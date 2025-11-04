Звіт ЄС про Україну, ще два Patriot , нагорода для польського фашиста: новини дня

В ЄС оприлюднили позитивний для України звіт щодо розширення, але також з критикою і вимогами. Єврокомісія бачить шанси для України і Молдови завершити переговори про вступ у 2028 році.

Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки.

Німеччина планує збільшити допомогу ЗСУ на наступний рік ще на 3 млрд євро, а в Норвегії анонсували про виділення в 2026-му році загалом $7 млрд на допомогу Україні.

Все важливе і цікаве за вівторок, 4 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Звіт Єврокомісії про розширення

Сьогодні Євросоюз представив узгоджений між інституціями ЄС звіт про розширення, який Єврокомісія складає для всіх держав-кандидатів.

В Європейській комісії пояснили, що документ "збалансований" і підтверджує, що Україна увійшла до четвірки країн, які рухаються до ЄС, разом із Молдовою, Албанією та Чорногорією.

"Чорногорія, Албанія, Україна та Молдова особливо виділяються. Вони найбільш просунулися в реформах протягом минулого року", – заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, з огляду на темпи здійснення реформ деяких країн-кандидатів, "успішне розширення ЄС є цілком реалістичним у найближчі роки".

"Наші кандидати мають амбітні цілі. Чорногорія хоче завершити переговори наприкінці 2026 року, Албанія – наприкінці 2027 року, Молдова та Україна – у 2028 році", – підкреслила єврокомісарка.

Марта Кос на пресконференції в Брюсселі зазначила, що саме за останній рік Молдова продемонструвала найбільший прогрес, порівняно з іншими державами-кандидатами.

За її словами, наступний рік стане моментом істини для всіх країн-кандидатів, але особливо для тих, що представили амбітні плани щодо завершення переговорів.

Натомість єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розкритикувала Грузію.

"У Грузії ситуація різко погіршилася, відбувається серйозний відкат демократії… Комісія вважає, що Грузія є країною-кандидатом лише за назвою", – заявила Кос, презентуючи звіт у Європарламенті.

Позитив для України

Щорічний звіт про розширення позитивно оцінює прогрес реформ в Україні.

"Незважаючи на виклики, спричинені агресивною війною Росії, Україна продемонструвала відданість своєму європейському шляху, просуваючись вперед у здійсненні ключових реформ", – йдеться в документі.

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова відзначила прогрес України на шляху до ЄС, зазначивши, що вона є прикладом того, як можливо здійснювати реформи в умовах війни.

За її словами, "Україна стає взірцем того, як проводити реформи, одночасно борючись за національне виживання, суверенітет і свободу".

У звіті Єврокомісії назвали збалансованими обмеження воєнного часу, встановлені Україною.

Звіт щодо України містить критику дій України у сфері протидії корупції у липні, та фразу про те, що "надмірний тиск на антикорупційні органи (досі) залишається предметом занепокоєння (з боку ЄС)".

Також звертають увагу, що "надмірний тиск" на НАБУ досі триває.

Катаріна Матернова попередила, що рух України в ЄС залежить від збереження незалежності НАБУ і САП.

У звіті зазначили, що Україна повинна уникати будь-яких дій, які можуть послабити чи скасувати антикорупційні реформи, проведені раніше.

ЄС вимагає зберегти міжнародних експертів у конкурсних комісіях для заповнення вакансій, зокрема, в органах судової системи.

А ще в документі згадали про необхідність припинення телемарафону.

"Перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан", – стверджує звіт.

Про прогрес України у реформах, необхідних для вступу до ЄС, можна ознайомитися в окремому звіті Єврокомісії за посиланням.

Єврокомісія бачить шанси для України і Молдови завершити переговори про вступ у 2028 році.

Реакція на звіт у Києві

Президент Володимир Зеленський, що прогрес України на шляху до членства став можливим завдяки зусиллям мільйонів громадян країни.

"Це найкраща оцінка на сьогодні – доказ того, що навіть захищаючись від повномасштабної агресії Росії, Україна продовжує реформуватися і трансформуватися відповідно до європейських стандартів. Прогрес України на шляху до ЄС досягнутий завдяки зусиллям мільйонів наших громадян", – підкреслив він.

В уряді України назвали звіт ЄС про розширення найкращим за три роки.

"Найкращий звіт про розширення за три роки – така оцінка зусиль України на шляху до вступу в ЄС буде оприлюднена сьогодні", – зазначив віцепрем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Слід також додати, що в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС президент України зазначив, що не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами.

