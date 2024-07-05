Орбан в Москве, новое правительство Британии, третий Patriot из Германии в Украине: новости дня

Угорський прем’єр все таки прибув до Путіна.

1 липня Угорщина почала головувати у Раді ЄС, 2 липня прем’єр-міністр країни відвідав Київ, а вже сьогодні – зустрівся з володарем Кремля.

При цьому Путін підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

Прем’єрка Естонії вважає, що угорський прем’єр використовує головування у ЄС, щоб створювати плутанину.

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Для України в цьому візиті "зради" немає. Для Орбана важливий сам процес. Для чого? Про це далі.

Ще одна велика тема дня – новий уряд Британії. Україні хвилюватися не потрібно. Але є і "ложка дьогтю" в результатах парламентських виборів.

Булі і інші новини.

В Німеччині нарешті домовилися про бюджет, а США відклали спільні військові навчання з Грузією на тлі погіршення відносин.

Про все важливе і цікаве за п’ятницю, 5 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на візит Орбана до Москви

Сьогодні угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви. При чому, нагадаємо, що з 1 липня Угорщина почала піврічне головування у Раді ЄС.

Підготовку цього візиту в угорському уряді до останнього моменту тримали у таємниці і не визнавали ці наміри, навіть коли про них стало відомо (вчора про цю поїздку повідомив журналіст Саболч Пані).

Більш того, Орбан не координував візит і з Єврокомісією.

Утаємниченість не є дивною – ця новина викликала дуже жорстку реакцію інших європейських політиків та керівництва ЄС, і схоже, що Орбану хотілося уникнути цього головного болю та дзвінків зі спробою його відмовити від поїздки, а просто поставити їх перед фактом.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що прем'єр-міністр Угорщини не отримав жодного мандата від Ради ЄС на візит до Москви.

"Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена у багатьох висновках Європейської ради. Ця позиція виключає офіційні контакти між ЄС та президентом Путіним. Таким чином, прем'єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі", – заявив Боррель.

Крім того, він нагадав, що Путіну висунуто звинувачення Міжнародним кримінальним судом і видано ордер на арешт за його роль у примусовій депортації дітей з України до Росії.

На тлі візиту Орбана до Москви президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що умиротворення не зупинить Путіна.

"Лише єдність та рішучість прокладуть шлях до повноцінного, справедливого і сталого миру в Україні", – відреагувала вона.

Через поїздку угорського прем’єра в РФ традиційний візит глави Єврокомісії до головуючої у Раді ЄС Угорщини опинився "під питанням".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що зовнішня політика Європейського Союзу не залежить від Орбана.

"Віктор Орбан відвідує Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. У зовнішній політиці Європейську раду представляє Шарль Мішель", – зазначив німецький канцлер.

Позиція ЄС, за його словами, дуже чітка, і полягає у засудженні російської загарбницької війни. "Україна може розраховувати на нашу підтримку", – запевнив Олаф Шольц.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав поїздку очільника угорського уряду до Москви образою українського народу, а президент Естонії Алар Каріс – наївною, тривожною і безглуздою.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас вважає, що Орбан використовує головування у ЄС, щоб створювати плутанину.

"ЄС – об’єднаний, чітко на боці України та проти російської агресії", – підкреслила Кая Каллас.

Президенти Литви та Латвії також відреагували на приїзд Орбана до Москви.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", – йдеться в заяві відомства.

У міністерстві зазначили, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається "формула миру".

Навіщо прем’єр Угорщини поїхав в РФ

Офіційна мета поїздки Орбана до Москви – переговори про мир. Прем’єр Угорщини, який 2 липня побував у Києві та обговорював свої "мирні ідеї" із Володимиром Зеленським, тепер приїхав до Путіна – нібито для того, щоби передати йому сигнал від українського лідера.

Разом з тим, сам прем’єр Угорщини визнав, що не має мандата на мирні переговори щодо України.

Він переконаний, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".

Лідер Росії почав переговори з Орбаном згадкою про ультиматум Україні.

"Ви напевне знаєте про мій виступ перед керівництвом МЗС зовсім нещодавно в Москві. Там викладено нашу позицію щодо можливого мирного врегулювання. І, звичайно, я готовий обговорити з вами нюанси", – сказав Путін.

14 червня, на зустрічі з керівництвом російського МЗС, Путін виклав свої "умови для початку мирних переговорів" з Україною. Його ультиматум полягає у тому, що українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Путін заявив, що на зустрічі у них з Орбаном буде можливість обговорити "усі нюанси" ситуації в Україні. При цьому він підкреслив, що Орбан прибув до Москви зокрема як лідер країни, що головує у Раді ЄС.

