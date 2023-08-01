"Вторжение" из Беларуси в Польшу, США наказали Орбана, Пентагон нашел снаряды ВСУ: новости дня

У фокусі вівторка – Польща. Білоруські гелікоптери порушили повітряний простір цієї країни. Польща збільшує кількість солдатів на кордоні, розгортає додаткові сили і засоби, зокрема бойові вертольоти.

Варшава поінформувала про інцидент НАТО й вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

Та сьогодні поляки викликали не тільки представника Білорусі, але й України. Зокрема, на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва Варшаві.

Також у вівторок лунали нові коментарі та оцінки наших західних партнерів щодо українського контрнаступу і загалом бойових дій в Україні.

Тим часом, "ворожий" до України Трамп має найбільше шансів стати кандидатом в президенти США від Республіканської партії.

Напрочуд "легке" пограбування у Парижі. Там троє злочинців серед білого дня пішли собі пішки з награбованим на близько 15 млн євро.

Міністр оборони Данії повернувся до роботи після лікування від… стресу, а у Фінляндії присплять близько 50 тисяч тварин

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Оцінки щодо контранступу і дій Росії

Традиційно почнемо з коментарів та оцінок наших західних партнерів щодо українського контрнаступу і загалом бойових дій в Україні.

Британська розвідка повідомила про інтенсивні бойові дії у двох секторах півдня – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області, і російські війська тут зіткнулись з низкою проблем.

Начальник Генерального штабу Сил оборони Естонії Ееро Ребо вважає, що українські війська не досягли швидкого успіху в контрнаступі через те, що сили на полі бою рівні.

За словами начальника естонського Генштабу, на цьому етапі контрнаступу помітний рух більших військових з’єднань України. Водночас окупаційні сили РФ контратакують, а також здійснюють власні спроби наступу в напрямку Кремінної, що в Луганській області.

Він додав, що українські війська зараз намагаються досягати результатів, створюючи локальну кількісну, а також якісну перевагу.

Політичний координатор постійного представництва Великої Британії Фергус Екерслі на засідання Ради безпеки ООН заявив, що понад 200 тисяч військових втратила РФ загиблими і пораненими за час загарбницької війни против України.

Сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем, відповідаючи на погрози Дмитрія Медведєва застосуванням ядерної зброї проти України, заявив, що "це був би напад на сам НАТО, враховуючи близькість України до території НАТО".

Разом з тим, Сполучені Штати продовжують бути обережними щодо Росії. Там вкотре заявили, що не заохочують Україну завдавати ударів по РФ.

Нагадаємо, в ніч на 1 серпня безпілотники атакували столицю РФ, один із них влучив у бізнес-центр "Москва-Сіті". Вночі 30 липня безпілотник вже влучав у будівлю бізнес-центру "Москва-Сіті".

Разом з тим, і Росія завдавала ударів по Україні, по цивільній інфраструктурі. У тому числі, вранці 31 липня поцілили по багатоквартирному будинку міста Кривий Ріг Дніпропетровській області – рідному місту президента Володимира Зеленського. В результаті удару загинула жінка з дитиною.

Сьогодні французький посол в Україні Етьєн де Понсен відвідав місце російського обстрілу багатоповерхівки в Кривому Розі.

Французький дипломат зазначив, що Франція висловлює співчуття та солідарність із Україною на тлі нещодавньої трагедії.

"Вражені стійкістю населення та чудовою організацією допомоги постраждалим", – додав він.

З’явилися нові подробиці щодо українських полонених в Угорщині. За даними Kyiv Independent і "Радіо Свобода", українських захисників, яких з Росії передали до Угорщини, під час перебування там нібито лякали покаранням в Україні, якщо вони вирішать повертатися додому.

Шестеро з українських військовополонених, яких Росія віддала Угорщині, "досі на території ЄС, ймовірно в Угорщині", а решта п’ятеро повернулися в Україну.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що перебування групи Вагнера у Білорусі створює безпекові ризики, до яких потрібно бути готовими.

Наприкінці липня Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.

Хоча сьогодні самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зізнався у брехні щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.

Конфлікт з Польщею

Разом з тим, білоруси продовжують провокувати Польщу. Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами. Сам інцидент відбувся сьогодні вранці. До речі, заява Лукашена про те, що він шуткував щодо бажання "вагнерівців" йти на Польщу, пролунала, вочевидь, вже після інциденту.

