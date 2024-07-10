США дають Patriot, F-16 на шляху до України, Британія не проти ударів по РФ: новини дня

Системи протиповітряної оборони, винищувачі F-16, шлях до членства і загрози з РФ… Що нового приніс другий день саміту НАТО у Вашингтоні? В американській столиці працюють наші кореспонденти.

Грузія готується до виборів, Кулеба зустрівся з угорським колегою, а у Польщі наростає роздратування через "вибрики" Угорщини. До речі, в ЄС обговорюють покарання для Орбана за "миротворчу місію" щодо України.

У Румунії ведмідь вбив дівчину на лісовій стежці, у Британії застрелили трьох жінок з арбалета, а ЄС присвоїв особливий статус порносайту XNXX.

Про все важливе і цікаве за середу, 10 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Що з ППО для України?

Після опівночі за Києвом у Вашингтоні стартував "ювілейний" саміт НАТО, який маркує 75-ту річницю Альянсу. "Європейська правда" вже розповідала про ключові для України рішення, які там планують ухвалити – щодо майбутнього членства України, фінансування військової допомоги, більшої участі НАТО в її координації тощо.

Але окрім того, Україна розраховувала на проривні рішення щодо посилення своєї ППО.

Вже у першій промові під час саміту, відкриваючи зустріч лідерів, президент США Джо Байден оголосив про "історичне надання Україні систем протиповітряної допомоги" і про п’ять додаткових систем ППО.

Як дізналися наші кореспонденти, які, до речі, зараз перебувають у Вашингтоні і висвітлюють саміт Альянсу, йдеться про чотири вже обіцяні партнерами системи протиповітряної оборони.

Зокрема, по одній – від Німеччини (і вона вже працює в ЗСУ), Румунії та Нідерландів (цю планують зібрати за принципом "з миру по нитці"). Четверта – анонсована Італією система SAMP/T, яку вважають європейським аналогом американського Patriot.

Отже, фактично Байден оголосив про одну додаткову систему Patriot для України.

Це буде вже другий Patriot, який ЗСУ отримають від Пентагону. Але чи це багато?

За даними джерел "ЄвроПравди", ближчим часом будуть додаткові постачання, просто Вашингтон не встиг вирішити всі питання з ними до саміту.

Є плани отримати за допомогою США ще до чотирьох систем Patriot у 2024 році, і робота триває.

Докладніше про стратегічні зенітні системи для України – в статті Іванни Костіної і Сергія Сидоренка Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

"Крім того, в найближчі місяці США та партнери мають намір надати Україні десятки систем тактичної протиповітряної оборони, включаючи системи NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard. Ці системи ще більше посилять протиповітряну оборону України", – йдеться у спільній заяві США, Нідерландів, Німеччини, Італії та Румунії.

Президент Володимир Зеленський подякував партнерам за рішення щодо надання Україні додаткових систем ППО.

"Це ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО. Вдячний президенту Байдену за його лідерство та всім країнам-партнерам – за підтвердження зобовʼязань надати нам засоби протиповітряної оборони якнайшвидше", – зазначив Зеленський.

Крім того, він закликав США зняти всі обмеження на удари по військових об'єктах в РФ. І Сполучені Штати підтвердили, що обговорюють з Україною дозвіл бити їхньою зброєю вглиб Росії.

До речі, новий прем’єр Британії Кір Стармер не проти ударів британською зброєю по Росії. Сьогодні у Вашингтоні відбулася перша зустріч президента України і голови британського уряду.

F-16 на шляху до України

Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні заявив, що незабаром очікується рішення, щодо літаків F-16 для України.

Він зазначив, що вчора було рішення про ще п’ять Patriot і десятки інших систем ППО, сьогодні – рішення щодо літаків.

"Процес передання цих винищувачів вже триває, і вже влітку цього року Україна почне літати на нових винищувачах. Наразі ми не можемо надати додаткову інформацію з міркувань операційної безпеки", – йдеться в спільній заяві лідерів США, Данії та Нідерландів, які очолюють так звану коаліцію винищувачів.

Нагадаємо, на початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Нідерланди скерують ще 300 млн євро на озброєння для "українських" F-16.

Норвегія передасть Україні загалом шість F-16, перші – вже цього року.

Шлях до НАТО

За даними ЗМІ, останній проєкт підсумкової декларації саміту Північноатлантичного альянсу містить положення про "незворотний" шлях України до НАТО.

