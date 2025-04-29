Молдове дают шанс без Украины, обвал доверия к Трампу, контакты с Венгрией: новости дня

Італійська прем’єрка назвала оголошене Путіним "триденне перемир’я" недостатнім, а посланець Трампа – абсурдом. Президент Фінляндії каже, що в американського президента "уривається терпець". Тим часом Медведєв пригрозив Фінляндії і Швеції.

ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства, а аналітики уряду Словаччини рекомендували країні підтримувати вступ України в ЄС.

У Канаді партія прем’єра перемогла на парламентських виборах, але не отримала більшість. Марк Карні каже, що старим відносинам зі США настав кінець.

В Іспанії і Португалії відновили електропостачання. Почалося розслідування через вчорашній блекаут.

Все важливе і цікаве за вівторок, 29 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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"Триденне перемир'я – це абсурд"

У британській розвідці вважають, що анонсоване очільником Кремля триденне ‘перемир’я" під святкування 9 травня має на меті показати нібито відкритість Росії до якихось домовленостей і обмежити Україну в далекобійних ударах, в той же час не погіршуючи свої позиції на фронті.

Нагадаємо, 28 квітня правитель Росії Владімір Путін в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня – дати довкола Дня перемоги 9 травня.

У Британії нагадали, що Україна, у свою чергу, закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що триденного перемир’я, оголошеного главою Кремля Владіміром Путіним недостатньо, потрібен справедливий і тривалий мир.

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відкинув оголошену хазяїном Кремля Владіміром Путіним пропозицію "триденного перемирʼя", заявивши, що Штати зацікавлені в довгостроковому припиненні вогню.

"А триденне перемир'я – це абсурд", – заявив він, реагуючи на запропоноване Путіним припинення вогню 8-10 травня.

Посланник Трампа заявив, що той виступає за всеосяжне припинення вогню "на морі, в повітрі, на суші, щодо інфраструктури" мінімум на 30 днів, "а потім ми можемо його продовжити".

Фінський президент Александр Стубб спрогнозував, що США незабаром можуть вдатись до більш жорстких дій проти Росії, якщо вона відмовиться припинити війну проти України.

За словами Стубба, через відсутність прогресу в "мирних переговорах" між Україною та РФ американському президенту Дональду Трампу "уривається терпець, і ми вже бачимо досить жорсткі заяви щодо Путіна і Росії".

Тим часом заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв пригрозив Фінляндії і Швеції. Він заявив, що країни, які нещодавно вступили до НАТО, автоматично стали ціллю для Збройних сил РФ, "включаючи можливі удари відплати і навіть ядерну складову".

Міністерство закордонних справ Франції заявило, що Росія несе відповідальність за низку кібератак проти країни за останні роки, включно зі зламом передвиборчої кампанії Емманюеля Макрона у 2017 році.

За даними французької влади, кібератаки проти країни здійснювала російська військова розвідка, а саме угруповання, відоме як АРТ28 (інша назва – Fancy Bear).

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "наступні два тижні будуть ключовими в спробах досягти припинення вогню".

"У найближчі вісім-десять днів ми посилимо тиск на Росію", – заявив Макрон, вважаючи, що "переконав американців у можливості ескалації погроз і, можливо, санкцій" проти Москви.

Щодо євроінтеграції

Європейський Союз розглядає можливість продовження процесу вступу Республіки Молдова, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Про це в інтерв’ю Europa Libera Moldova заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Вона сказала, що "не може виключити відокремлення" двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають бути прийняті кілька рішень щодо розширення.

Молдову та Україну до цього часу разом розглядали як тандем.

Переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка створила низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, яка сьогодні прибула до Угорщини, вважає заяви про можливість ухвалення рішення щодо Молдови без України неконструктивними.

Ключові питання візиту Стефанішиної: розвиток двостороннього діалогу між країнами, захист прав національних меншин і можливості секторальної співпраці.

За підсумками переговорів у Будапешті Україна та Угорщина домовились розпочати регулярні консультації, аби розблокувати переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Тим часом аналітики уряду Словаччини рекомендували країні підтримувати вступ України в ЄС та інтеграцію українців.

До речі, ЄС продовжив на рік санкції проти причетних до дестабілізації Молдови.

Вибори у Канаді

На парламентських виборах в Канаді перемогла Ліберальна партія на чолі з прем’єром Марком Карні. Однак, найімовірніше, вона не здобуде необхідної більшості для формування уряду.

Лібералам необхідно отримати 172 місця у Палаті громад, але вони лідирували або були обрані в 161 окрузі.

До речі, лідер Консервативної партії Канади Пʼєр Пуальєвр зазнав поразки на своєму окрузі в Карлтоні, що в Оттаві, перервавши таким чином свою майже двадцятирічну кар’єру депутата.

Марк Карні у своїй першій промові після перемоги торкнувся відносин Канади зі США, які погіршились після скандальних заяв президента Дональда Трампа про "51-й штат", а також розв’язаної ним тарифної війни.

"Нашим старим відносинам зі Сполученими Штатами, засновані на неухильному поглибленні інтеграції, настав кінець. Система відкритої світової торгівлі, заснована на Сполучених Штатах, система, на яку Канада покладалася з часів Другої світової війни, система, яка, хоча й не ідеальна, допомагала забезпечити процвітання нашої країни протягом десятиліть, закінчилася", – заявив Карні, виступаючи з промовою в Оттаві.

Він назвав поточну ситуацію "трагедією", однак додав, що "такою є наша нова реальність".

Карні сказав, що найближчі місяці будуть складними і потребуватимуть жертв.

Канадський премʼєр-міністр заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Очільник уряду Канади допустив переговори з Трампом, зокрема щодо торгівлі, але підкреслив, що вони будуть "на наших умовах, а не на їхніх".

"Не забувайте, що ми постачаємо їм (США. – Ред.) життєво необхідну енергію. Не забувайте, що ми постачаємо їхнім фермерам практично всі добрива. Ми заслуговуємо на повагу. Ми очікуємо поваги і впевнені, що з часом її знову отримаємо, і тоді ми зможемо вести ці переговори", – додав премʼєр.

Масштабний блекаут у Європі

В Іспанії розслідують масштабний блекаут 28 квітня як можливу кібердиверсію. Через блекаут в іспанській Валенсії померла 46-річна жінка, яка була підключена до апарату вентиляції легень в себе вдома.

Національний суд Іспанії відкрив справу для розслідування, чи не було масштабне відключення електроенергії "кібердиверсією".

На думку суду, якщо ця версія підтвердиться, то "це буде кваліфікуватися як терористичний злочин".

Водночас компанія-оператор національної електромережі в Іспанії Red Eléctrica de España виключає кібератаку і вказує на падіння сонячної генерації як попередню причину відключення електроенергії у країні.

За даними португальського оператора мережі, причиною знеструмлення стало "рідкісне атмосферне явище". Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що у європейському блекауті "немає ознак кібератаки".

Уряд Португалії вирішив звернутись до профільної структури Європейського Союзу та провести внутрішню перевірку обставин масштабного знеструмлення, яке сталось напередодні.

У Португалії, як і в Іспанії, станом на ранок 29 квітня відновили електропостачання.

До речі, частина Гренландії напередодні залишилась без інтернету і зв’язку на тлі блекауту в Іспанії.

Постраждалі місця – це віддалені населені пункти. Наразі незрозуміло, яку кількість людей міг зачепити збій.

А на заході Лондона сьогодні горіла трансформаторна підстанція.

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