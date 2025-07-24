Зеленский уступил по НАБУ, давление на Украину, оружие из США на $322 млн: новости дня

Президент України вніс до Ради "збалансований" законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП, який привітали у Національному антикорупційному бюро. У Єврокомісії також привітали сигнали від українського президента, але хочуть переконатися, що її зауваження враховані.

Американські сенатори Шахін та Грем висловили занепокоєнням ухваленням в Україні закону, який узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора.

Одіозна трампістка Марджорі Тейлор Грін скористалася ситуацією, щоб поширити чергову порцію дезінформації і закликала Вашингтон припинити фінансування та постачання зброї Україні.

Водночас в Держдепі США схвалили продаж українцям чергової партії зброї.

Все важливе і цікаве за четвер, 24 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Тиск на Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ, заявив, що поділяє занепокоєння партнерів з приводу подій довкола Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"ЄБРР поділяє занепокоєння, висловлене ЄС, послами країн "Групи семи" та міжнародними партнерами щодо подій навколо НАБУ та САП в Україні", – йдеться у заяві.

У банку наголосили, що незалежність антикорупційних органів є ключовим компонентом верховенства права, та пообіцяли продовжувати співпрацю з українською владою з цього питання.

Вчора українські урядовці зустрілися із послами країн G7 щодо антикорупційної політики.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила: уряд України налаштований на нульову терпимість до корупції.

Вона зазначила, що того ж дня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення – подати новий законопроєкт. За її словами, він "не лише усуне всі наявні розбіжності, а й посилить незалежність антикорупційної інфраструктури".

Посли країн "Групи семи" привітали заяву Зеленського про НАБУ і САП та запропонували допомогу.

Посли країн ЄС на зустрічі з віцепрем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою також обговорили питання антикорупційних органів.

"Повідомлено про початок комплексної роботи, ініційованої президентом для розв'язання питання НАБУ та САП – чіткого сигналу нашої сильної політичної волі підтримувати зусилля з боротьби з корупцією та формувати найвищі стандарти доброчесності", – написав у соцмережі Х Качка.

Крім того, він запевнив єврокомісарку з питань розширення Марту Кос, що Україна забезпечить незалежність НАБУ і САП.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої поінформував про роботу над новим законопроєктом для посилення антикорупційної інфраструктури.

Також Зеленський під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем розповів про те, як планує зміцнити антикорупційні органи.

Видання Financial Times пише, що у вівторок українському президенту телефонували президент Франції Емманюель Макрон і глава Європейської ради Антоніу Кошта, щоб переконати відмовитись від підписання закону № 12414.

Зеленський поступився по НАБУ

Сьогодні ввечері стало відомо, що президент України вніс до Ради законопроєкт з нормами про незалежність НАБУ і САП.

"Текст збалансований. Найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України", – написав глава держави у Telegram-каналі напередодні внесення його до українського парламенту.

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що взяли участь у підготовці законопроєкту 13533, який вніс Володимир Зеленський. У відомстві заявили, що цей документ відновить усі повноваження та гарантії незалежності двох антикорупційних органів.

Сьогодні Єврокомісія привітала заяву президента України про НАБУ, але хоче переконатися, що її зауваження враховані.

Реакція в США

Сенатори Джин Шахін від Демократичної партії та Ліндсі Грем від Республіканської партії висловили занепокоєння тим, що нещодавно прийнятий закон, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, підриває значну частину прогресу боротьби із корупцією.

У спільній заяві вони зазначили, що з часу Революції Гідності Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією.

"Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом Зеленським закон підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", – заявили Шахін та Грем.

Сенатори наголосили, що одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що вона начебто була охоплена корупцією.

"Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу на цьому фронті, і закликаємо владу утриматися від будь-яких дій, що підривають цей прогрес", – закликали Шахін та Грем.

Ну а одіозна американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, відома прихильністю до Дональда Трампа, теоріями змов та антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію щодо причин протестів у Києві.

"У Києві спалахнули масові протести проти українського президента Зеленського, оскільки він є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодці, українці! Згоніть його з посади!".

Також вона заявила, що Америка повинна припинити фінансування та постачання зброї.

Зброя з США

Попри заклики одіозної конгресвумен Грін, Сполучені Штати продовжують постачати зброю Україні.

Вчора ввечері стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги, до яких увійдуть системи ППО HAWK Phase III та їх обслуговування ($172 млн), а також БМП Bradley та їх ремонт ($150 млн).

