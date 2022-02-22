Німеччина блокує російський газогін, болісні санкції ЄС, кінець Мінським угодам: новини дня

Члени Радбезу ООН засудили рішення Росії про визнання "Л/ДНР"; Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку-2"; ЄС затвердив санкції проти 351 депутата Держдуми і 27 осіб та об'єднань; Британія ввела санкції проти російських банків і олігархів; Путін заявив, що Мінських угод більше не існує; МЗС України відкликала в.о. керівника посольства України в РФ та просить розірвати дипломатичні відносини з Росією; генсек НАТО вважає, що РФ продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну; латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє нічні рейси в Україну до кінця лютого; ЄС вирішив відкритися для туристів, вакцинованих китайською вакциною CoronaVac.

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Реакція світу на визнання Росією ОРДЛО

21 лютого президент РФ Владімір Путін підписав указ про визнання ОРДЛО. На підписанні були присутні керівники фейкових утворень Пушилін і Пасічник.

До підписання договорів Путін доручив Збройним силам Росії "забезпечити підтримку миру у "ДНР" та "ЛНР".

В адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона, коментуючи промову президента РФ перед визнанням ОРДЛО, назвали її "параноїдальною" та обурились порушенням обіцянок, які Владімір Путін дав президенту Франції.

Через рішення Росії Рада безпеки ООН провела надзвичайне засідання. Члени Радбезу засудили рішення РФ.

Представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Індії, Ірландії, ОАЕ, Кенії та Гани закликали до миру та дипломатії у спробі запобігти війні в Україні.

Канцлер Австрії та прем’єр Італії засудили визнання Росією ОРДЛО.

У Грузії також засудили визнання Путіним фейкових утворені і вважають, що повторюється сценарій агресії 2008 року.

Президент Туреччини назвав неприйнятним зазначене рішення Росії.

Греція занепокоєна долею своєї громади в Маріуполі на тлі визнання ОРДЛО Росією.

Засудила визнання Путіним так званих "республік" і Ірландія. Країна обіцяє підтримати санкції ЄС.

А от Білорусь, очікувано, "з розумінням" поставилась до рішення Путіна визнати ОРДЛО.

Президент Європейської ради Шарль Мішель у телефонній розмові з Зеленським висловив повну солідарність Євросоюзу з Україною.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також запевнив Володимира Зеленського, що його країна, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Тим часом, Угорщина переміщує війська до кордону з Україною.

Які санкціями впровадили проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні із Вашингтона заявив, що вважає останні кроки Росії достатніми для того, щоб Захід застосував проти неї санкції.

Уряд Німеччини зупиняє процес погодження російського газопроводу "Північний потік-2" через ескалацію конфлікту з боку Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц обґрунтував цей крок тим, що Росія порушила "всі міжнародні угоди" і зробила "незрозумілий, невиправданий" крок, визнавши сепаратистські утворення "ДНР" і "ЛНР".

У Байдена визнали, що домовлялися з Німеччиною про зазначений хід.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас після заяви канцлера ФРН про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" сказав, що "не сумуватиме" за ним.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький позитивно оцінив рішення Німеччини зупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік", але заявив про очікування ще більш рішучих кроків.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі у вівторок одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після визнання нею ОРДЛО.

Жан-Ів Ле Дріан, глава МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС, назвав рішення Росії про визнання ОРДЛО явним порушенням міжнародного права.

Також Ле Дріан повідомив, що запланована на п'ятницю зустріч із главою МЗС РФ Сергеєм Лавровим не відбудеться. Ле Дріан раніше зазначав, що про можливі переговори з Лавровим йшлося у тому випадку, якщо не буде вторгнення на Україну.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкції ЄС потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.

Також у списку 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Їх, за словами Борреля, можна розділити на кілька груп. Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних осіб за прийняття рішення на визнаних територіях.

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

В Євросоюзі кажуть, що мають додаткові санкції "в резерві", якщо РФ вирішить іти далі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти РФ за визнання "незалежності" ОРДЛО.

Джонсон заявив, що під санкції потрапили п’ять російських банків: Банк "Росія" Промсвязьбанк; Генбанк; Чорноморський банк розвитку та реконструкції; Індустріальний ощадний банк.

Також санкції запроваджені проти Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів, наближених до президента РФ олігархів. Будь-які активи, які вони мають у Британії, будуть заморожені, а особам буде заборонено приїжджати в країну.

За його словами, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі.

Президент США підписав новий пакет санкцій, пов'язаний із визнанням Росією "незалежності" донбаських республік.

У документі зазначається, що підписані Володимиром Путіним укази "суперечить зобов’язанням Росії за Мінськими домовленостями і загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, а отже становить незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Санкції передбачають заборону імпорту чи передачі нових технологій у регіон ОРДЛО, торгівлю з ним, а також фінансуванню чи трансакцій із суб’єктами з цього регіону.

Згодом США запровадили санкції проти двох російських великих фінансових інституцій - "Внешкомбанка" та "Військового банку", а також проти суверенного боргу Росії. За словами Байдена, це означає, що Сполучені Штати відріжуть російський уряд від західного фінансування.

Данський пенсійний фонд зупинить інвестиції у російські активи.

Канада також обіцяє санкції.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що визнання Росією "незалежності" окупованих ОРДЛО означає її односторонній вихід з Мінських домовленостей.

Згодом президент РФ Владімір Путін заявив, що Мінських угод більше не існує.

МЗС України відкликає до Києва в.о. керівника посольства України в РФ та просить розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичні відносини з РФ будуть розірвані, щойно президент ухвалить відповідне рішення.

Україна просить Британію і США про додаткову оборонну зброю.

Оцінки наступних дій Кремля

22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила запит російського президента Владіміра Путіна на застосування російської армії за кордоном.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дозвіл Ради Федерації на застосування військової сили за межами Росії вкладається у модель її агресивної поведінки.

Він вважає, що після визнання "незалежності" ОРДЛО Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну.

За його словами, у НАТО також бачать погрозливу риторику, яка підтвердилась у промові президента Путіна вчора.

Столтенберг сказав, що це найнебезпечніший момент для європейської безпеки за десятиліття.

Він засудив рішення Москви про визнання самопроголошених "ЛДНР". Водночас він підкреслив, що зараз відбувається продовження вторгнення РФ до України, яке вперше відбулося в 2014 році.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив, що президент Росії Владімір Путін налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну.

Прем'єр заявив, що Британія працюватиме над тим, щоб "Путін зазнав невдачі", якщо він здійснить повномасштабне вторгнення до Києва, "що він, здається, пропонує зробити".

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що рішення Росії направити війська на територію ОРДЛО збільшує ризик воєнного конфлікту.

А президент Естонії Алар Каріс заявив, що нинішні події є вирішальними для подальшої історії Європи, та закликав західних лідерів розуміти свою відповідальність.

Евакуація дипломатів

Дипломати США в Україні, переміщені до Львова, ночували у Польщі.

Австралія евакуювала співробітників посольства зі Львова до Румунії та Польщі.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський дорікнув країнам, які частково евакуювали дипломатів з України. Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що такий візит на найвищому рівні у дуже напруженій ситуації є важливим сигналом солідарності з Україною.

Естонія минулого тижня заявила, що не планує евакуйовувати з Києва своє посольство та не відкликає військових інструкторів з України на тлі побоювань щодо нової збройної агресії Росії.

Проте, стало відомо, що латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє нічні рейси в Україну до кінця лютого.

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