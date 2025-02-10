Посланник Трампа едет в Украину, отставка президента Румынии, БТР Patria: новости дня

Впродовж декількох тижнів очікуються інтенсивні контакти української сторони з представниками нового президента США. В РФ також заявили про "певну взаємодію" з США по лінії зовнішньополітичних відомств.

Тим часом Україна продовжує відчувати наслідки рішення Трампа про замороження американської допомоги по всьому світу. До речі, збирається переглянути свої багатомільярдні програми зовнішньої допомоги і Євросоюз – через складну міжнародну обстановку.

Більше важливого і цікавого за понеділок, 10 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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План контактів з командою Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди очільника Білого дому Дональда Трампа.

При цьому він не уточнив, хто саме з представників команди Трампа приїде в Україну.

Але є більше конкретики є щодо інших контактів з представниками президента США.

Наприклад, віцепрезидент Сполучених Штатыв Джей Ді Венс зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня. Вона розпочнеться 14 лютого.

А перед цим, 11 лютого, Джей Ді Венс зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Також у Мюнхенській конференції візьме участь і спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

За даними джерела телеканалу CNN, після цього, 20 лютого, він планує відвідати Україну.

Тим часом заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що між РФ та США є "певна взаємодія" по лінії зовнішньополітичних відомств.

"Ми готові до діалогу, про що говорилося неодноразово, зокрема готові обговорювати врегулювання в Україні, але лише на рівноправній, взаємоприйнятній основі", – заявив він.

Наслідки політики Трампа

В Україні норвезька організація змушена зупинити запланований на лютий розподіл допомоги для 57 тисяч людей у громадах уздовж лінії фронту після того, як президент США Дональд Трамп заморозив американську допомогу по всьому світу.

Крім того, агентство Reuters пише, що замороження Сполученими Штатами фінансування перешкоджає розслідуванню воєнних злочинів РФ в Україні.

Згідно з українським документом про американське фінансування та скорочення, з яким ознайомилося агентство, на кону стоять шість проєктів Генеральної прокуратури України (ГПУ), що фінансуються США, на загальну суму 89 мільйонів доларів.

Серед наслідків заморожування фінансування – припинення роботи майже 40 експертів, наданих Міжнародною ініціативою з кримінального правосуддя Джорджтаунського університету.

Раніше в уряді підтвердили, що через призупинення роботи USAID в Україні зупинили роботу або зіткнулися із проблемами низка комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.

25 січня 2025 року США заморозили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів, а робота USAID була фактично зупинена.

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав американському мільярдеру Ілону Маску листа, щоб подякувати за демонтаж USAID.

Він попросив допомоги Маска в тому, щоб "відокремити корисні та вигідні проєкти від грубого втручання у внутрішні справи Словацької Республіки".

Тим часом уряд Словаччини хоче переглянути одну з програм допомоги українцям.

А ще Трамп оголосив про намір скоротити мільярди з бюджету Пентагону з допомогою Маска.

Європейський Союз, за даними Bloomberg, також проведе перегляд своєї багатомільярдної зовнішньої допомоги, щоб тісніше пов'язати розподіл коштів зі своїми зовнішньополітичними інтересами в умовах складної міжнародної обстановки.

Агентство зазначає, що цей захід вживається на тлі ворожих заяв президента США Дональда Трампа в перші тижні його перебування на посаді.

ЄС готує відповідь Трампу

Президент США Дональд Трамп планує запровадити 25% тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів.

Він не уточнив, коли тарифи набудуть чинності.

Наразі Європейський Союз не отримував офіційних повідомлень щодо запровадження американським президентом Дональдом Трампом додаткових тарифів, але готовий реагувати.

"Ми будемо реагувати, щоб захистити інтереси європейського бізнесу, працівників та споживачів від невиправданих заходів", – наголосили у Єврокомісії.

Також у заяві нагадали, що, запроваджуючи тарифи, США обкладатимуть податками своїх громадян, збільшуватимуть витрати для бізнесу та підживлюватимуть інфляцію".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також попередив президента США про заходи у відповідь, у разі якщо той втілить у життя свої тарифні погрози.

