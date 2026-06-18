Бельгія віддасть сім F-16, 150 тисяч дронів з Британії, Сполучені Штати домовляються з НАТО: новини дня

Видання Politico пише, що на Трампа вразили фото Києво-Печерської лаври після удару РФ, а канцлер Мерц назвав справжнім успіхом заяву G7 щодо України.

Тим часом у Кремлі скаржаться, що на саміті G7 Трампа "накачали" шкідливими ідеями.

Після саміту "Групи семи" у Франції Зеленський відправився у Брюссель – на засідання у форматі "Рамштайн", а також на засідання Європейської ради. Він також провів низку двосторонніх зустрічей.

Про що говорили у Брюсселі? Які сигнали привіз міністр оборони США?

Огляд новин за 18 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Результати саміту "Групи семи"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц високо оцінив зобов’язання щодо України у спільній заяві лідерів G7 за підсумками саміту у Франції.

"Це вперше з моменту вступу на посаду президента Трампа, коли ми ‌ухвалили спільну ‌заяву на саміті G7 та знайшли спільну мову щодо ключових питань зовнішньої політики та безпеки нашого часу. Я вважаю це справжнім успіхом", – сказав він

Politico повідомило, що на президента США Дональда Трампа справили враження фото Києво-Печерської лаври після удару РФ.

Як зазначає видання, хоча фотографії демонстрував президент України Володимир Зеленський, саме президент Франції Емманюель Макрон як господар саміту спланував цей хід і точно розрахував, який обрати підхід до американського лідера.

Bloomberg пише, що Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням виробляти зброю за ліцензією в Європі та Україні.

Тим часом помічник кремлівського правителя Юрій Ушаков скаржиться, що на саміті G7 президента США "накачали" шкідливими ідеями.

Відповідь України ударом по Москві

А сьогодні рано вранці Україна здійснила наймасштабнішу атаку на Москву.

Сполучені Штати опублікували рекомендації своїм громадянам в РФ на тлі українських ударів по Москві.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна опублікував у своєму профілі в соцмережі Х фото моменту після удару, на якому видно, як кришку одного із резервуарів від потужного вибуху здійняло у повітря.

"Сьогоднішнє "Фото дня" зроблено в Москві", – лаконічно прокоментував естонський міністр.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що масована атака українських безпілотників на Москву у ніч проти 18 червня кардинально змінює хід війни на користь України.

"Це кардинально змінює хід війни, оскільки російське населення почне усвідомлювати, що мова йде не про перегляд війни на екранах телевізорів, а про війну на їхній власній землі", – заявив Науседа.

Він закликав європейців посилювати тиск на Росію, запроваджуючи дедалі сильніші санкції.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що країнам Євросоюзу вдасться швидко провести роботу із затвердженням 21-го пакета санкцій проти Росії.

Болгарський премʼєр Румен Радєв повідомив, що Болгарія не підтримує 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ через Кирила та "Лукойл".

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по Москві 18 червня "абсолютно справедливою" відповіддю України на останні масовані атаки РФ.

Головне, за словами президента, щоб народ Росії почав відчувати: воює одна людина, Путін, а розплачуються за все люди.

"І тому, на мій погляд, треба тиснути всім на Путіна: українцям, треба тиснути абсолютно всім європейцям, американцям, ну і "русскім". Пора вже протверезіти і тиснути на свого керівника", – зазначив Зеленський.

США домовляються з НАТО

Ранок почався з засідання міністрів оборони країн НАТО.

На початку засідання міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ініціатива президента Дональда Трампа PURL, завдяки якій європейські союзники НАТО закуповують зброю в Сполучених Штатах для України, демонструє прогрес і закладає підґрунтя для миру.

"Щодо України також є прогрес. Завдяки ініціативі PURL президента Трампа союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України. Українці тримають оборону навіть перед обличчям тривалих російських атак", – заявив Гегсет.

Німеччина виділить Україні ще $400 млн на ППО та ракети для Patriot у межах PURL, а Швеція виділяє $108 млн на підтримку ініціативи PURL.

А вчора стало відомо, що Нідерланди виділяють 250 мільйонів євро на засоби протиповітряної оборони для України в рамках ініціативи PURL. До речі, в Нідерландах запускають виробництво українських безпілотних систем.

Також Гегсет заявив, що союзники Сполучених Штатів у Європі повинні взяти на себе провідну роль у захисті власного континенту, а також допомогти перетворити Альянс на "НАТО 3.0".

Міністр оборони Німеччини заявив, що союзники по НАТО поспішають компенсувати скорочення, оголошені Сполученими Штатами щодо певних повітряних і військово-морських ресурсів, що надаються європейським країнам.

Крім того, американський міністр заявив Великій Британії, що витрачати на оборону треба більше.

Про результати засідання міністрів оборони держав-членів НАТО – в статті Альянс у стадії "прийняття". Як Європа та США зближують позиції щодо майбутнього НАТО.

До речі, Фінляндія придбає американські бомби для винищувачів F-35.