Міноборони Польщі стверджує, що польський повітряний простір порушили гелікоптери, які здійснювали навчання поблизу кордону – про ці навчання Мінськ попередньо інформував Варшаву.

У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості солдатів на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.

Також Польща поінформувала про інцидент НАТО й вирішила викликати до МЗС тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснення інциденту.

Та сьогодні поляки викликали не тільки представника Білорусі, але й України. Зокрема, Польща викликала посла України на тлі суперечки про недостатню вдячність Києва Варшаві.

Раніше у вівторок посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали до Міністерства закордонних справ у Києві через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

В інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

"Категорично відкидаємо спроби окремих польських політиків навʼязати польському суспільству безпідставну думку, нібито Україна не цінує допомогу від Польщі. Це, очевидно, гра на власні конʼюнктурні інтереси, яка не має нічого спільного з дійсністю. Маніпуляція. А реальність – це дружній і відкритий діалог президентів України і Польщі, між якими присутній високий рівень взаєморозуміння і взаємної довіри", – відреагував заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

ОНОВЛЕНО: Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький різко засудив рішення Києва викликати польського посла до Міністерства закордонних справ через висловлювання представника офісу президента Польщі Марчина Пшидача.

"У міжнародній політиці, в умовах війни, що триває, з огляду на величезну підтримку, яку Польща надає Україні, таких помилок не повинно бути", – написав прем’єр Польщі.

США карають угорців за Орбана

Сполучені Штати обмежили участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму через занепокоєння щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Згідно з американською програмою безвізового режиму, громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи, для чого їм потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Як інформує Politico, з вівторка термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

Після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном – в тому числі в Румунії, Словаччині та Україні. Критики вважають, що так Орбан хотів підвищити свої електоральні перспективи.

В Угорщині назвали "помстою" рішення США обмежити безвізовий режим.

Зброя і співробітництво з США

На відміну від Угорщини, Чехія навпаки посилює співпрацю зі Сполученими Штатами. Сьогодні країна ратифікувала договір про оборонну співпрацю із США.

А німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва частин американських винищувачів F-35.

Тим часом, за даними Financial Times, США уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні. А також ведуть переговори щодо цього з Японією.

Словаччина передала Україні дві САУ Zuzana 2, які профінансували ще три держави ЄС.

Затримані українці у Грузії

На протесті у грузинському Батумі проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з росіянами 31 липня затримали українку і українця.

Сьогодні ввечері стало відомо, що українця Дмитра Закревського відпустили.

Що стосується українки Марини Чобанян, то, як уточнив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, український консул досі очікує дозволу її відвідати.

Адвокат дівчини розповідав, що її звинувачуюють у дрібному хуліганстві та непокорі поліції.

Згодои стало відомо, що Марину Чобанян також відпустили.

Наслідки спалення Корану у Швеції

У Швеції розсилали анонімні СМС із закликами помститись за спалення Корану.

У турецькому Ізмірі повідомили про напад на співробітницю консульства Швеції.

Нагадаємо, останні дві акції зі спаленням Корану відбулись у Швеції і Данії в понеділок – паралельно з тим, як лідери 57 держав-членів Організації ісламської співпраці обговорювали, як їм реагувати на цю ситуацію.

Між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмує вступ Швеції до НАТО.

На вихідних Данія також оголосила, що вивчить законні засоби припинення протестів за певних обставин, пов’язаних зі спаленням священних текстів.

Швеція посилить прикордонний і внутрішній контроль на тлі акцій зі спаленням Корану.

Решта новин дня

Ісландія офіційно закрила посольство у Росії, а представник Ісландії в Україні працюватиме у посольстві Литви.

Трамп впевнено випереджає всіх конкурентів-республіканців у передвиборчому опитуванні.

Прокатні самокати Парижа після заборони переїдуть в інші міста та за кордон.

Міністр оборони Данії повернувся до роботи після піврічного лікування від стресу.

У центрі Парижа троє обікрали ювелірну крамницю на близько 15 млн євро.

ЄС оголосив добровільну евакуацію для персоналу в Нігері, де відбувся переворот.

В іспанській Андалусії вовків визнали зниклим видом.

У Фінляндії присплять близько 50 тисяч тварин для боротьби з пташиним грипом.

Безробіття в єврозоні – на рекордно низькому рівні.