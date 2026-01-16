США шантажують Європу, медаль "нобелевки" для Трампа, торгова угода з Британією: новини дня

Американський сенатор-республіканець назвав Путіна брехуном, який знущається з мирного процесу.

В Європі розділилися думки щодо того, чи настав час розмовляти з правителем Росії, а також в питанні зазіхань Трампа на Гренландію.

Британія в річницю підписання сторічної угоди з Україною оголосила про надання 20 млн фунтів на підтримку української енергосистеми.

Болгарія іде на восьмі за п’ять років парламентські вибори, а Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 16 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Сенатор в США: "Путін – брехун"

Американський сенатор-республіканець Роджер Вікер, виступаючи у Сенаті, закликав не довіряти правителю Росії Владіміру Путіну, який, як він зазначив, "знущається з мирного процесу".

"Нещодавно він (Путін. – Ред.) розпочав найбільшу повітряну атаку за всю історію конфлікту і неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах… На відміну від цього, в останні кілька тижнів Сполучені Штати, Україна і наші європейські друзі виробили спільну позицію для переговорів, засновану на кількох ключових принципах", – сказав він.

Сенатор закликав США, Європу та Україну залишатись єдиними, а також пам’ятати, "з ким ми маємо справу в особі Владіміра Путіна".

"Путін не кається. Він завжди був і завжди буде агентом КДБ. Він диктатор, на руках якого десятиліття кровопролиття. Він найбільший лиходій в історії світу. Воєнний злочинець, який має зараз повинен сидіти за ґратами.... І, звичайно ж, Путін – брехун. Коли Владімір Путін посміхається, він поводиться як наш друг і робить вигляд, що ми віримо, що він наш друг", – підкреслив Вікер.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не Путін.

Президент України у відповідь нагадав, що саме Росія затягує укладання мирної угоди, а не навпаки.

За словами Володимира Зеленського, Україна хоче завершити війну "вже сьогодні", але хоче бути впевнена, що "війна не відновиться знову одразу через місяць, два-три, або після того, як не буде або закінчиться термін президента Трампа".

Український лідер повідомив, що українська делегація прямує до США на зустрічі з командою Трампа.

Щодо переговорів з Путіним

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що наразі немає підстав для відновлення прямих переговорів з Росією.

За словами латвійської міністерки, зараз Росія навпаки – заявляє, що готова довести до кінця свої стратегічні цілі – тобто знищення України та створення загрози Європі.

Раніше Червоний Хрест засудив "нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії".

Перераховуючи постраждалі міста в місії згадали Київ, Дніпро, Донецьк і російський Бєлгород.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна обурився заявою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Він наголосив, що агресора і жертву не можна порівнювати, а жертву не можна звинувачувати за наслідки війни.

За словами естонського міністра, ці російські атаки спрямовані на те, щоб залякати цивільне населення і заподіяти йому страждання.

До речі, естонська розвідка повідомляє, що, попри атаки РФ на енергетику України, її просування на фронті стало повільнішим.

Італія найближчим часом передасть Україні близько 80 промислових бойлерів, а Фінляндія – Україні 31-й пакет військової допомоги на 98 млн євро.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у середині грудня, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З позицією Макрона погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

В Кремлі заявили, що вважають заяви лідерів деяких європейських держав відновити діалог з Росією "позитивними".

Британія допоможе енергосистемі України

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер не підтримала ідею лідерів Франції та Італії щодо поновлення прямих переговорів з кремлівським правителем Владіміром Путіним.

"Я думаю, що нам потрібні докази того, що Путін дійсно хоче миру, а наразі я цього не бачу", – сказала вона.

Сьогодні до Києва прибув заступник прем’єр-міністра та міністр юстиції Британії Девід Леммі.

Посол України у Лондоні Валерій Залужний підкреслив, що візит відбувається у річницю укладення Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Рівно рік назад, 16 січня 2025 року, у Києві підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

До річниці підписання угоди король Британії Чарльз III написав послання українцям з побажанням справедливого миру.

