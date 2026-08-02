Конфлікт в ЄС через мігрантів, зупинка угорської АЕС, Пашинян знову премʼєр: все за вихідні

Все важливе і цікаве за вихідні, 1 та 2 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Обстріл Києва і дефіцит ракет на Patriot

У ніч проти 1 серпня Росія вчергове обстріляла українську столицю.

У суботу вранці президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об’єкти інфраструктури.

За його словами, що через дефіцит ракет до комплексів Patriot українським повітряним силам вдалося збити лише 1 з 27 російських балістичних ракет, та закликав партнерів надати засоби для протидії балістиці.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української протиповітряної оборони.

Міністерство закордонних справ Литви 1 серпня викликало представника російського посольства, якому висловили рішучий протест у зв’язку з масованою атакою РФ на Київ.

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна закликав посилити тиск на РФ і збільшити підтримку України.

МЗС Польщі засудило російську атаку на Київ.

"Навмисний терор проти невинних людей ніколи не може бути виправданий", – йдеться у заяві.

У неділю в Румунії двічі оголошували повітряну тривогу через цілі на кордоні з Україною.

Зусилля щодо відновлення переговорів

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з’ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною і Росією.

За даними медіа, спецпредставники президента США Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер – ймовірно, відвідають Київ під час святкувань Дня незалежності України.

Тим часом, за даними Politico, Пентагон відмовляється від керівництва Групою сприяння безпеці України (SAG-U), що базується у Німеччині, та передасть його іншій державі-члену НАТО.

Конфлікт в ЄС через мігрантів

Іспанія повідомила, що в суботу розпочала встановлення 500-метрового плавучого надувного бар’єра біля кордону з Марокко після масового напливу десятків тисяч мігрантів до Сеути – іспанського анклаву на півночі Африки.

Очільник уряду Іспанії Педро Санчес надіслав лист голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, у якому розкритикував реакцію країн ЄС на кризу в Сеуті.

Він висловив свою "глибоку стурбованість" реакцією деяких європейських урядів після нелегального проникнення близько 50 тисяч мігрантів до іспанського анклаву в Африці цього тижня.

У листі Санчес стверджує, що Іспанії вдалося менш ніж за 48 годин відновити контроль над кордоном, надати гуманітарну допомогу, повернути "практично всіх" мігрантів, які потрапили до країни нелегально, та запобігти їхньому несанкціонованому переміщенню до інших європейських країн.

За оцінками Державних сил безпеки Іспанії, після початку міграційної кризи в Сеуті близько 73 500 мігрантів покинули анклав в напрямку Марокко.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переважна більшість осіб, які прибули нелегально до іспанського автономного міста Сеута, повернулися до Марокко.

Лідер іспанських ультраправих закликав мілітаризувати кордон у Сеуті.

Італія почала перевірки мандрівників з Іспанії після призупинення дії Шенгенської угоди. Португалія також посилює контроль над південним морським кордоном у зв’язку з кризою в Сеуті.

Міністр внутрішніх справ Франції не бачить підстав виключати Іспанію з Шенгенської зони.

22 країни ЄС вимагають негайної та скоординованої європейської відповіді на події в іспанському анклаві.

У листі лідери наголосили на рішучості запобігти спробам контрабандистів порушити цілісність зовнішніх кордонів ЄС. На думку лідерів, не можна допустити, щоб неконтрольовані масові перетини кордону, інструменталізація міграції чи інші гібридні загрози створювали враження, нібито нелегальний в’їзд до ЄС є можливим, а нелегальне прибуття мігранта може перетворитися на легальне перебування.

Ірландія скликає на 4 серпня засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ для обговорення міграційної кризи у Сеуті.

Зупинка угорської АЕС

У неділю Угорщина вперше за 44 роки повністю зупинила роботу єдиної АЕС через різке падіння рівня води в Дунаї.

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр попередив про п’ять "найкритичніших" днів для енергетики країни.

У Будапешті обмежують швидкість метро і трамваїв, щоб заощадити електроенергію.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про готовність допомогти Угорщині в боротьбі з енергокризою.

Тим часом у Румунії почали підривні роботи для зміни русла Дунаю, щоб забезпечити роботу АЕС в умовах падіння рівня води.

У Молдові заявили, що Україна готова допомогти у разі надзвичайної ситуації на Дністрі.

Крім того, рівень води у Рейні на Заході Німеччини досягнув рекордного мінімуму.

Інциденти з українцями у Польщі

У польській Гдині невідомий жорстоко побив українку палицею, поліція розшукує нападника. Нападника затримали.

У Вроцлаві українець напав на польку з ножем, його спіймали.

Пашинян знову премʼєр

Уряд Пашиняна у Вірменії подав у відставку. Керівна партія країни висунула Нікола Пашиняна кандидатом у прем’єри.

Президент Вірменії призначив Пашиняна прем’єр-міністром.

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