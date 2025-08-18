Встреча Трампа с Зеленским, группа поддержки Украины, новый шантаж Орбана: новости дня

Прямо зараз відбуваються переговори української та американської делегацій у Вашингтоні. У дайджесті розповідаємо, як Зеленського готували до зустрічі з Трампом і які заяви американський президент зробив перед переговорами.

А вже близько 22 за Києвом очікуються переговори у розширеному форматі, за участі європейських лідерів.

Після переговорів у президента США Трампа запланована телефонна розмова з главою Кремля Владіміром Путіним.

Президент Євроради Антоніу Кошта також скликав онлайн-зустріч лідерів ЄС після переговорів у Вашингтоні.

Все важливе і цікаве за понеділок, 18 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Напередодні переговорів з Трампом

Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з лідером США Дональдом Трампом.

На переговори Зеленський не вдягнув традиційний костюм з краваткою. Він все ж прибув в костюмі, чого і хотіли в адміністрації президента США, але в костюмі військового стилю. Такий костюм президент України вдягав на саміт НАТО в Нідерландах у червні.

За даними Telegraph, британські посадовці навчали Зеленського "говорити мовою Трампа".

Напередодні зустрічі з президентом Сполучених Штатів глава української держави провів зустріч зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Безпосередньо перед зустріччю з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Зеленський провів у Вашингтоні консультації з низкою європейських лідерів, аби скоординувати позиції щодо миру та безпеки.

За словами президента, основна мета зараз – "надійний і тривалий мир" для України та всієї Європи.

"Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир", – наголосив Зеленський.

Зустріч з Трампом і спілкування президентів з пресою в Овальному кабінеті Білого дому стартувала приблизно о 20:15 за Києвом.

У делегацію президента США увійшли віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз, спецпредставник Трампа Стів Віткофф та спецпредставник з питань України Кіт Келлог.

З українського боку: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров, експосол в ООН, перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця, заступники керівника Офісу президента Павло Паліса та Ігор Брусило.

Заяви Трампа

На пресконференції президент США Дональд Трамп заявив, що американці будуть співпрацювати з Україною та Росією, щоб забезпечити довгостроковий мир.

"Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо працювати з усіма, і ми будемо дбати про те, щоб, якщо буде мир, він був тривалим. Це дуже довгострокова справа. Ми не говоримо про дворічний мир, після якого ми знову опинимося в цьому хаосі. Ми будемо дбати про те, щоб все було добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми забезпечимо, щоб це спрацювало", – сказав Трамп.

У відповідь на запитання щодо того, якими можуть бути гарантії безпеки Україні з боку США, він зазначив, що європейські країни є "першою лінією оборони", але США також "будуть допомагати".

"Ми будемо залучені", – зазначив американський президент.

Також він повторив, що вже не вважає перемир’я потрібним для мирних перемовин з РФ.

Президент України Володимир Зеленський подякував Трампу за зброю, яку постачають Україні за новою схемою через НАТО.

Вже о 22:00 за київським часом Трамп зустрінеться з європейськими лідерами, після чого розпочнеться багатостороння зустріч президента США з керівниками країн Європи.

"Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!", – написав Дональд Трамп у соцмережі Truth Social напередодні зустрічі.

У Білому домі вважають, що зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн не обов’язково має призвести до тристороннього саміту за участю Росії.

Хоча, за даними Sky News, тристоронній саміт Україна-Росія-США планують провести в Європі.

За інформацією телеканалу, залежно від результатів сьогоднішньої зустрічі в Вашингтоні, американські дипломати попросили своїх європейських колег бути готовими до тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським і Путіним наприкінці цього тижня.

Щодо гарантій безпеки і контингенту

Вчора, напередодні переговорів у США, представники "коаліції рішучих" провели відеоконференцію, на якій погодили позиції.

Нагадаємо, разом з Володимиром Зеленським на переговори до Дональда Трампа прибули президент Фінляндії Александр Стубб, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, а також генсек НАТО Марк Рютте.

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, які в неділю спільно головували на віртуальній зустрічі групи лідерів коаліції, заявили, що "коаліція рішучих" готова до розгортання сил в Україні після бойових дій.

Лідери країн коаліції "наголосили на готовності… допомогти убезпечити повітряний та морський простори України та відновлення Збройних сил України".

