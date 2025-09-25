Гібридна атака проти Данії, вирок експрезиденту Франції, транспортна угода з ЄС: новини дня

У Данії знову фіксували невідомі дрони. Крім того, загадкові дрони бачили наприкінці минулого тижня і у Франції.

Завтра у ЄС обговорюватимуть "стіну дронів", до наради долучиться і представник Словаччини.

Американські і угорські літаки перехоплювали російську авіацію.

У НАТО збираються у крайніх випадках збивати літаки-порушники, а глава Пентагону скликає сотні генералів на екстрену зустріч.

Все важливе і цікаве за четвер, 25 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

"Гібридна атака" проти Данії

Знову дрони тероризували Данію.

Вранці 25 вересня данська поліція повідомила, що аеропорт міста Ольборг вночі закривали приблизно на три години через присутність у повітряному просторі невідомих безпілотників. Зазначається, що вони літали з увімкненою підсвіткою.

Згодом телеканал TV2 зазначив, що безпілотники літали у районі розташування військових об’єктів.

Зокрема, біля аеропорту Ольборга розташована база Військово-повітряних сил – основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules та CL-604 Challenger. Також поруч – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.

В районі міста Скридструп у Південній Ютландії, де теж помітили БпЛА, розташована база, де здійснюється технічне обслуговування данських винищувачів F-16.

Згодом у поліції повідомили, що присутність якогось безпілотника підтвердили також у Хольстебро, де базується драгунський полк Ютландії – єдиний полк данської армії, що має бронетанковий батальйон.

Данські посадовці припускають, що невідомі безпілотники підняли у повітря десь у межах регіону.

"Я не можу сказати, звідки вони прилетіли, але це незначна відстань", – заявив міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За його словами, безпілотники не стали збивати через невиправдано великі ризики для звичайних людей.

Поульсен зазначив, що це гібридна атака і дії, що становлять загрозу для безпеки Данії.

"Вже зрозуміло, що ми побачимо більше гібридних інцидентів. Данія має бути ще більш готова протидіяти таким інцидентам у майбутньому – зокрема, на тлі останніх інцидентів в інших європейських країнах", – наголосив данський міністр оборони.

Міністр юстиції країни Петер Хуммельгор повідомив, що Данія розгляне придбання дронів-перехоплювачів для ефективної нейтралізації безпілотників.

Троельс Лунд Поульсен вважає, що мета таких гібридних атак – посіяти страх.

"Це для того, щоб створити розкол, щоб злякати нас… Зараз важливіше, ніж будь-коли, щоб ми були згуртовані", – наголосив міністр оборони.

Нагадаємо, позавчора загадкові безпілотники заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло.

У Норвегії поки не побачили зв’язку між інцидентами з безпілотника біля аеропортів Осло і Копенгагена.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що після чергового інциденту з невідомими безпілотниками в Данії підстав для "серйозного занепокоєння" немає.

Невідомі дрони у Франції

Польоти неідентифікованих безпілотників наприкінці минулих вихідних зафіксували над військовою базою Мурмелон-ле-Гран у департаменті Марна, що на півночі Франції.

Представник Міноборони Франції додав, що наразі немає жодних підстав говорити про іноземне втручання, повʼязане з запуском безпілотників.

Крім того, у Литві сьогодні тимчасово призупиняли польоти в аеропорту Вільнюса через появу дрона.

Туреччина розгорнула літак AWACS у Литві після інцидентів із дронами РФ.

Щодо літаків РФ

Вчора в міжнародному повітряному просторі, поблизу американської Аляски виявили чотири російські військові літаки, для супроводу яких була піднята авіація США.

Російські літаки Ту-95 і два літаки Су-35 діяли в зоні протиповітряної оборони Аляски.

"Така діяльність Росії в ідентифікаційній зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – йдеться в повідомленні Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

А два угорських винищувачі Gripen перехопили п'ять російських військових літаків над Балтійським морем поблизу повітряного простору Латвії.

Нагадаємо, минулого тижня три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.

"Це означає, що бойові пілоти та військові постійно оцінюють загрози і коли необхідно щонайменше супроводити ці літаки з території Альянсу. Але, якщо необхідно, ми також робитимемо більше і підемо на крайній захід, щоб захистити наше населення", – сказав Рютте.

До речі, Рютте висміяв заяву Кремля, що РФ – це ведмідь, а не "паперовий тигр".

За словами генсека НАТО, "якщо ви не "паперовий тигр", а справжній ведмідь, то вам не потрібно про це оголошувати", а такі слова, на його думку, є ознакою слабкості Росії.

Він звернув увагу, що наразі в потужного виробника нафти черги з автомобілів, які чекають, щоб заправитися бензином.

"Через те, що українці так ефективно атакують їхні нафтопереробні заводи тощо", – додав Рютте.

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф не виключив, що в майбутньому НАТО збиватиме літаки-порушники.

В Румунії визначились, як збивати літаки-порушники.

