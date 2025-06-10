11 погибших в школе в Австрии, Зеленский наехал на Орбана, ЕС готовит санкции: новости дня

Мерц звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах", а голова німецької розвідки попереджає про те, що РФ готується перевірити рішучість НАТО і що російський народ готовий слідувати за Путіним.

Рютте оголосив, що Альянс стане сильнішим і буде захищатися від будь-якої загрози, з будь-якого напрямку. Також генсек НАТО зазначив, що Альянс і надалі підтримуватиме Україну.

А міністр оборони США каже, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

Все важливе і цікаве за вівторок, 10 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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Нова хвиля терору від РФ

У ніч проти 10 червня Росія завдала масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил, російські загарбники застосували для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внаслідок російської атаки постраждала будівля неподалік представництва ЄС в Україні.

"І все ж люди вранці йдуть на роботу. Росія не зламає їх. Протиповітряна оборона рятує життя. Безмежна вдячність захисникам і рятувальникам", – додала вона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" за масовані атаки на Київ та інші українські міста.

Він наголосив, що масові російські атаки були "терором проти цивільного населення" і "аж ніяк не пропорційною реакцією" на "дуже точні" атаки України на російські військові аеропорти.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що внаслідок російської атаки на Одесу був пошкоджений пологовий будинок. Також були зруйновані житлові будинки, є загиблі та поранені серед цивільних.

"Минулої ночі Росія знову розв'язала терор проти України, завдавши ударів безпілотниками і ракетами по Києву і Одесі... Путін і його імперські амбіції залишаються головною перешкодою на шляху до миру. Він не прагне до припинення війни – тільки до нових смертей і руйнувань", – підкреслив очільник МЗС Литви.

А у Молдові кажуть, що причиною вчорашнього збою в аеропорту Кишинева стали атаки РФ на Україну.

Єврокомісія готує нові санкції

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав не зволікати з новими потужними санкціями проти Росії після масштабних повітряних ударів в ніч на 10 червня.

Він зазначив, що пріоритетними сферами для цього є російські банки, пониження "стелі" ціни на нафту, встановленої G7, та вторинні санкції проти тих, хто допомагає РФ обходити обмеження.

Сьогодні Єврокомісія представила пропозицію 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Пакет санкцій буде стосуватися переважно російських банків та російського енергетичного сектору. Також ЄС планує розширити експортні заборони та контроль і посилити заходи з протидії обходу санкцій.

Серед іншого, Єврокомісія пропонує знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Київ задоволений, що Євросоюз врахував його пропозиції для нових санкцій проти РФ.

Один з дипломатів ЄС повідомив кореспондентці "Європейської правди", що відразу після офіційної презентації проєкту Єврокомісія передала його у Раду ЄС, де вже сьогодні розпочинається його обговорення на засіданні Комітету постійних представників (Coreper ІІ).

До речі, за словами топдипломатки ЄС Каї Каллас, вже запроваджений, 17-й пакет санкцій, зменшив експорт нафти з РФ Балтійським та Чорним морями на 30%.

Загрози для НАТО

У Німеччині вважають, що РФ готується перевірити рішучість НАТО.

"Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб "захистити" нібито пригнічену російську меншину", – заявив глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році.

Він попереджає, що російське населення в основному підтримує свого лідера Владіміра Путіна і його військові цілі в Україні.

"Ми маємо враження, що весь російський народ готовий слідувати за Путіним, що ця війна необхідна, що злий НАТО є агресором", – заявив Бруно Каль.

Фінляндія підозрює російський літак у порушенні повітряного простору, армія Литви скаржиться на втрату дронів через перебої в роботі GPS, а в Естонії через збій в IT-системах МВС було паралізовано прикордонний контроль.

13 країн ЄС закликають Єврокомісію вжити заходів щодо навігаційних перешкод.

У листі, направленому до Єврокомісії, підкреслюється, що перебої GNSS-сигналів – це не випадкові інциденти, а систематичні, повторювані і навмисні дії з боку режимів Росії та Білорусі, мета яких – дестабілізація роботи інфраструктури регіону, особливо транспортної сфери.

НАТО посилюється

Глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль повідомив, що контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози.

"Вони сприймають це так само серйозно, як і ми. І слава богу", – додав Каль.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, виступаючи у британському Чатем-Хаусі, попередив, що за п'ять років Росія може бути готова піти війною проти НАТО.

Серед іншого, він наголосив, що Альянс буде захищатися від будь-якої загрози, з будь-якого напрямку.

Зважаючи на важливість промови Рютте, "Європейська правда" опубілкувала її переклад українською (з незначними скороченнями) – в матеріалі "За 5 років Росія буде готова до війни з НАТО. Нам потрібен більш смертоносний Альянс".

Також генсек НАТО наголосив, що Альянс лишається на боці України і буде підтримувати її у майбутньому.