Водночас документ не містить чітких часових рамок вступу України: лідери Альянсу підтверджують, що зможуть "надіслати запрошення Україні, коли союзники погодяться і будуть виконані попередні умови".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що прийняття нових членів в Альянс вимагає консенсусу, але кроки, які робляться зараз дозволять спростити членство України, коли настане відповідний час.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що дуже важливо, що цей саміт НАТО надішле Кремлю сигнал про незворотність шляху України в НАТО.

А президент Литви Гітанас Науседа заявив, що сигнали, які Україна отримає на цьому саміті, є більш позитивними порівняно з торішнім самітом.

Президент Польщі Анджей Дуда навіть сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті Альянсу.

Спроможності Росії

А ще генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у НАТО не бачать небезпеки нападу Росії на держави Альянсу.

За його словами, РФ зараз повністю зайнята війною проти України.

Про проблеми Росії говорив сьогодні на полях саміту і високопоставлений посадовець НАТО.

Росії не вистачає боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ навіть в Україні.

Крім того, він каже, що російська нафтопереробка внаслідок ударів України скоротилась на майже 17%.

А до того слід додати і удари України по Чорноморському флоту Росії, частота і ефективність яких, за даними британської розвідки, значно зросла за останній рік.

Єнс Столтенберг каже, що росіяни перемістили значну частину військ, які були розміщені уздовж фінського кордону, до України.

"Отже, ми не бачимо військової загрози, але ми бачимо гібридні, кібератаки, саботаж та інші дії проти союзників", – пояснив він.

До речі, високопосадовець НАТО у Вашингтоні зазначив, що гібридні операції та кібератаки РФ є підставою активувати країнами Альянсу статтю 5.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в НАТО усвідомлюють загрозу гібридних атак з боку Росії, спрямованих на підрив єдності Альянсу, і вживають кроків, аби її зірвати.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати посилили безпеку на базах у Європі через загрозу російських диверсій.

А ще США та союзники зірвали операцію РФ з поширення дезінформації на Заході.

Тим часом, голова Генштабу Польщі закликав готувати армію до повномасштабного конфлікту, а Литва планує восени провести загальнонаціональні навчання з евакуації.

Крім того, американці розмістити крилаті ракети "Томагавк" у Німеччині.

Різне щодо України

Також стало відомо, що "Укроборонпром" відкрив перше іноземне представництво у США, а країни НАТО нададуть понад $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ.

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік.

Литва перерахувала 1 млн євро на відновлення "Охматдиту" після удару РФ, а німецькі лікарні готові прийняти дітей, які лікувались в "Охматдиті".

Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом.

Залужний розпочав роботу на посаді посла у Великій Британії.

Грузія готується до виборів

Грузинська опозиція гуртується для участі у виборах.

Про те, у якій політичній ситуації опинилася Грузія за три місяці до парламентських виборів, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Грузії передбачають революцію: як у Тбілісі готуються до вирішальних виборів.

Щодо Угорщини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

За словами Кулеби, він поінформував колегу про ситуацію на фронті, а також про підготовку до другого Саміту миру.

"У цьому контексті я підкреслив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", – зазначив він.

Міністр закордонних справ наголосив, що російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" ще раз продемонстрував, що задобрювання лідера РФ Владіміра Путіна не приносить результатів, оскільки той прагне війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і тривалий мир".

Сійярто розповів, що передав Україні "план дій щодо розвитку співпраці".

Тим часом, у ЄС обговорюють покарання для Орбана за "миротворчу місію" щодо України.

Досі в ЄС ніколи не припиняли повноваження головуючої держави достроково, але можливості для цього в Євросоюзу є.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

До речі, Угорщина досі блокує виплати із Європейського фонду миру, з якого ЄС виплачує державам-членам компенсації за передану Україні зброю. Через це у Польщі наростає роздратування.

Нагадаємо, днями Україна підписала з Польщею безпекову угоду.

На пресконференції з Дональдом Туском у Варшаві Володимир Зеленський оголосив, що безпекова угода з Польщею включає створення Українського легіону, до якого зможуть добровільно долучатися і проходити вишкіл українці за кордоном.

Польське RMF24 розповідає, що анонсоване створення легіону з українців за кордоном, який тренуватимуть у Польщі, нібито вже викликало чималий інтерес, а Польща працює над тим, щоб залучити до підтримки проєкту інші європейські держави.

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