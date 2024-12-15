Антизападный "президент" Грузии, Киев отказал Орбану, стрельба во Франции: новости выходных

Розвідки західних країн відзначають поступове просування російських окупантів на покровському напрямку. В естонській розвідці кажуть, що їх вражає те, як оборона України витримує такий тиск.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти передачі Україні далекобійної зброї і дозволу бити вглиб РФ. Більш того, партія канцлера може цю відмову зафіксувати і у передвиборчій програмі.

А у Євросоюзі готуються обговорити наступного тижня можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

Ну і велика тема вихідних, безумовно, – Грузія.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 14 та 15 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Оцінки розвідки Британії і Естонії

За даними британської розвідки, російські війська здобули нові успіхи на південь від ключового логістичного вузла в Донецькій області – Покровська.

Зазначається, що наразі російські підрозділи знаходяться приблизно за 3 км від південної околиці Покровська, ймовірно, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині двох важливих шляхів до Покровська.

На Покровському напрямку російські окупанти потроху просуваються вперед за підтримки "м'ясних штурмів" піхоти, повідомив глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг.

"Українські збройні сили проявили великий героїзм при захисті невеликих населених пунктів на південь від Курахового вздовж лінії річки Сухі Яли", – сказав він.

За його оцінкою, той факт, що оборона України загалом витримала такий тиск, просто вражає.

Обговорення миротворчої місії

Норвегія у 2025 році допоможе навчати українських пілотів і техніків F-16 у Португалії, а канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре висловився проти передачі Україні далекобійної зброї і дозволу бити вглиб РФ: було б помилкою.

Більш того, за даними агентства DPA, Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца у передвиборчій програмі окремо може вказати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо, чинний канцлер Олаф Шольц запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував чинного главу уряду ФРН Олафа Шольца та заявив, що той є "буквально ізольованим" всередині Європейського Союзу.

Як приклад він навів візит президента Франції Емманюеля Макрона до Польщі цього тижня, де два союзники по НАТО обговорювали політику щодо України, у тому числі щодо миротворчої місії.

"І там німецького канцлера немає", – підсумував Мерц.

У "Радіо Свобода" дізналися від джерел, що французький президент Емманюель Макрон ймовірно винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та мирної угоди між Україною та Росією.

Politico з посиланням на джерела також пише про те, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

За інформацією видання, на зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України Володимир Зеленський.

Водночас співрозмовники зауважили, що тема миротворців дуже "сира" і перебуває на рівні ідеї.

Київ відмовив Орбану

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто стверджує, що українська сторона відмовила в організації телефонної розмови Віктора Орбана та Володимира Зеленського стосовно угорської пропозиції "перемирʼя".

Сійярто вкотре заявив про угорську пропозицію "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва.

Саме ця ініціатива, стверджує він, обговорювалась під час розмови Орбана з Владіміром Путіним, після чого глава угорського МЗС повідомив про це міністру закордонних справ України і "главі адміністрації президента" (вочевидь, ідеться про главу Офісу президента Андрія Єрмака).

Угорський міністр каже, що Будапешт запросив телефонну розмову між Віктором Орбаном і президентом України, але йому "в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті", додав він, "дещо напружено і культурно відмовили".

Антизахідний "президент" Грузії

У суботу у Грузії затвердили "президентом" антизахідного кандидата від партії влади – ексфутболіста Михаїла Кавелашвілі.

Партія влади "Грузинська мрія" хоче провести інавгурацію 29 грудня.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. З раннього ранку 14 грудня під парламентом зібралася акція протесту.

Багато студентів прийшли під парламент з футбольними м’ячами і влаштували там з ними футбольну розминку. Акцію інтерпретують як натяк, що вони настільки ж не професійні футболісти, як Кавелашвілі, який не має вищої освіти.

Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країнам Заходу та Україні доведеться визначатися, чи вважати легітимною нову владу Грузії. Читайте едіторіал "ЄвроПравди" про те, чому Україні варто проявити лідерство і змінити політику щодо Грузії.

До протестувальників у суботу вийшла і президентка Грузії.

Учасниці маршу назвали Зурабішвілі єдиною президенткою і заявили, що не визнають Кавелашвілі.

На що Саломе Зурабішвілі відповіла: "Нічого немає. Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося".

А чотири найбільші опозиційні сили Грузії звернулись до Євросоюзу із закликом оголосити "самопроголошений режим Бідзіни нелегітимним".

Тим часом, антизахідний "президент" Грузії отримав запрошення на візит до Сербії.

Телеканал TV Pirveli повідомив, що партія влади Грузії нібито змушувала держслужбовців прийти на запалювання "йолки" у суботу ввечері, у день виборів. Відкриття "йолки" врешті-решт перенесли.

Нагадаємо, тбіліська влада вирішила встановити новорічну ялинку біля парламенту на проспекті Руставелі, що з кінця листопада є місцем проведення протестів проти відмови влади Грузії від курсу зближення з ЄС.

Працівникам спочатку не вдалося зібрати "йолку" до кінця, оскільки біля неї збирались протестувальники, які згодом прикрасили конструкцію прапорами Грузії, ЄС, України та США, а також – фотографіями співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів. Комунальники їх згодом зняли, щоб продовжити монтаж, а протестувальники знову повернули назад.

Під час Революції гідності в Україні влада теж почала встановлювати новорічну ялинку на Майдані Незалежності, де збирались протестувальники. Але встановлення довелось зупинити через події Євромайдану.

Недоспоруджений каркас ялинки простояв до серпня 2014 року та став символом протестів. Ялинку назвали "йолка" через обмовку тогочасного президента Віктора Януковича.

Литва та Естонія розширили санкції проти грузинської влади.

А грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе обіцяє скласти список країн, які, як він вважає, несправедливо ставляться до Грузії.

Контакти західних країн з Сирією

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що американська сторона підтримує прямі контакти із сирійським повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке повалило режим Башара Асада в країні.

Франція відправляє першу за 12 років місію в Сирію.

За п'ять днів до Сирії з Туреччини повернулися понад 7 тисяч мігрантів.

У Німеччині застерегли прихильників режиму Асада від спроби втекти до країни. При цьому канцлер Олаф Шольц заявив, що добре інтегровані біженці з Сирії можуть залишитися в країні.

Крім того, очільник німецького уряду обіцяє допомогти відновити Сирію після падіння режиму Асада.

Різне щодо України

США передали Україні апарати для ремонту енергетичної інфраструктури.

У Чехії не фіксують сплеску біженців з України на тлі обстрілів і зими.

До Будапешта вирушив у перший рейс потяг із Києва.

Посол України в США поскаржилася на атаку пранкерів.

Решта новин

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