Також вони високо оцінили зобов’язання Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні.

Один із радників президента США Дональда Трампа допустив, що Сполучені Штати могли би розгорнути свої війська в Україні у рамках потенційних гарантій безпеки після завершення бойових дій.

У Литві повідомили, що можуть направити в Україну стільки миротворців, скільки відправляли в Афганістан. Зазвичай Литва відправляла до Афганістану кілька сотень солдатів для участі в миротворчих місіях.

Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні.

Макрон про мету візиту до Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" наполіг на наданні Україні надійних гарантій безпеки.

Він наголосив, що "жодна країна не може погодитися на втрату територій, якщо не має гарантій безпеки для решти своєї території".

Французький лідер повідомив, що мета візиту європейських лідерів до Вашингтона спільно з Володимиром Зеленським – продемонструвати єдиний фронт України та її європейських союзників.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні перед зустріччю з Трампом заявила, що "ми на боці України".

Європа закликає до тиску на агресора

Президент Франції Макрон також зазначив, що Росія не прагне миру, натомість хоче капітуляції України.

Він попередив, що якщо союзники будуть слабкими перед Росією, то підготують майбутні конфлікти.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час відеоконференції "коаліції рішучих" 17 серпня наголосив на необхідності тиснути на агресора, а не на жертву агресії.

Сьогодні міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала зберегти сильний тиск на Росію, допоки очільник Кремля Владімір Путін не припинить війну проти України.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав надати Україні додаткову допомогу, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і тривалого миру".

"Надійні гарантії безпеки мають ключове значення, оскільки Україна повинна мати можливість ефективно захищатися навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", – наголосив він.

Тиск на Трампа в США

Президент США Дональд Трамп напередодні переговорів знову заявив, що "завершив шість війн" протягом своєї каденції, та назвав "дурнями" усіх, хто ставить під сумнів його розуміння та підходи у питанні російсько-української війни.

Перед цим Трамп наїхав на критичні до нього ЗМІ, заявивши, що вони навіть капітуляцію Росії "назвали б його провалом".

Слід зауважити, що за останні дні президент США опинився під значним тиском зсередини своєї країни.

Усе це – разом з європейською підтримкою – може допомогти Україні, хоча не дає гарантію успіху.

Докладно про це – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Трамп під тиском. Як американці стають ключовим союзником України у впливі на Білий дім.

Трамп зателефонує Путіну

Після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у президента США Дональда Трампа запланована телефонна розмова з главою Кремля Владіміром Путіним.

Президент Євроради Антоніу Кошта також скликав онлайн-зустріч лідерів ЄС після переговорів у Вашингтоні.

Сійярто шантажує Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни".

"Наостанок нагадуємо українським політикам: електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України", – серед іншого зазначив він.

Минулого тижня глава МЗС Угорщини звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порадив Сійярто "надсилати свої скарги – і погрози – своїм друзям у Москві".

Угорський міністр натякнув на можливе припинення постачання електроенергії з його країни в Україну попри те, що такі постачання здійснюються на комерційних засадах.

"Він написав, щоб я поскаржився росіянам. Колега якось не звернув уваги на факти. Перший факт: Росія вже десятиліття постачає нафту до Угорщини трубопроводом "Дружба". Це в інтересах Угорщини. Другий факт: Україна атакує цей трубопровід, і через українські атаки постачання нафти регулярно припиняється. Це суперечить інтересам Угорщини", – зазначив Сійярто.

Варто зазначити, що постачання електроенергії Україні здійснюють угорські трейдери на комерційних засадах, воно не надається у вигляді допомоги.

Протидія загрозам

У Литві почалися військові навчання Dragoon Fury 2025 за участю 90 одиниць техніки, а по всій Латвії пройдуть масштабні навчання з цивільної оборони.

А ще у Латвії заблокували доступ до ще дев’яти сайтів з роспропагандою.

Словаччина готує до передачі Україні 14-й пакет нелетальної допомоги.

Решта новин

Головний суперник прем’єра Угорщини Віктора Орбана висловив офіційний протест РФ через заяви її розвідки.

ЄС у першому півріччі 2025 року імпортував з Росії скраплений газ на 4,5 млрд євро – це на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.