"Я щиро сподіваюся, що міцні зв'язки між нашими країнами принесуть надію та моральну підтримку в цей найскладніший час. Найбільша сила України в умовах таких жахливих випробувань і страждань є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений відвагою, мужністю та стійкістю, які демонструє український народ", – зазначив Чарльз III.

Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав ексклюзивно для "Європейської правди" статтю, в якій звернувся до українців, "Ми не пробачимо Путіну і не забудемо. І ми лишимося опорою України". Стаття прем'єра Британії.

В британському уряді повідомили, що Британія надає 20 млн фунтів на підтримку енергосистеми України.

Торгова угода з Британією

Сьогодні Україна і Велика Британія підписали угоду про нульові мита для аграрної продукції.

Угода передбачає застосування "нульових" мит на яйця та м'ясо птиці до березня 2028 року.

Документ набуде чинності 31 березня цього року.

За словами віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, ці кроки стануть "важливою підтримкою" для українських аграріїв в умовах війни.

Як повідомляє Sky News, Леммі прибув до України, щоб, серед іншого, побачити, як технології, що застосовуються для збиття російських дронів, можуть бути застосовані до британських в'язниць.

"Я доручив британським в'язницям перейняти досвід України у боротьбі з дронами. Ми знаємо, що дрони в тюрмах становлять пряму загрозу національній безпеці, і тому ми рішуче боремося з цими бандами, інвестуючи мільйони в безпеку та новітні технології", – сказав віцепрем'єр-міністр.

До речі, у Британії вперше піднявся в повітря автономний військовий вертоліт.

Президент Чехії про болючі поступки

Президент Чехії Петр Павел під час зустрічі зі своїм українським візаві у Києві заявив, Україна має піти на болючі поступки для досягнення миру.

"Я вважаю, що там (у "мирному плані". – Ред.) є і низка болючих поступок, на які Україна має піти й готова це зробити за умови, що це приведе до миру", – сказав Павел.

Водночас президент Чехії наголосив, що Європа має докласти "всіх зусиль" для того, щоб вся робота, яка була зроблена під час підготовки документів щодо мирної угоди, "не була марною".

"Я вважаю, що Україна зробила дуже багато на шляху до того, щоб запропоноване рішення було прийнятним", – підсумував Павел.

Він також очікує, що Україна отримуватиме стільки ж боєприпасів, як і раніше.

До української столиці чеський президент відвідав госпіталь ветеранів на Львівщині, оновлений за чеські кошти.

США шантажують Європу

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням тарифів проти країн, які не погодяться з його баченням щодо майбутнього Гренландії.

"Я можу ввести мито для країн, якщо вони не погодяться з Гренландією, тому що нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Я можу це зробити ", – сказав президент США.

Тим часом двопартійна делегація сенаторів США прибула до Данії з візитом підтримки.

Глава данського Міністерства закордонних справ Ларс Льокке Расмуссе після переговорів за американцями у Вашингтоні закликав "зберігати холодну голову", а арктичне командування Данії запросило США до участі у військових навчаннях у Гренландії.

У Німеччині розповіли, що європейці планують розгорнути в Гренландії.

Про те, чи готові в Європі до протистояння зі Сполученими Штатами, читайте в статті експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександра Краєва Чи буде Європа воювати за Гренландію? Як вимога Трампа стала викликом для НАТО.

Медаль "нобелевки" для Трампа

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріно Мачадо віддала президенту США Дональду Трампу медаль своєї Нобелівської премії миру.

Решта новин

FT: в столицях ЄС занепокоєні ідеєю "неповного" членства України, яку готують в Брюсселі.

У Литві висунули звинувачення шістьом особам, які планували диверсію проти допомоги Україні.

Болгарія іде на восьмі за п’ять років парламентські вибори.

TikTok посилить контроль за віком користувачів у ЄС.

Лукашенко оголосив раптову перевірку Збройних сил Білорусі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед виборами проведе "національні консультації" проти фінансової підтримки України.

Азербайджан розпочав поставки природного газу до Німеччини та Австрії.