За словами очільника румунського оборонного відомства, у випадках порушення повітряного простору остаточне рішення приймає командувач операції, а у випадку з цивільними літаками-порушниками рішення залишається за міністром.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну наголосив, що застосування зброї і знищення літака "є крайнім заходом".

А німецький міністр оборони Борис Пісторіус звинуватив Росію у втручанні в роботу німецьких супутників.

Пентагон екстрено скликає генералів

За даними The Washington Post, міністр оборони Піт Гегсет дав розпорядження сотням генералів і адміралів збройних сил США в найкоротші терміни зібратися на базі морської піхоти у Вірджинії наступного тижня, не пояснюючи причин.

Зазначається, що ця дуже незвичайна директива була надіслана практично всім вищим військовим командувачам по всьому світу.

Видання зазначає, що жоден з його співрозмовників не зміг пригадати, щоб міністр оборони коли-небудь віддавав наказ зібрати так багато генералів і адміралів. Дехто сказав, що це викликало занепокоєння з приводу безпеки.

"Люди дуже стурбовані. Вони не мають жодного уявлення, що це означає", – сказало одне із джерел.

Сигнали від Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що багато хто надміру позитивно сприйняли заяву Трампа та не побачив "між рядків" неприємної правди.

"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США, та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії", – написав у своєму X Туск.

Нагадаємо, 23 вересня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Джерела повідомили The Wall Street Journal, що попри зміну риторики, наразі очільник Білого дому не змінив політику щодо України і, хоча й далі дозволяє продаж їй озброєнь, "обмежує використання американської зброї для атак на суверенній території Росії".

Співрозмовники видання також повідомили, що більш прихильні заяви Дональда Трампа щодо шансів України досягти успіхів на полі бою стали наслідком незначних досягнень Росії на полі бою та переконання з боку його радників і Володимира Зеленського.

А вчора ввечері Дональд Трамп та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан провели телефонну розмову – на наступний день після того, як президент США пообіцяв тиснути на угорського прем'єра, щоб той припинив купувати російську нафту.

Крім того, президент Сполучених Штатів закликав Туреччину не купувати російську нафту.

До того ж, за словами Зеленського, Дональд Трамп підтримує українські удари по цілях в Росії.

"Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує те, що ми можемо відповісти (ударами) по енергетиці", – сказав український президент.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив державного секретаря США Марко Рубіо до України.

"Вдячний за те, що це запрошення було прийняте", – повідомив Сибіга у Facebook.

Молдова напередодні виборів

Молдовського олігарха Влада Плахотнюка екстрадували з Греції до Молдови, де помістили під арешт.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".

Екстрадиція відбулася за лічені дні до парламентських виборів у Молдові, які відбудуться 28 вересня.

Тим часом в країні тривають обшуки у справі про незаконне фінансування політичних партій, а справу щодо керівника місцевого осередку оголошеної неконституційною партії "Шор" вже передають до суду.

Крім того, Апеляційна палата Кишинева задовольнила запит Міністерства юстиції про призупинення діяльності партії "Серце Молдови" Ірини Влах – колишньої глави Гагаузії, що повʼязана з проросійським олігархом-утікачем Іланом Шором.

Сам засновник партії, олігарх Ілан Шор вже багато років перебуває за межами Молдови, де проти нього є кримінальні провадження і судові вироки – зокрема, у найвідомішій справі про "крадіжку мільярда" з банків Молдови.

На тлі виборчої кампанії в країні продовжують ширити фейки і проводити інформаційні операції. Молдовське Міноборони попереджає про поширення фейкових повісток.

За результатами опитування від компанії CBS-Research на замовлення Інституту публічних політик, у Молдові третина виборців не визначились або не кажуть, за кого голосуватимуть цієї неділі.

Вирок Саркозі

Суд визнав експрезидента Франції Саркозі частково винним у "лівійській справі" – в "участі у злочинній змові" у 2005-2007 роках в рамках справи про прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Його засудили до п'яти років ув'язнення.

"Транспортний безвіз" для України

Україна та ЄС домовились продовжити "транспортний безвіз" до березня 2027 року.

Угода про "транспортний безвіз" наразі чинна до кінця 2025 року, тепер її дію планують продовжити ще на 15 місяців.

Угода про вантажні автоперевезення від 29 червня 2022 року стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Вона полегшує доступ України до світових ринків, забезпечуючи більш плавний транзит через країни ЄС і зміцнюючи торговельні зв'язки з ринком Євросоюзу.

Решта новин

Міністр закордонних справ Польщі готовий надати притулок підозрюваному у вибуху "Північного потоку".

В Україні анонсували початок пошуково-ексгумаційних робіт у Польщі.

У британському місті стався масштабний вибух на складі.

Швеція та Польща відпрацьовують оборону Готланда.

Білий дім доручив готуватися до можливої зупинки роботи уряду.

Словенія першою в ЄС заборонила в'їзд прем'єру Ізраїлю.

В Естонії житель Нарви отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ.