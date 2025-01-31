Вакансия в "ЕП", антиукраинский скандал в Литве, приговор убийце украинки: новости дня

Україна зробила крок до ратифікації угоди з Британією, Фінляндія готує новий пакет військової допомоги, а Нідерланди обіцяють підготовку 20 спеців для обслуговування F-16.

Трамп пригрозив БРІКС, а також готує впровадження тарифів вже з завтрашнього дня для сусідніх Канади та Мексики, а такою для Китаю.

Тим часом у НАТО готують пропозицію новому президенту Сполучених Штатів щодо Гренландії, щоб знизити напруженість.

А ще: заяви "друзів Путіна" у Європі, арешт Норвегією судна з російським екіпажем, перший військовий супутник Швеції та вакансія від "ЄвроПравди"!

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Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 31 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Крок до ратифікації угоди з Британією

31 січня український уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Великою Британією щодо підтримки розвитку оборонних спроможностей.

Про те, коли цей законопроєкт розгляне Верховна рада, не повідомляють.

За цією угодою передбачені кошти на організацію ремонтних баз для військової техніки та закупівлю обладнання.

Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, угода передбачає до $2,4 млрд на закупівлю систем протиповітряної оборони й ракет до протиповітряної оборони.

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на майже 200 млн євро, Німеччина передала Харківщині п’ять автомобілів для місцевих громад, а Чехія шукає підтримки ЄС для нової ініціативи закупівлі боєприпасів для України.

31 січня міністр оборони Рустем Умєров прибув до Нідерландів для зустрічі зі своїм колегою Рубеном Брекельмансом. Згодом стало відомо, що Нідерланди допоможуть у підготовці понад 20 українців для обслуговування F-16.

Тим часом, російські війська в Україні продовжують поступово просуватися вперед і зберігають темп бою, повідомив начальник департаменту оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

Погрози Трампа

Президент США Дональд Трамп попередив країни БРІКС від намагань замінити долар: "зіткнуться зі 100%-ми митами".

Сполучені Штати планують запровадити тарифи на імпорт із Канади, Китаю і Мексики з 1 лютого, як це і анонсував Дональд Трамп.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт пояснила, що йдеться про тарифи зі ставкою 25% проти Мексики й Канади і у 10% проти Китаю "через нелегальний фентаніл, який вони постачали і дозволили розповсюджувати в нашій країні, що призвело до загибелі десятків мільйонів американців".

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Оттава готова вжити кроків у відповідь на анонсовані президентом США Дональдом Трампом тарифи на канадський імпорт.

"Це не те, чого ми хочемо, але якщо він (Трамп. – Ред.) піде на це, ми також будемо діяти", – запевнив він.

Канадський премʼєр визнав, що країна "може зіткнутися з важкими часами в найближчі дні і тижні".

Тим часом майже половина данців бачать у США загрозу на тлі зазіхань Трампа на Гренландію, свідчать дані опитування YouGov.

Агентство DPA дізналося, що у НАТО готують пропозицію новому президенту Сполучених Штатів щодо Гренландії, щоб знизити напруженість.

Зокрема, Трампу планують запропонувати значне розширення військової присутності Альянсу в Арктиці.

В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що слова президента щодо безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія, – "це не жарт".

"Гренландія не продається", – відреагував на цей коментар міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Маніпуляції Джорджеску

Колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску знову заговорив про "румунські території в Україні" і назвав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором".

Нагадаємо, до цього він казав, що Україна – вигадана держава, а також заявляв, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

В українському Міністерстві закордонних справ засудили ці заяви і підкреслили, що озвучені тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві.

В ефірі телеканалу Realitatea Plus Джорджеску сказав, що радий бачити бурхливу реакцію МЗС України.

"Це означає, що дипломати в Києві також відчули, як звучить заява, що створює національне розчарування.

Це те саме, що відчувають десятки тисяч румунів в Україні, вчителі, сім'ї та всі разом, коли бачать, що вони теж не отримують великої поваги до мови та історії румунського народу, народу, який відкрив свої обійми і серця хвилям українських біженців", – заявив ультраправий румунський політик.

Серед іншого він зазначив, що нібито з усією емпатією і повагою ставиться до українського народу, але не до української влади.

Джорджеску атакував президентів Румунії та України через те, що вони нібито не допускають вільних виборів (у Румунії повторно проведуть перший тур президентських виборів через іноземний вплив). Слід зауважити, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану.

Келін Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів, що пройдуть у травні.

Фіцо звинувачує "Грузинський легіон"

Проросійські тези, у тому числі щодо України, висловлює і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Напередодні стало відомо, що зі Словаччини вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю Словацької інформаційної служби (SIS) про підготовку "державного перевороту".

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На тлі доповіді словацької спецслужби, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

Сьогодні медіа повідомили, що Словаччина закрила в'їзд командиру "Грузинського легіону" нібито через плани перевороту.

