейська комісія планує створення нового підрозділу у рамках її Генерального секретаріату для зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки.

"Ми перебуваємо у складному геополітичному та геоекономічному середовищі, і саме тому Єврокомісія розглядає питання про зміцнення своїх можливостей у сфері безпеки та розвідки. У межах цього підходу розглядається створення спеціального підрозділу в рамках Генерального секретаріату", – повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

За його словами, це буде додаткова ініціатива, яка доповнюватиме роботу Директорату безпеки Єврокомісії, а також тісно співпрацюватиме з відповідними службами Європейської служби зовнішніх дій.

Нагадаємо, обмін розвідданими в ЄС розпочався після терористичних атак на США 11 вересня 2001 року, які спонукали розвідувальні служби Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швеції та Великої Британії почати об'єднувати засекречені оцінки стану справ у сфері безпеки.

Згодом цей процес став більш інституціоналізованим, поширився на інші країни-члени ЄС, а в 2011 році був переданий у підпорядкування дипломатичної служби ЄС.

Раніше військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.

Тим часом німецькі ультраправі не бачать загрози з боку РФ для своєї країни.

До речі, Британія, за даними CNN, призупинила обмін розвідданими зі США через удари по човнах наркоторговців.

Провокації з метеозондами

Три пасажирські літаки, які мали приземлитися в аеропорту Вільнюса вночі 10 листопада, були перенаправлені до Каунаса та Риги через виявлені у повітряному просторі Литви контрабандні повітряні кулі.

У ніч проти вівторка, 11 листопада, Литва перехопила вісім повітряних куль, що летіли з Білорусі. Крім того, перехопили саморобний дрон.

А ще в армії Литви зафіксували збільшення ворожих інформатак після закриття кордону з Білоруссю.

Литва знову викликала дипломата Білорусі через провокації з метеозондами.

Зазначається, що білоруського дипломата викликали після порушень повітряного простору 8 і 10 листопада, "коли нелегальні повітряні кулі з Білорусі знову створили загрозу цивільній авіації та громадській безпеці".

Литовське МЗС нагадало, що в разі подальших порушень повітряного простору Вільнюс "залишає за собою право продовжити дію обмежень на перетин кордону між Литвою і Білоруссю".

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко доручив своєму міністру закордонних справ провести переговори з Литвою щодо пунктів пропуску на кордоні.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що виступає проти переговорів з Білоруссю щодо руху через кордон, які запропонував самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко.

Будріс сказав, що Литва має відновити роботу кордону, коли Білорусь припинить запускати в її повітряний простір повітряні кулі і дозволить перетнути кордон близько 1000 литовських вантажівок, які були затримані в Білорусі після закриття кордону.

Щодо євроінтеграції України

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає реалістичним завершення Україною переговорів з Європейським Союзом до 2028 року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, для готовності України до вступу в ЄС потрібно буде ухвалити від 500 до 1000 законів. За його словами, темп – понад 350 законів на рік – це реально.

Він зауважив, що якщо "буде маячити перспектива вступу в 2029 чи 2030 році, і вже буде завершення війни, справедливий мир", а також; будуть відкриті всі шість кластерів, і щоб їх закрити, треба буде проголосувати, "умовно, 200 законів" – то парламент "складе свої претензії в купку, всі сядуть і за два тижні їх проголосують за фаст-треком".

"Для цього такий компромісний механізм треба буде створити. Але для такого прогресу треба більш сприятливий, надихаючий контекст у вступному процесі", – наголосив Корнієнко.

Він також висловив впевненість, що участь міжнародних експертів, як того вимагає Європейський Союз, у "суддівських" відборах продовжать.

10-11 грудня у Львові має відбутись неформальна зустріч міністрів держав Європейського Союзу у справах ЄС, на якій обговорять прогрес України у євроінтеграції.

До речі, Грузію не запросили на Форум з розширення ЄС у Брюсселі 18 листопада.

"Щодо наших відносин із грузинською владою... ми знизили рівень політичних контактів із владою Грузії, окрім тих, які спрямовані на пошук шляхів виходу з поточної ситуації", – підкреслив речник Єврокомісії.

Решта новин

Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності.

Болгарія має запаси пального менш як на 2 місяці в умовах санкцій США проти "Лукойлу".

ЗМІ: Британія не хоче платити ЄС 6,75 млрд євро за приєднання до ключового оборонного фонду.

У Грузії Літак розбився турецький військовий літак, який прямував з Азербайджану до Туреччини. На його борту було 20 людей.

У Сеймі Литви склали присяги нові міністри культури та оборони, а в Ірландії відбулась інавгурація нової президентки.

У Берліні внаслідок підпалу і вибуху пошкоджені дві великі лікарні.

У Британії визнали, що за пів року помилково випустили з в’язниць понад 90 засуджених.