Нова коаліція у Польщі, Байден змінює "російських" радників, Орбан проти Києва в ЄС: новини дня

Після статті Залужного на Заході закликають готуватися до затяжної війни в Україні.

Перехід війни з Росією на новий етап супроводжується і проблемами щодо підтримки України. Ймовірно, тимчасовими, але тим не менш. Конгрес США досі не визначився з виділенням коштів на допомогу Києву, а в ЄС визнають, що можуть не встигнути передати ЗСУ обіцяні мільйон снарядів до березня наступного року.

Але є й позитивні новини щодо підтримки України.

Другий день окрема тема дайджесту – проблемна Угорщина Орбана. Та щодо цього є і оптимістичні прогнози.

До того ж: події довкола Близького Сходу, коаліція опозиції у Польщі, проблема мігрантів в Європі.

Ще й новий поворот у справі про зірки Давида у Парижі.

Важливі і цікаві новини п’ятниці, 10 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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На тлі нового етапу війни

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи війну в Україні, попереджає, що треба готуватись до довгого шляху.

"Нам потрібно бути готовими до довгого шляху. Війни за своєю природою непередбачувані. Що ми точно знаємо, так це те, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане з ситуацією на полі бою", – зазначив Столтенберг.

Коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, в якій той, зокрема, писав, що війна зайшла в глухий кут, Столтенберг зауважив, що завжди було зрозуміло, що ситуація буде непростою.

"Ми знали, що Росія місяцями готувала оборонні лінії – з мінами, з протитанковими ровами, з великою кількістю оборонних позицій", – сказав він.

Проте українські війська "змогли досягти успіхів і звільнити більше території", підкреслив генсек НАТО.

Як відомо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.

Невдовзі після публікації колонки Залужного у The Economist канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні може тривати дуже довго.

Однак Шольц нагадав, що війна триває набагато довше, ніж уявляв собі президент Росії Владімір Путін, тому, за словами канцлера, він не є песимістом.

За його словами, важливо розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.

На тлі переходу війни з Росією на новий етап з Білого дому йде посадовиця, яку називають "архітектором" політики Байдена щодо Європи. Аманда Слоут була не дуже публічною, але вкрай важливою посадовицею в адміністрації Байдена у питанні налагодження відносин з традиційними партнерами і протидії Росії.

Невдовзі перед цим з Ради нацбезпеки пішов Ерік Грін, який займався російським напрямком.

Тим часом, в Україні, як зазначає розвідка Естонії, РФ активно атакує на двох напрямках на Сході і заволоділа ініціативою.

Поки Росія "зав’язла" в Україні, НАТО продовжує укріплювати свій східний фланг.

В небі Естонії напередодні винищувачі військово-повітряних сил Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Іспанії провели навчання з відбиття раптової загрози, яка вимагала оперативної взаємодії всіх наявних сил у регіоні.

Крім того, до Латвії прибули 15 канадських танків Leopard 2.

Проблеми з допомогою

Перехід війни з Росією на новий етап супроводжується і проблемами щодо підтримки України. Ймовірно, тимчасовими, але тим не менш.

Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Україні, оскільки у Пентагону залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь, які були відправлені в країну.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх закликала Конгрес вийти з глухого кута і схвалити запит адміністрації Байдена на виділення 61,4 мільярда доларів на надзвичайну допомогу Україні, що є частиною пакета на 106 мільярдів доларів. Пакет також включатиме допомогу Ізраїлю та врегулювання ситуації на американо-мексиканському кордоні.

Окремі сенатори також продовжують агітувати за ухвалення запиту Байдена для підтримки України.

Американський сенатор-республіканець Піт Рікеттс заявив, що США та союзники повинні допомогти Україні зупинити президента РФ Владіміра Путіна, адже в іншому випадку це призведе для більшої ціни для Сполучених Штатів.

"Якщо Путін досягне успіху в Україні, а потім вирішить вторгнутися в країни Балтії, це буде Третя світова війна і ваш син буде воювати в Європі", – переконаний Рікеттс.

Але і це ще не все. Як повідомляє Bloomberg, Європейський Союз поінформував країни-члени, що зобов'язання надати Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року навряд чи буде виконане.

Наразі Україні передали близько 30% обіцяної кількості боєприпасів.

Надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни-члени ЄС під час зустрічей цього тижня зазначили, що поставки РФ від Північної Кореї ще більше підкреслюють необхідність для ЄС бути більш ефективним.

13 листопада в Брюсселі міністри оборони країн-членів ЄС обговорять питання постачання боєприпасів Україні.

Установки NASAMS, польовий шпиталь

Але є й позитивні новини щодо підтримки України.