В уряді Великої Британії заявили, що не бачили подробиць щодо запропонованих президентом США Дональдом Трампом мит на сталь та алюміній, а також відмовились коментувати можливі заходи у відповідь.

Євроінтеграція України

Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герт Ян Копман вважає реальним, що Україна здатна відкрити всі кластери переговорів про вступ до ЄС до кінця року.

"Є багато довіри, ми бачимо один в одному партнерів, і я сподіваюся, що на цій основі ми за рік зможемо відкрити всі кластери переговорів (про вступ України до ЄС). Ми дуже цього прагнемо, але врешті-решт це залежатиме від вас", – заявив Компан.

Також він заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.

Європосадовець визнав, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.

При цьому Копман не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу ЄК чекає на зміни.

Про те, що має зробити Україна для рекордно швидких переговорів про вступ до ЄС читайте в статті Пом’якшити воєнний стан, змінитися до 2027 року: що вимагає ЄС від України на шляху до членства.

БТР Patria з Латвії, угоди з ЄІБ

У Міноборони Литви заявили, що військовий потенціал Росії зріс утричі з 2022 року.

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне попередила, що Росія здатна не тільки воювати в Україні, а й відновлювати і розширювати свої можливості.

У Литві за менше, ніж тиждень зібрали мільйон євро на дрони для України, а Латвія замовила для України бронетранспортери Patria.

Україна та ЄІБ уклали угоди на 116,5 млн євро для відновлення енергетики та інфраструктури.

Щодо Taurus для України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове виключив постачання Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, у той час його конкурент, кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив, що має іншу позицію.

"Моя позиція ніколи не змінювалася. Я завжди говорив, що рішення про постачання крилатих ракет має прийматися в Європейському Союзі. Сполучені Штати постачають, Франція постачає, Велика Британія постачає; ми також повинні були б постачати", – сказав Мерц.

Олаф Шольц і Фрідріх Мерц говорили під час передвиборчих дебатів у неділю

Німці вважають, що Шольц виглядав на дебатах трохи переконливіше, ніж Мерц.

"Я маю намір виграти вибори. І я думаю, що вчорашній день показав: я це можу", – похвалив себе німецький канцлер.

Справи щодо вбивства українців у ЄС

Німецьке подружжя, яке зізналося у вбивстві української біженки та її матері минулого року з метою викрадення новонародженої дитини, в понеділок було засуджено до довічного ув'язнення.

А в німецькому Мюнхені проходить судове засідання у справі про вбивство двох українських військових у місті Мурнау, під час якого підозрюваний у злочині росіянин визнав провину.

Нагадаємо, 58-річний підозрюваний напав із ножем на двох поранених солдатів 23 і 36 років у місті Мурнау у квітні минулого року.

Реакція на дії РФ

Суд у Чехії розпустив місцевий осередок пропутінських байкерів "Нічні вовки", а глава чеської дипломатії Ян Ліпавський викликав російського посла через погрози чеській сенаторці.

Фінляндія викликала на килим посла РФ через порушення повітряного простору, а Азербайджан заборонив в'їзд російському депутату Валуєву.

Газ для Придністров’я

В уряді Молдови заявили, що влада невизнаного Придністров’я під тиском Москви відмовилась приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

Хоча в Єврокомісії підкреслюють, що 60 млн євро для Придністров’я від ЄС досі "на столі".

Лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський заявив, що надалі регіон отримуватиме газ за рахунок російського кредиту.

Красносельський повідомив, що у понеділок завершується постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги.

"Далі Придністров’я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі "Молдовагазу"... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу", – зазначив Красносельський.

Щодо зазіхань Трампа на інші території

Трамп заявив про намір купити Газу та допустив відбудову країнами Близького Сходу. При цьому, згідно з його планом, палестинці не зможуть повернутись в Газу.

А у Данії збирають кошти на "купівлю" Каліфорнії на тлі претензій на Гренландію.

Щодо зміни влади у країнах Європи

В Румунії подав у відставку президент, якому не обрали наступника.

На виборах у частково визнаному Косові перемагає партія чинного прем’єра, але з гіршим результатом, ніж на попередніх виборах.

Премʼєр Франції пережив ще один вотум недовіри.

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