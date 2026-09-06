Мирні переговори в Києві, падіння рейтингу Трампа, вибори в Саксонії: все за вихідні

Спецпредставники Трампа після Москви прибули до Києва. В українській столиці також перебувають представники "євротрійки".

Лавров побачив "провісників війни", а Трамп стверджує, що Путін не планує атакувати НАТО.

У Ле Пен обіцяють зупинити підтримку України у разі перемоги на виборах у Франції, а у Фараджа кажуть, що на посаді прем'єра Британії він "розгромив би" Аргентину заради Фолклендів.

Все важливе і цікаве за вихідні, 5 та 6 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Мирні переговори в Києві

У суботу спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер прибули до Москви, де провели зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним.

Американський президент Дональд Трамп каже, що його перемовники повезли в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".

Путін розказав команді Трампа про успіхи армії РФ і потребу усунути "першопричини" війни.

Єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс з іронією привітав бажання Путіна "усунути першопричини війни": "Ці "першопричини війни" – це сам Путін, його рішення окупувати Крим у 2014 році та почати повномасштабне вторгнення у 2022-му".

У неділю Віткофф та Кушнер вперше прибули до України говорити про мир.

Президент України Володимир Зеленський порадився з командою перед зустріччю з представниками Трампа у Києві, вдень зустрівся з ними у центрі Києва і, серед іншого, показав їм інтер’єр Софії Київської.

Близько 14:20 Зеленський повідомив про початок переговорів з перемовниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Крім Віткоффа і Кушнера, у Києві також – представники "євротрійки": Франції, Британії та Німеччини.

"Усі разом працюємо заради досягнення справедливого й міцного миру для України", – повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Надвечір закінчився перший раунд перемовин української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським та представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після цього розпочався другий, розширений раунд – за участі радників з національної безпеки країн "євротрійки" – Британії, Франції та Німеччини.

Близько 18:00 стало відомо, що завершився другий раунд перемовин.

"Ми провели дві дискусії. Я дуже радий, що зараз ми приходимо до третьої дискусії", – сказав Зеленський.

Кушнер у Києві заявив про рішучі наміри Трампа покласти край війні.

Папа Римський висловив сподівання на мир для України на тлі візитів спецпредставників американського президента.

Лавров про "провісників війни"

Президент США Дональд Трамп заявив, що правитель РФ Владімір Путін не має наміру нападати на територію НАТО.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров побачив "провісників війни" у звинуваченнях на адресу Москви та заходи у відповідь через дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпцига.

Нагадаємо, 1 вересня Німеччина прямо звинуватила Росію у гібридній атаці в аеропорту Лейпцига на початку серпня та оголосила заходи у відповідь, серед яких – закриття генконсульства у Бонні та "Російського дому" у Берліні.

До речі, у Берліні пройшли демонстрації у зв’язку із закриттям "Російського дому".

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що члени НАТО не повинні толерувати навмисні дії в рамках гібридної війни, і Сполучені Штати будуть підтримувати країни, які стикаються з такими інцидентами.

"Ми цього не терпітимемо", – наголосив Вітакер.

Тим часом навчання НАТО біля Ісландії вперше пройшли без США.

Більшість поляків вірить у ймовірність російських провокацій проти Польщі, а МВС Німеччини готує комплексний "захисний щит" від російських диверсій.

Хакери злили в мережу конфіденційні дані Сенату Берліна.

За даними Euractiv, ЄС та Україна наступного тижня проведуть перше засідання Альянсу дронів.

Словаччина викликає посла Росії через російський удар поблизу її посольства у Києві.

Щодо допомоги Україні

Німеччина передала допомогу для рятувальників Київщини, а міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив з генсеком НАТО підготовку до "Рамштайну": пріоритет – ППО.

Хмара також провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, у якій вони обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

Мер французького Перпіньяна підтвердив, що ультраправі планують зупинити підтримку України у разі приходу до влади.

Вибори президента Франції пройдуть у два тури в кінці квітня та на початку травня 2027 року. Лідеркою в опитуваннях залишається лідерка ультраправого "Національного об’єднання" Марін Ле Пен.

Решта новин

У Кремлі "не зрозуміли" виступу прем’єра Вірменії рідною мовою на міжнародному форумі, а спецслужба Латвії провела рейди в мережі книгарень, що продає російськомовні книги.

Рейтинг Трампа впав до рекордно низького рівня в опитуванні FT.

У неділю на сході Німеччини проходять вибори, на яких ультраправа "АдН" може вперше прийти до влади.

Як пише The New York Times, 50 військових топпосадовців США пройшли поліграф через злив інформації журналістам.

У британській правопопулістській партії Reform UK кажуть, що на посаді прем'єра він "розгромив би" Аргентину заради Фолклендів.

На авіашоу у Греції розбився літак ВПС, спричинивши лісову пожежу.

У Белграді кількасот людей прийшли попрощатись з воєнним злочинцем Младичем.