За словами глави МВС Словаччини Матуша Шутая Ештока, загалом до списку осіб, яким заборонений в'їзд до Словаччини, потрапили 10 осіб, і їхня кількість може збільшитися.

Словацький прем’єр Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині.

Під час пресконференції очільник уряду припустив, що представники політичної опозиції, а також організатори громадських протестів з об'єднання "Мир для України" мають зв'язок з "Грузинським легіоном".

Очільник уряду також представив фотографії, які начебто мають довести зв'язки легіону та його лідера зі Словаччиною.

"Мир для України" надсилав гроші грузинським національним легіонам. Чи жертвували люди свої гроші українській контррозвідці?", – заявив він.

В ініціативі "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів проти уряду Роберта Фіцо у Словаччині, заперечили його твердження про нібито фінансову підтримку "Грузинського легіону" для повалення влади в країні.

Представниця ініціативи Люція Стаселова нагадала, що ініціатива брала участь у зборі "Боєприпаси для України", який був ініціативою словаків приєднатися до ініціативи чеського уряду купити боєприпаси для України – і тоді було зібрано понад 4,7 мільйона євро.

Крім того, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо знову висловив претензії Чехії через нібито втручання у внутрішні справи його країни, де відбуваються антиурядові протести.

Слова глави словацького уряду розкритикували як прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, так і міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Орбан між Трампом і Путіним

А ще є прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який, здається, намагається захистити Росію від санкцій Євросоюзу.

У інтерв’ю державному радіо він підкреслив, що не підтримує санкції ЄС, стверджуючи, що економіка Угорщини втратила 19,5 млрд євро за останні три роки через них.

Орбан пригрозив накласти вето на санкції ЄС проти Росії через шість місяців, якщо Україна до того часу не відновить транзит російського газу.

Разом з тим угорський прем’єр-міністр намагається не псувати відносини з новим президентом США Дональдом Трампом і підтримує його санкційний підхід.

"Американці хочуть миру, і один із способів отримати мир – це санкції. Вони кажуть: "Ведіть переговори, але якщо ви не будете вести переговори, ви можете отримати ще жорсткіші санкції. Але це дві абсолютно різні школи мислення", – вважає угорський прем’єр.

У перші дні свого президентства Трамп встиг пригрозити Росії масштабними санкціями та тарифами, якщо вона не погодиться швидко укласти "мирну угоду". Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.

Суди над вбивцями українців

Вбивцю дев'ятирічної українки у Німеччині засудили до довічного ув'язнення, а у Фінляндії завершився суд над командиром угруповання "Русич" за воєнні злочини в Україні.

В Естонії в українському ресторані сталася пожежа, поліція підозрює підпал.

Нормалізація ультраправих у Німеччині?

Законопроєкт фракції ХДС/ХСС щодо посилення політики у сфері надання притулку не пройшов поіменне голосування та був відхилений Бундестагом.

Закон, який розглядався сьогодні, був би юридично обов'язковим, на відміну від пропозицій щодо посилення міграційної політики, прийнятих у середу за суперечливої ​​підтримки ультраправих.

Нагадаємо, у середу, 29 січня, в німецькому парламенті затвердили пропозицію ХДС/ХСС щодо міграційної політики, зокрема, за підтримки і ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Це фактично зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

За це лідер ХДС Фрідріх Мерц потрапив під шквал критиків від партій центру, які потенційно могли би стати майбутніми союзниками по коаліції після парламентських виборів 23 лютого.

Зокрема свіже опитування показало просідання рейтингу ХДС після того, як його лідер допустив співпрацю з ультраправими.

Зазначимо, що тема нелегальної міграції в Німеччині повернулась на порядок денний після нападу з ножем у Баварії, який скоїв 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Колишній канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що бачить зростання популярності ультраправої "Альтернативи для Німеччині" наслідком помилок ексканцлерки Ангели Меркель, зокрема у міграційній політиці.

Тим часом у Нідерландах кажуть про перші випадки добровільного повернення сирійців додому.

Антиукраїнський скандал у Литві

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що не бачить майбутнього у керівної коаліції через присутність у її складі партії "Зоря Німану", яку очолює скандальний депутат Ремігіюс Жемайтайтіс.

Він мав на увазі той факт, що Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Прем'єр-міністр Гінтаутас Палуцкас вважає, що скандальні висловлювання лідера "Зорі Німана" Ремігіюса Жемайтайтіса, зневажливі щодо України, не є ключовою проблемою для роботи коаліції.

Ризики китайського чат-бота?

В Італії обмежили роботу китайського чат-бота DeepSeek з метою захисту даних італійських користувачів, у Франції хочуть перевірити популярний китайський стартап на наявність ризиків для конфіденційності користувачів.

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