Докладний аналіз звіту – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва.

1,8 млрд євро фіндопомоги

Рада ЄС ухвалила рішення щодо надання Україні понад 1,8 млрд євро фінансової підтримки в рамках програми Ukraine Facility.

Як зазначено в повідомленні Ради ЄС, ця сума відображає успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для отримання п'ятого траншу, а також одного невиконаного кроку з четвертого траншу.

Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", в якому викладено стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями країни щодо вступу до ЄС протягом найближчих років.

Фінансування має на меті, перш за все, зміцнити макрофінансову стабільність України та підтримати безперебійне функціонування її державного управління.

Ще два Patriot від Німеччини

Німеччина передала Україні дві системи Patriot, про які оголошували ще у вересні.

Крім того, за даними Reuters, уряд Німеччини планує збільшити фінансову допомогу Україні на приблизно три мільярди євро у 2026 році та готується схвалити відповідні поправки до проєкту бюджету.

Джерело агентства повідомило, що ці кошти зокрема будуть скеровані на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та заміну двох систем протиповітряної оборони Patriot, вже переданих Україні.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік анонсував рішення про виділення $7 млрд у 2026 році на оборонні потреби України.

Литва профінансувала облаштування укриттів у трьох школах України.

Щодо посилення оборони Європи

Збройні сили Бельгії отримали наказ збивати дрони над військовими базами, проте ресурси країни для боротьби з невідомими дронами є обмеженими.

Польща хоче побудувати власну "стіну дронів", не чекаючи ЄС.

"Це те, над чим ми працюємо, це те, чому ми інвестуємо ці мільярди, мільярди злотих в сучасну польську армію, в сучасні польські служби, щоб убезпечити польське небо і польську землю від таких об'єктів", – наголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, демонструючи збиті у вересні російські безпілотники.

Rheinmetall розпочинає будівництво заводу з виробництва боєприпасів у Литві. Крім того, Литва обговорює з Rheinmetall ще один інвестиційний проєкт.

Нідерланди хочуть виробляти у себе американські ракети до систем протиповітряної оборони.

Різне щодо України і українців

Новоприбулим з України до Ірландії буде дозволено перебувати в державному житлі лише 30 днів.

В Італії оголосив голодування українець, підозрюваний у підриві "Північних потоків".

Мерц візьметься за сирійців

Канцлер Фрідріх Мерц запросив тимчасового президента Сирії до Німеччини.

"Громадянська війна в Сирії закінчилася. Зараз немає абсолютно ніяких підстав для надання притулку в Німеччині, і тому ми можемо почати з депортації", – сказав Мерц під час візиту в Гузум в Шлезвіг-Гольштейні.

У партії Мерца хочуть у першу чергу депортувати непрацевлаштованих сирійців.

Нагадаємо, 1 листопада спеціальний поліцейський підрозділ заарештував 22-річного чоловіка в Берліні – його підозрюють у тероризмі.

За даними Spiegel, це сирієць, який міг готувати теракт-самогубство.

Він нібито придбав низку підозрілих предметів, які разом можуть вказувати на підготовку до теракту з використанням бомби, прикріпленої до його тіла.

Нагорода для польського фашиста

Ультраправий польський євродепутат Гжегож Браун став одним із лауреатів "Премії миру та прав людини", яку присуджує Міжнародний фонд імені Еміля Чечко – пропагандистська організація, пов'язана з режимом Лукашенка.

Браун став одним із двох польських лауреатів премії, яка позиціонує себе як "правозахисна" і водночас повʼязана з режимом самопроголошеного президента Білорусі.

Фонд імені Еміля Чечко носить ім'я польського солдата, який дезертирував до Білорусі, попросив там політичного притулку, а згодом – нібито наклав на себе руки за незрозумілих обставин.

На чолі фонду стоїть Дмитрій Бєляков – колишній агент білоруського КДБ.

Решта новин

США послабили санкції проти Білорусі, дозволивши операції з літаками Лукашенка.

У Франції почали розслідування проти TikTok через шкідливий для дітей контент.

В Британії криміналізують порно зі сценами удушення.

Сербські антикорупційні прокурори звинуватили президента Вучича у тиску.

Латвія обмежила доступ до ще майже трьох десятків сайтів з роспропагандою.

ЗМІ: європейські лідери пропустять саміт з країнами Латинської Америки через Трампа.