Литва передала Україні засоби для боротьби з дронами та генератори і підтвердила, що передала Україні пускові установки NASAMS.

Естонія та Ісландія передали ще один польовий шпиталь, а Німеччина передасть транспортні засоби.

Цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії та вирушила додому.

З початку повномасштабного вторгнення Росії 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо.

Чехія і Тайвань домовилися про співпрацю у відновленні України, а Німеччина виділила 10 млн євро на створення в Україні центрів передових досліджень.

Щодо проблемної Угорщини Орбана

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив проти переговорів з Україною про членство у ЄС.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", – заявив Орбан, додавши, що Брюссель "винен гроші" Будапешту.

За даними "Інтерфакс-Україна", 13 листопада, у рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, глави МЗС держав-членів Євросоюзу заслухають позицію угорського колеги Петера Сійярто щодо вищезазначеної заяви Орбана.

Більш того, у другій половині 2024 року Угорщина буде головувати в Раді ЄС.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що це не стане на заваді подальшому руху Києва до членства в ЄС.

Також у Євросоюзі побоюються, що допомога Україні на 50 млрд євро на чотири наступні роки може бути заблокована прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який зберігає зв'язки з Москвою і заперечував проти подібної підтримки в минулому. Такі виплати зі спільного бюджету ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-членів.

Джерела Reuters повідомили, що Євросоюз зможе обійти будь-яке вето Угорщини і надати Україні 50 мільярдів євро допомоги.

Щодо Ізраїлю

Президент США Джо Байден повідомив, що починаючи з 9 листопада відкрито два гуманітарних пропускних пункти, які вже дозволили тисячам людей дістатися до безпечного місця.

"Ми також робимо все, що в наших силах, щоб збільшити гуманітарні поставки й допомогу", – заявив американський президент.

Водночас Байден зазначив, що Ізраїль ухвалює свої власні рішення, адже бореться з ворогом, який оселився серед цивільного населення, що наражає на небезпеку невинних палестинців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив з одним з найбільш різких засуджень загибелі цивільного населення в Газі і заявив, що необхідно зробити більше, щоб "мінімізувати шкоду палестинському цивільному населенню".

"Занадто багато палестинців було вбито. Занадто багато постраждали за останні тижні", – сказав Блінкен на пресконференції в індійській столиці Делі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок переконана, що рішення на основі принципу двох держав може допомогти вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт.

За даними CNN, адміністрація Байдена отримала суворі попередження від американських дипломатів про те, що через її рішучу підтримку військової кампанії Ізраїлю в Газі на США дедалі більше гніваються в арабських країнах.

Як повідомляє Reuters, за останню добу американські війська чотири рази були атаковані в Іраку та Сирії.

Конфліктом на Близькому Сході користається і Росія.

Франція звинуватила Росію в дезінформаційній кампанії у вигляді поширення в соцмережах зображень з малюнками зірок Давида, які з'явилися на будинках у Парижі на початку цього тижня.

"Ця нова операція російського онлайн-втручання проти Франції відображає постійну опортуністичну та безвідповідальну стратегію використання міжнародних криз для створення плутанини і напруженості в публічних дебатах у Франції та в Європі", – йдеться в заяві Міністерство закордонних справ Франції.

Нагадаємо, французькі слідчі розглядають можливість того, що за десятками малюнків зірки Давида на будинках у Парижі стоїть Росія.

Невдовзі після звинувачень на адресу РФ у публічному просторі з’явився молдовський бізнесмен Анатолій Призенко зізнався, що нібито він влаштував акцію із зірками Давида на будинках в Парижі.

"Ця акція була організована на підтримку євреїв, що живуть у Франції та за кордоном, які не мають ніякого стосунку до того, що наразі відбувається", – сказав він.

Опозиція створила коаліцію у Польщі

У Польщі опозиційні сили представили коаліційну угоду.

Тим часом, президент делегував формування уряду політичній силі "Право і справедливість", яка має майже нульові шанси отримати вотум довіри у Сеймі.

Навіщо польський президент йде на такий крок? Чи, може, у ПіС ще залишилися шанси на створення коаліції?

А разом із тим – про що домовилась польська опозиція і про що їй ще доведеться домовлятися?

Відповіді на ці питання – у свіжій аналітиці редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі після відставки уряду ПіС.

Проблема мігрантів

Президентка Європарламенту заявила про невдачу ЄС у сфері міграції.

Польські прикордонники затримали українця, який перевозив нелегалів, а у Німеччині затримали 15-річного хлопця, який нелегально перевозив мігрантів.

У Бельгії затримали двох людей за підозрою в підготовці терактів.

Решта новин

В ЄС нарахували майже 4,2 млн людей з України з тимчасовим захистом.

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