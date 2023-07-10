В НАТО без ПДЧ, Эрдоган обостряет конфликт, два военных завода в Украине: главные новости дня

Ну що, сьогодні делегації вже почали прибувати у Литву на дводенний саміт лідерів країн НАТО, який стартує завтра, 11 липня.

Наша команда прибула у Вільнюс ще вчора і з сьогоднішнього дня розповідає вам найголовніше про перебіг саміту НАТО і події навколо нього.

А понеділок вже був досить насиченим!

Все важливе і цікаве за 10 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Напередодні саміту НАТО

Сьогодні у Литву для участі у дводенному саміті лідерів країн НАТО почали прибувати перші делегації. Загалом на саміті, який стартує 11 липня, очікують делегації 48 країн світу, а також 40 лідерів держав.

Команда "Європейської правди" прибула у Вільнюс ще вчора і з сьогоднішнього дня розповідає вам найголовніше про перебіг саміту НАТО і події навколо нього.

Відомо, що у столицю Литви вже прибув президент США Джо Байден. Фото дивіться у нашому Telegram-каналі.

За даними Bloomberg, президент Володимир Зеленський прибуде до Вільнюса у середу, щоб зустрітися з лідерами НАТО на саміті Альянсу, до якого прагне приєднатися Україна.

"Ми оновимо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Цікаво, що на полях саміту НАТО планують зустріч з міністрами закордонних справ найближчих партнерів Альянсу. України серед анонсованих учасників немає.

Тим часом, через кібератаку стався збій у транспортній системі Вільнюса. Крім того, хакери транслювали антинатовські передачі в Литві після кібератак.

США і Німеччина проти

Як відомо, серед головних інтриг саміту НАТО – чи офіційно запросить Альянс Україну стати членом після війни.

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю "Європейській правді" повідомила, що найбільшими прихильниками запрошення України до вступу в НАТО є союзники з Центрально-Східної Європи, але також і кілька ключових держав ЄС.

Віцепрем’єрка не дала прямої відповіді на запитання про те, чи справді головною перешкодою є позиція президента США Джо Байдена.

"Не секрет, що роль США завжди була ключовою. Вона є ключовою і зараз, у перемовинах з Туреччиною щодо членства Швеції в НАТО. Бухаресті, коли Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Україна отримала план дій щодо членства в НАТО, а Європа була проти.

А зараз ситуація діаметрально інша. Тепер не США, а Європа вимагає, щоб Україна була в НАТО", – зазначила Стефанішина.

Як з’ясувало американське видання Financial Times, США та Німеччина виступають проти підтримки вступу України в НАТО на саміті.

Зазначається, що Вашингтон і Берлін виступають за формулювання підсумкової заяви саміту, яка не містить повної підтримки шляху України до членства в Альянсі, не кажучи вже про запрошення Києву приєднатися до НАТО після закінчення війни, як того вимагають країни Східної Європи.

Крім того, внутрішній документ німецького уряду, який є в розпорядженні німецького Bild, підтверджує, що уряд канцлера Олафа Шольца блокує рішення на користь України щодо її шляху до НАТО.

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларса Клінгбайля, на саміті в Литві Альянс "надішле чіткий сигнал про тісну військову співпрацю з Україною", мета якої – "посилити підготовку українських солдатів і привести Україну до стандартів НАТО".

Швидкий вступ і дорожня карта

Сьогодні литовські державні діячі закликали НАТО запросити Україну до членства на саміті у Вільнюсі.

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген вважає, що на саміті НАТО Україна має отримати від союзників сигнал про те, що вона "належить до євроатлантичної родини" і її слід запросити до вступу, щойно дозволять обставини.

Шестеро відставних генералів країн-членів НАТО підписали листа у якому підкреслили, що країни-члени Альянсу мають визначити конкретну дорожню карту до членства України в Альянсі вже "найближчим часом". Про авторів листа можете дізнатися за посиланням.

Раніше 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів підписали листа із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вірить у спрощений процес вступу України до НАТО.

Сьогодні же міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після дискусії країни-члени НАТО погодились зі скасуванням Плану дій щодо членства для України на шляху до вступу в Альянс.

Пізніше цю інформацію підтвердив і президент Литви.