До речі, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запросив до Києва спікера Палати представників США Майка Джонсона.

Загроза для Європи

В Естонії кажуть, що РФ переміщує системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ближче до кордонів НАТО.

Нещодавно Литва і ще 12 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах Спільноти.

У листі до Єврокомісії зазначається, що перебої з сигналами GNSS є не випадковими інцидентами, а систематичними, повторюваними і цілеспрямованими діями російського і білоруського режимів, спрямованими на порушення стабільного функціонування інфраструктури регіону, особливо зв'язку.

Згодом заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса заявив, що масштаб блокованих Росією сигналів GPS розширюється.

А 17 червня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна фіксує над Балтійським морем перебої з GPS, що пов’язано із діями Росії.

А міністр комунікацій і транспорту Литви Еугеніус Сабутіс заявив, що проблема збоїв роботі GPS особливо гостро відчувається недосвідченими пілотами.

Тим часом в армії Литви обіцяють оснастити дронами кожен підрозділ.

Крім того, у Литві попередили, що спецслужби Білорусі почали активніше працювати з діаспорою.

А у Нідерландах повідомили, що кібератака на генпрокуратуру Нідерландів повʼязана з Росією.

Різне щодо України і українців

Посли ЄС схвалили перелік рекомендацій щодо дій після завершення тимчасового захисту українців.

Понад 40 держав ОБСЄ вимагають розслідувати катування українських військовополонених.

Єврокомісія не змінюватиме узгоджену торговельну угоду з Україною попри тиск 5 держав ЄС. До речі, Молдова домовилась про розширення доступу на ринок ЄС.

Новий уряд Польщі

Президент США Дональд Трамп висловив захоплення майбутнім президентом Польщі Каролем Навроцьким.

6 серпня у Польщі відбудеться інавгурація новообраного президента Кароля Навроцького, за яким стоїть опозиційна партія "Право і справедливість".

Обраний президент Польщі заявив, що вважає нинішнього премʼєра Дональда Туска "найгіршим після 1989 року" і не поспішає зустрітись із ним.

Нового президента в опозиції бачать в ролі "тарану" проти уряду.

Розуміючи це, прем’єр-міністр Дональд Туск взявся за посилення команди після поразки проурядового кандидата Рафала Тшасковського на президентських виборах. Їхній кандидат програв, в тому числі, й через невиконання коаліцією своїх обіцянок.

Отже, 23 липня Туск офіційно представив оновлений склад Ради міністрів.

Від успіху роботи переформатованого уряду залежить, чи залишаться у коаліції шанси зберегти владу після наступних виборів, що мають пройти у 2027 році.

Про основні зміни в уряді Польщі і про те, чи можна чекати Україні від нового польського уряду вирішення наявних суперечок, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Міністри помсти та контрнаступу: для чого Дональд Туск оновлює уряд Польщі.

Щодо затримання молдовського олігарха

Росія видала запит на екстрадицію з Греції затриманого молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка, у той час як Молдова наполягає, що видати його мають саме їй.

"На основі певних попередніх історичних файлів ми інтуїтивно розуміємо, яка мета цього запиту", – заявив глава поліції Молдови Віорел Чернеуцану.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу.

"Під час особистого огляду в аеропорту, а також під час обшуку за місцем проживання, було виявлено низку документів з різними особами. Деякі з них видані однією і тією ж країною, але містять різні особи, різні фотографії та різні дати/місяці/роки народження", – заявили в поліції Греції.

Грецька влада поінформувала Кишинів про велику кількість підроблених документів, виданих різними державами на ім’я Плахотнюка та його соратника Костянтина Цуцу, який також був затриманий.

Серед використаних імен Плахотнюка: Аль Шахін Ферейдун Шахін Яко, Міхай Антохе, Міхаїл Таушанов, Станіслав Кірсанов та Владімір Плахотнюк.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що затримання Плахотнюка – це хороші новини, закликавши відповідальні держструктури "здійснити правосуддя".

Нагадаємо, у неділю 20 липня у Республіці Молдова офіційно розпочалася передвиборча кампанія та висування кандидатів в депутати парламенту. Трохи більше ніж за два місяці, 28 вересня, тут відбудуться парламентські вибори.

Блок проросійських партій оголосив про масові протести у Кишиневі.

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