150 тисяч дронів з Британії

Після засідання міністрів держав-членів НАТО Піт Гегсет покинув Брюссель і вчергове пропустив засідання з підтримки України у форматі "Рамштайн".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, що після двогодинного перебування на засіданні американський міністр був вимушений піти через попередні зобовʼязання.

Президент України Володимир Зеленський, після зустрічі з прем’єром Бельгії та королем Бельгії, прибув на засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Разом із ним до штаб-квартири НАТО у Брюсселі прибув і міністр оборони Михайло Федоров.

До речі, Бельгія передає Україні сім винищувачів F-16, готується передати усі.

Україна й Німеччина підписали угоду про розробку захисту від балістичних ракет. Угода є частиною масштабного проєкту створення суверенного європейського рішення проти балістичних ракет.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував поставку Україні тризначної кількості ракет "повітря-повітря" із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів.

Велика Британія у четвер оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року.

Саміт Європейської Ради у Брюсселі

Увечері Зеленський прибув до Європейської ради, де зустрівся з її главою Антоніу Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також відбулися його двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.

Європейські медіа пишуть, що перед засіданням Європейської ради президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулася до лідерів країн ЄС з листом, у якому закликала уряди запровадити обмеження на прийом українських біженців.

Хоч у листі не вказано про конкретні заходи, це можна розцінити як натяк на обмеження прийому чоловіків призовного віку. Про цю пропозицію неодноразово повідомляли західні ЗМІ.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Євроради Антоніу Коштою обговорив подальші кроки щодо вступу України до ЄС.

Щодо суперечки Польщі з Україною

Зеленський та прем’єр-міністр Дональд Туск провели переговори на полях саміту ЄС.

24 червня міністри закордонних справ України та Польщі зустрінуться на публічній дискусії YES у розпал суперечки країн.

Захід відбудеться за день до початку Конференції з питань відновлення України (URC) у Гданську.

Дискусія примітна тим, що вона стане майданчиком для першого діалогу міністрів закордонних справ України та Польщі, Андрія Сибіги і Радослава Сікорського, після початку гострої фази історичної суперечки двох країн, яку запустило рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА".

Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький Колишній прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький різко розкритикував рішення президента України.

"Я поважаю наших сусідів, у тому числі й тих, хто ставиться до нас вкрай вороже. Водночас, назвавши військову частину іменем "героїв УПА", українці встромили нам палець в око. Не можна удавати, ніби нічого не відбувається", – сказав Моравецький.

На його думку, Польща дуже багато виграла від кількатижневої суперечки навколо рішення Зеленського.

"Я спілкуюся з великою кількістю представників міжнародної спільноти, з лідерами зі Сполучених Штатів, з Європи. Частина з них дізналася, що таке Волинсько-галицька різанина", – розповів віцепрезидент партії "Право і справедливість" (PiS).

Колишній прем’єр-міністр звинуватив чинну владу у відсутності рішучості у відносинах з Україною.

За словами колишнього прем’єра, головні переговори щодо потенційної відбудови України, на якій мали заробляти польські компанії, ведуться деінде, а керівна коаліція на чолі з Дональдом Туском повністю провалилася.

До речі, Литва виділяє 7 млн євро на відбудову України.

В Ізраїлі образилися на Каллас

Міністр закордонних справ Ізраїлю оголосив про розрив контактів з топдипломаткою ЄС.

Гідеон Саар заявив у четвер, що припиняє "усі контакти" з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.

Свій вчинок він пояснив тим, що, за його словами, Каллас приписують висловлювання, в яких вона нібито порівняла Ізраїль із Південною Африкою часів апартеїду.

Ізраїльський міністр звернув увагу на матеріал європейського новинного сайту Euractiv від 12 червня. У матеріалі з посиланням на анонімних посадовців і дипломатів зазначалося, що під час свого візиту до Мексики минулого місяця Каллас порівняла ставлення Ізраїлю до палестинців на Західному березі та у секторі Гази з політикою Південної Африки за часів апартеїду – системи расової сегрегації, що забезпечувалася законом.

Каллас у відповідь наголосила, що ЄС та Ізраїль пов’язують численні спільні інтереси, та що вона високо цінує їхній діалог та взаємодію і готова продовжувати їх "з повагою та конструктивно".

Меморандум з Іраном

США та Іран підписали меморандум з випередженням графіка. Сполучені Штати зняли блокаду з іранських портів.

Німеччина спрямувала кораблі до Червоного моря для потенційної місії в Ормузькій протоці.

Коли Дональд Трамп у червні заявив, що єдиним прийнятним результатом війни з Іраном є "безумовна капітуляція", це звучало як знайома для нього формула переговорів: максимальний тиск, демонстрація сили та примус супротивника до поступок.

Проте оприлюднений цього тижня текст меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном свідчить про інше. Війна завершилася не капітуляцією Тегерана і не розв'язанням головної причини конфлікту – іранської ядерної програми. Натомість сторони домовилися припинити бойові дії, відновити судноплавство через Ормузьку протоку та розпочати новий раунд переговорів щодо майбутньої угоди.

Докладніше – в статті "Перемога" не за планом Трампа: що насправді показала війна США з Іраном.

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