"Я можу сказати, що План дій щодо членства буде вилучено, це дуже позитивний крок вперед. Це спростить шлях України до НАТО", – заявив Гітанас Науседа.

Глава Литви підкреслив, що також необхідним є дуже чіткий сигнал можливості членства України в НАТО, коли це дозволять умови.

Науседа вважає, що саміт у Вільнюсі має стати місцем, де українці отримають більше ніж просто "сигнал" про членство України у НАТО.

Науседа також заявив, що підхід, коли НАТО дає обіцянки Україні щодо членства, не є прийнятним. "Досить обіцянок. Настав час для чіткого плану, як ми цього досягнемо", – заявив президент.

Ввечері глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав офіційний Берлін відмовитися від блокування швидкого приєднання України до НАТО.

За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.

Оновлено 21:22 Слід зауважити, що робота над конкретними формулюваннями стосовно України у підсумковому документі саміту Північноатлантичного Альянсу ще не завершена.

Шлях Швеції до НАТО: нова вимога Ердогана

Ще одна велика тема саміту – членство Швеції в НАТО.

У той час, як глава МЗС Швеції заявив, що питання членства його країни в НАТО вже вирішене, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висунув ще одну вимогу для схвалення вступу Швеції в Альянс. Ердоган заявив, що підтримає членство Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни.

"Спочатку давайте відкриємо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції так само, як ми це зробили для Фінляндії", – зазначив Ердоган.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вкрай важливо, щоби сторони дотримувалися домовленостей минулорічного саміту в Мадриді щодо вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

Він наголосив, що Швеція виконала вимоги меморандуму між Туреччиною, Швецією та Фінляндією.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Ердогана не пов’язувати питання шведської заявки на членство в НАТО із євроінтеграцією Туреччини.

Він наголосив, що ці питання не пов’язані між собою.

Шольц також повторив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО.

Президент США Джо Байден прагне досягти домовленості з Туреччиною про схвалення вступу Швеції в Північноатлантичний Альянс в обмін на розблокування продажу Анкарі американських винищувачів F-16.

Також відомо, що на полях саміту НАТО пройде тристороння зустріч щодо вступу Швеції.

Військові заводи в Україні і інша підтримка

Виробник "Байрактарів" почав будувати завод в Україні, а німецький оборонний концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів.

У Литві почали збір на протидронові системи для України: готують подарунок до Дня незалежності.

До речі, Австралія розгорне в Німеччині літак-розвідник: для захисту поставок зброї Україні.

В Євросоюзі заявили, що підтримують постачання Україні боєприпасів для самооборони на тлі повідомлень про надання США касетних боєприпасів Києву.

Нагадаємо, що у п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Тим часом, за даними The Times, із Міжнародного фонду для України вартістю 770 мільйонів фунтів стерлінгів, створеного під егідою Великої Британії минулого року, досі було витрачено лише 64 мільйони фунтів, тобто менше 10%.

"Купувати готову продукцію досить легко, але ми намагаємося створити стабільну лінію постачання, щоб Україна була озброєна на довгі роки вперед, а це займає трохи більше часу", – пояснило The Times урядове джерело.

За даними The Times, Лондон наразі намагається закупити через фонд плуги для розмінування, які можна причепити до танків Leopard 2, датчики для систем протиповітряної оборони, а також мостоукладальні установки.

Хороша новина – безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили ще на рік.

Настрої в Європі

За результатами найсвіжішого опитування соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців підтримують членство в НАТО, очікують від саміту НАТО гарантій вступу України, а також підтримують членство в ЄС.

Крім того, стало відомо, що понад 60% європейців підтримують допомогу Україні зброєю і 80% європейців – за глибшу оборонну співпрацю країн ЄС.

А от саме серед німців розійшлися думки про зброю для України: майже 40% вважають допомогу надмірною.

Росіяни в Європі

Росія повернула шістьох громадян Грузії, викрадених минулого тижня.

У Молдові судитимуть двох росіян за шпигунство на користь Москви.

У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України.

У Берліні росіянина звинуватили у спробі підпалу будівлі, де жили пропагандисти РФ.

У Відні автівки з українськими номерами розмалювали символами агресії РФ.

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