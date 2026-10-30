Трамп допомагає Лукашенку, вибух на заводі зброї в Іспанії, плагіат премʼєра Литви: новини дня

Reuters повідомило, що Пентагон нібито просив країни Балтії стримати різкі заяви про Росію, а Politico пише, що у Трампа нібито тиснуть на Литву з вимогою скасувати санкції щодо добрив з Білорусі.

Tagesschau дізналося, що у США погрожували зменшити співпрацю з німецькою розвідкою після арешту її ексглави Ганнінга.

Тим часом Канада поглиблює партнерство з Євросоюзом, а НАТО – з Україною.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 30 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ракети для Patriot

Топкомандувач НАТО не бачить затримок у постачанні Україні ракет для Patriot.

Пізніше стало відомо, що Державний департамент США схвалив можливу угоду про продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до систем протиповітряної оборони Patriot.

Загальна орієнтовна вартість становить 2,1 млрд доларів, які повністю фінансуються партнерами та союзниками.

Уряд України звернувся з проханням про закупівлю 500 ракет PAC-3. До поставки також увійдуть такі одиниці оборонного обладнання, що не належать до основної техніки: секретні та несекретні запасні частини до PAC-3 MSE, а також інші супутні елементи логістичного та програмного забезпечення.

США тиснуть на Європу

Reuters пише, що Пентагон просив країни Балтії стримати різкі заяви про Росію.

Протягом останніх тижнів представники Пентагону начебто звернулися до кількох країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

Зазначається, що вони аргументували це тим, що деякі заяви європейських лідерів та посадовців підривають безпеку континенту.

Одне з джерел розповіло, що керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі нещодавно сказав одному з балтійських посадовців, що не слід "дражнити" росіян. За його словами, Колбі навів як приклад некорисної риторики публічні заяви європейців про те, що Росія "загнана в кут, як щур".

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас у відповідь на оприлюднену інформацію заявив, що Литва не має наміру "нікого провокувати".

"Ми не маємо наміру нікого провокувати та жодним чином не намагаємося цього робити. (...) Ми констатуємо факти й будемо це робити й надалі", – наголосив міністр.

Водночас у президента Литви заявили, що не отримували закликів пом’якшити риторику щодо РФ від США.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал також заявив, що не стримуватиметься, говорячи про Росію, через ймовірне прохання США.

"Я не збираюся стримуватися – Путін є диктатором, який вбиває жінок і дітей. І робитиме це доти, доки його не змусять змінити свій курс", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що від США не було рекомендації змінити тон висловлювань щодо загрози з боку Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання про повідомлення Reuters, послався на російський обстріл залізничного вокзалу в Дніпрі.

"Я б хотів, щоб хтось пояснив мені, як слід реагувати на вбивство понад десятка пасажирів, наприклад, сьогодні вранці на вокзалі в Дніпрі. Як ввічливо реагувати на бомбардування міст, на застосування балістичних ракет проти теплоелектростанцій, як не протестувати проти цієї агресивної війни, яка вже забрала понад мільйон життів?", – запитав глава польської дипломатії.

Крім того, видання Politico повідомляє, що адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Литву, щоб та відкрила центральний порт у Балтійському морі для експорту калійних добрив з Білорусі, незважаючи на європейські санкції.

У Литві заперечують дані про тиск США з вимогою скасувати санкції щодо добрив з Білорусі.

За даними Tagesschau, у США погрожували зменшити співпрацю з німецькою розвідкою після арешту її ексглави Августа Ганнінга.

Наразі у Берліні заявляють, що жодних ознак обмеження співпраці з американськими спецслужбами не спостерігається. Натомість кілька співробітників повідомили журналістам, що, на їхню думку, обсяг переданої інформації та її якість знизилися.

Тим часом в Сполучених Штатах стався масштабний витік даних співробітників Міністерства внутрішньої безпеки.

А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що війна США в Ірані обійшлася Європі у понад 100 млрд євро.

"Потепління" між США і Росією

Адміністрація президента Сполучених Штатів з одного боку тисне на Європу, а з іншого – послабляє тиск на Росію.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров сьогодні прибув до США для участі у міністерському засіданні "Групи двадцяти". На зустрічі G20 не буде спільного фото міністрів. У Німеччині кажуть, що через Лаврова.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що має намір передати Лаврову послання, яке вже адресував йому на засіданні Ради Безпеки ООН: "Сергєю, скажи своєму керівнику, що вже досить, хай це закінчиться. П’ять років цієї кривавої війни – її треба припинити".

А на Геловін у Білому домі прийшли діти в радянській військовій формі та в кокошнику.

Співпраця США і Фінляндії

Фінляндія і США підписали угоду про мінеральні ресурси та обговорили підтримку України.

Документи держсекретар США Марко Рубіо та міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підписали 29 жовтня у Вашингтоні. Йдеться про рамкову угоду про критично важливі мінерали та угоду про технологічне процвітання.

Канада зближається з ЄС

Тим часом сусідня зі Сполученими Штатами країна – Канада – поглиблює партнерство з Євросоюзом.

ЄС та Канада домовились про тісніше партнерство, яке не передбачає членства в Євросоюзі.

Канадський прем’єр-міністр Марк Карні заявив, що його країна та ЄС працюють над подальшим поглибленням партнерства, завдяки чому Канада стане першим асоційованим членом Європейського Союзу.

Вибух на заводі зброї в Іспанії

На півдні Іспанії стався вибух на заводі боєприпасів, який постачає продукцію в Україну.

У Німеччині розслідують імовірний підпал на будівельному майданчику Rheinmetall.

Електропередача між Швецією та Литвою була перервана.

Польща затримала 55-річного росіянина, який фотографував потяги та залізничну інфраструктуру. У затриманого вилучили 250 тисяч фото, його арештували на 3 місяці.

Центри безпілотних технологій в ЄС

ЄС анонсував створення у Латвії та Нідерландах перших центрів безпілотних технологій.

А програма НАТО з прискорення інновацій у сфері оборони для Північної Атлантики (DIANA) та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері спільної розробки та випробування технологій, а також для поглиблення співпраці між Україною та інноваційними екосистемами НАТО.

"Цей меморандум про взаєморозуміння – це лише початок. Двері відчиняються. Тепер наше завдання – разом пройти крізь них. Нам є чому повчитися в України", – зазначила в.о. керуючого директора DIANA Джоті Хірані-Драйвер.

Болгарія приєднується до ініціативи НАТО з протидії повітряним загрозам.

Щодо протестів в Європі

У п’ятницю по всій Італії десятки тисяч людей вийшли на протести проти зростання вартості життя та збільшення військових видатків.

Грецькі острови опинилися відрізаними від зовнішнього світу через страйк моряків.

В Парижі заборонили ходу "жовтих жилетів" та запровадили комендантську в кількох районах.

Плагіат премʼєра Литви

У дисертації прем'єра Литви Міндаугаса Сінкявічюса виявили плагіат, дали пів року на виправлення.

Очільник литовського уряду пообіцяв переробити докторську дисертацію.

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