Разом з тим міністр оборони США Піт Гегсет заявляє, що нинішня американська адміністрація планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні.

Тим часом, Литва придбає системи протидії БПЛА для захисту стратегічних об'єктів енергетики, а Британія випробувала підводний дрон для захисту кабелів.

Зеленський наїхав на Орбана

Президент Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

За словами українського президента, політика, яку просуває Орбан, є антиукраїнською.

"Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України. І проти Європи. Він використовує це у своїй внутрішній політиці: він хоче використати війну в Україні в своїх інтересах на виборах. Це нечесно", – сказав він.

Зеленський додав, що Орбан робить "історичну помилку" і не розуміє, що його політика "матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки: радикалізацію угорського суспільства та його антиукраїнські настрої".

"Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо рамки. Але так, використовуючи моє обличчя для власних виборів? Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни", – підкреслив він.

А ще Зеленський пояснив, що Україна вирішила винести на загал історію з викритою угорською агентурою на Закарпатті, аби дати зрозуміти, що володіє цією інформацією.

"Чому ми зробили цю ситуацію публічною? У нас є додаткові фото й відео різних зустрічей, організованих угорською військовою розвідкою KNBSZ – і ми їх теж оприлюднимо, якщо буде потрібно. Не хочу нікого залякувати, але ми справді все бачимо. І те, як KNBSZ платила своєму агенту. Все задокументовано", – наголосив український президент.

Він зазначив, що викрита агентурна мережа розбудовувалась з 2021 року, а остання передача інформації відбулась цьогоріч 25 березня.

Зеленський поставив риторичні питання про те, навіщо угорській розвідці могло бути потрібно дізнаватися ті деталі, якими цікавились члени мережі – про розташування ППО, військових підрозділів, настрої місцевого населення щодо потенційних угорських "миротворців".

У відповідь на коментарі президента України в уряді Угорщини заявили, що президент Зеленський веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

За словами речника уряду Угорщини Золтана Ковача, Зеленський "підлабузнюється" до еліт ЄС і вимагає, щоб інші "фінансували його війну".

Політичні тенденції у Європі

У Польщі в антиукраїнської партії "Конфедерація" фіксують найбільший приріст підтримки, а ультраправий румунський політик Джордже Сіміон, який посів друге місце на виборах президента, каже, що його перемогу на виборах вкрали Єврокомісія і Франція.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розхвалює авторитарні держави за економічну ефективність і показав, як хоче змінити конституцію для захисту "національної ідентичності".

Правий екстремізм у Німеччині

У Німеччині кажуть, що кількість правих екстремістів у лавах "АдН" зросла на 77%.

В поліції Німеччини кажуть, що членство в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" несумісне зі службою, а міністр внутрішніх справ країни – проти заборони ультраправої "АдН".

"Процедура заборони – це вода на млин "АдН". Ми не повинні створювати враження, що хочемо юридично усунути політичного конкурента. Я не хочу надавати "АдН" роль жертви", – наголосив Александр Добріндт.

Водночас Добріндт стурбований зростаючою радикалізацією молодих людей.

За його словами, схильність до силових дій особливо висока в ультраправих екстремістських колах, але безпекові структури бачать таку тенденцію і серед лівих екстремістів, а також радикальних ісламістів.

Зазначимо, канцлер Фрідріх Мерц скептичний щодо заборони ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Топсуд Греції анулював мандати трьох депутатів ультраправої партії.

Стрілянина в Австрії і напад у Франції

Уранці 10 червня в австрійському місті Грац сталась стрілянина у школі.

Загинули 11 осіб.

Нападником, за попередніми даними, був 21-річний хлопець, який після стрілянини скоїв самогубство.

В Австрії оголосили триденну жалобу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у звʼязку зі смертельною стріляниною в Австрії.

"Школи ніколи не мають ставати місцем насильства. Співчуваємо жертвам, їхнім родинам та австрійському народові. Бажаємо швидкого одужання всім пораненим", – написав він.

А у Франції учень напав з ножем на шкільну помічницю під час перевірки рюкзаків.

Також ЗМІ повідомили і деталі про українця, який поранив ножем людей в Амстердамі у березні цього року.

Виявилося, що він був дезертиром і хотів до тюрми.

Роман Д. родом із Сартани в Донецькій області, яка зараз контролюється Росією. Через це походження з'явилися припущення, що напад із ножем міг бути частиною російської операції. Європейські спецслужби попереджають, що Росія хоче дестабілізувати західні суспільства.

Колишні побратими Д. скептично ставляться до цієї теорії. "Роман роками воював проти росіян, важко уявити, що він міг би працювати на них", – каже один з них.

Зазначається, що дезертир вступив до лав ЗСУ ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Колеги описують його як замкнутого, провокативного і мінливого. Один називає його відлюдником, інший каже, що він постійно змінював свою думку "і завжди хотів посперечатися".

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