Після переговорів угорський прем’єр озвучив три питання, які поставив Путіну: що той думає про наявні мирні ініціативи; що той думає про припинення вогню і мирні переговори і коли їх можна провести; і спитав думку Путіна про післявоєнну систему європейської безпеки.

Віктор Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

"Я відчув, що позиції дуже далекі один від одного, що потрібно зробити багато кроків для встановлення миру, але перший важливий крок до діалогу вже зроблено", – додав угорський прем'єр.

Посол США в Угорщині Девід Прессман пояснив, чому Орбан не може вважати себе "миротворцем".

"Йдеться не про "мир", а про вигоду, і це величезна шкода для угорців і відносин Угорщини з її союзниками. Поки Орбан не наполягатиме на тому, щоб Путін припинив свою жорстоку війну на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України, він не є миротворцем", – написав посол США.

Насправді, угорський прем’єр, як майстер політичного піару грає роль, а головним глядачем його спектаклю є одна людина – імовірний наступний президент США Дональд Трамп. А Путін виконує тут лише роль актора у театральній постановці Орбана.

Про те, що відбувається і якими є підстави для настільки твердого висновку, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка За "миром" до Путіна: що стоїть за поїздкою Орбана до Москви після зустрічі з Зеленським.

Неприємною "вишенькою на торті" є те, що угорський прем’єр налаштовує свій електорат проти України.

Опитування аналітичного центру Policy Solutions свідчить, що населення Угорщини вважає, що Україна становить для нього більшу загрозу, ніж Росія.

Напередодні саміту НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що на саміті Альянсу у Вашингтоні буде можливість обговорити візит угорського прем’єра до РФ.

"Угорщина повідомила нас про цей майбутній візит, і я очікую, що наступного тижня у Вашингтоні буде можливість обговорити дискусії, які він (Орбан. – Ред.) мав у Москві, як це відбувається між союзниками на регулярній основі", – сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, з 9 по 11 липня у Вашингтоні проходитиме ювілений, 75-й, саміт НАТО.

За словами Столтенберга, "найнагальнішим завданням" саміту буде підтримка України.

Також генсек Альянсу сподівається, що Україна приєднається до оборонного альянсу протягом наступного десятиліття.

Президент Фінляндії перед зустріччю в американській столиці сказав, що наше послання Росії – Україна стане членом Альянсу.

За даними агентства Reuters, саміт НАТО ухвалить рішення для стандартизації артснарядів.

Ще один Patriot з Німеччини

Третій зенітно-ракетний комплекс Patriot від Німеччини вже в Україні, а Латвія у липні передасть Україні понад 2500 дронів на 4 млн євро.

До того ж в Молдові повідомили, що готові забезпечити постачання електроенергії в Україну.

Новий уряд Британії

Ще одна велика тема дня – новий уряд в Британії.

На парламентських виборах у Британії перемогла Лейбористська партія, а консерватори здобули найгірший результат у своїй історії.

І якщо загроза втрати більшості через перемогу лейбористів була очікуваною, атака на консерваторів з другого боку принесла неприємний сюрприз.

Євроскептична, популістська, антиукраїнська, обтяжена скандалами Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем уперше отримує парламентське представництво. І це може суттєво змінити Консервативну партію – далеко не в позитивний для України бік, йдеться в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Вирок консерваторам, але не Україні: що змінить історична перемога лейбористів у Британії.

До речі, Дональд Трамп привітав лідера британських популістів Найджела Фараджа з тим, що він вперше став членом парламенту, хоча це вдалося йому з восьмої спроби.

І сьогодні же у Британії офіційно змінився прем'єр-міністр – ним став Кір Стармер.

Топпосадовці ЄС привітали з перемогою лідера британських лейбористів.

Президент Володимир Зеленський привітав Кіра Стармера та Лейбористську партію Великої Британії з переконливою перемогою на виборах.

Він побажав новому уряду Британії всіляких успіхів як у внутрішніх справах, так і у зміцненні лідерства Великої Британії на світовій арені.

"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу над посиленням українсько-британського партнерства та відновленням міжнародного миру й безпеки", – зазначив Зеленський.

Новий прем'єр Британії пообіцяв дії, а не слова для змін на краще.

Міністерство закордонних справ Британії та Міноборони країни очолили прихильники України.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вже провів розмову з новим британським колегою Девідом Леммі.

Вибори у Франції

Тим часом, Франція готується до другого туру парламентських виборів, який відбудеться 7 липня.

В країні перед виборами зафіксували десятки нападів на кандидатів або активістів кампанії.

Два опитування прогнозують, що ультраправа партія Ле Пен все ж не отримає абсолютної більшості.

Крім того, у Парижі заборонили демонстрацію лівих активістів під парламентом у день виборів.

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WP: Байден попросив не планувати заходів після восьмої вечора, щоб більше спати. Понад 160 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів.

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