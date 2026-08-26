Зеленский вручил Маску орден, атака хакеров из РФ на Норвегию, украинцы не верят Трампу: новости дня

У Норвегії зафіксували кібератаку на Норвезьке агентство з питань цифровізації – найпотужнішу за останні дев'ять тижнів.

Молдова заявила про порушення повітряного простору "літальним апаратом", а уряд Мадяра постановив, що поведінка Росії становить загрозу для Угорщини.

Все важливе і цікаве за середу, 26 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо візиту директора ЦРУ

У Кремлі заявили, що візит глави ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня пов’язаний із контактами між спецслужбами РФ і США.

Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту американського директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

Трамп заявив, що його адміністрація "дуже наполегливо працює" над припиненням війни в Україні, а також наголосив, що "можливо, щось вийде" з візиту директора ЦРУ до Москви.

Сенатор-демократ Річард Блументаль, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, сподівається, що Реткліфф передав попередження щодо ескалації.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що візит директора ЦРУ до Москви, ймовірно, мав на меті пом’якшити "геополітичну напругу".

Вітання від Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький надіслав українському колезі Володимиру Зеленському вітального листа з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності, побажавши Україні перемоги у війні.

"Польща дбає про добросусідські відносини. Вони мають ґрунтуватися на певних фундаментальних засадах, і однією з таких засад є, зокрема, історична правда", – повідомив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач про зміст листа.

За його словами, діалог між офісами президентів України та Польщі триває.

Президент Володимир Зеленський у середу подякував президенту Польщі і додав, що українці завжди пам’ятатимуть про підтримку Польщі, її відкриті серця та двері з перших днів російського вторгнення.

"Ми прагнемо розвивати зв’язки між нашими двома сильними народами – на основі поваги та правдивого ставлення до минулого, тверезого підходу до сучасних загроз та оптимізму щодо нашого спільного майбутнього в ЄС та НАТО", – написав Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Поляки називають "Волинь" головною причиною погіршення ставлення до українців.

Українці не вірять Трампу

А раніше Зеленський повідомляв, що отримав від президента США Дональда Трампа "теплі та підбадьорливі" привітання з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України.

Нагадаємо Трамп підтримав Кароля Навроцького під час виборів президента Польщі.

За результатами опитування Rating Group, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький опинились у хвості рейтингу західних лідерів, яким симпатизують українці.

Атака хакерів РФ на Норвегію

У Норвегії зафіксували кібератаку на Норвезьке агентство з питань цифровізації.

Це третя і найпотужніша атака, якій піддалося Агентство з питань цифровізації за останні дев'ять тижнів.

Проросійські хакери з групи Server Killers повідомили про кібератаки на Норвегію через її підтримку України.

Загрози для Європи

Молдова заявила про порушення повітряного простору "літальним апаратом".

На кордоні з Молдовою відновив роботу КПП "Виноградівка", який закривали після атаки "Шахедами". А ще на Буковині провели комплексне оновлення пункту пропуску "Кельменці – Ларга", що на кордоні з Молдовою.

На пляжах Болгарії виявили уламки кількох дронів. Крім того, фрагмент дрона знайшли на чорноморському курорті Румунії.

Сьогодні також стало відомо, що Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасову повірену у справах Румунії в Москві Ліліану Бурду. Про причини виклику румунської дипломатки не повідомили.

Уряд Петера Мадяра вважає Росію загрозою не лише для Угорщини, а й для безпеки Європи та міжнародного порядку – така позиція була викладена в інструкціях для делегації Будапешта на 81-ту сесію Генеральної асамблеї ООН.

Після інциденту з дроном з вибухівкою в Лейпцигу у Франції попередили про можливість посилення ворожих дій.

У Норвегії заступила на чергування перша спеціалізована установка для збиття безпілотників.

ЄС виплатив Румунії перші 2,5 млрд євро на оборону в рамках SAFE, а Польща очікує на ще одну партію винищувачів F-35.

Щодо настроїв в Європі

Опитування Rating Group свідчить, що українці вважають найдружнішими країнами Францію, Британію і Литву.

За результатами опитування від Elabe, 63% французів стурбовані становищем країни.

В Ісландії скорочується розрив між прихильниками та противниками переговорів про вступ до ЄС.

Зеленський дав орден Маску

Президент Володимир Зеленський нагородив американського мільярдера, підприємця Ілона Маска орденом Свободи.

Згідно з текстом указу від 26 серпня, Ілона Маска нагороджено орденом Свободи "за визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки".

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