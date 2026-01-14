Условия кредита ЕС в 90 млрд, США назвали цену Гренландии, радар Lanza для ВСУ: новости дня

Посланці Трампа можуть вже цього місяця зустрітися з Путіним у Москві, а Лавров не оцінив ідею Макрона поговорити з правителем РФ.

Єврокомісія оприлюднила план з надання Україні 90 млрд євро, а Урсула фон дер Ляєн підкреслює, що ЄС не відмовився від ідеї передачі заморожених активів РФ Україні.

Данія, Швеція та Норвегія відправили військових у Гренландію.

Все важливе і цікаве за середу, 14 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів з Путіним

Як пише Bloomberg, посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Джерела агентства зазначають, що зустріч може відбутися цього місяця. Водночас вони попередили, що плани ще не остаточно затверджені, і терміни можуть змінитися через події в Ірані, який охопили масштабні протести.

А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров не оцінив ідею президента Франції поговорити з правителем РФ.

"Коли хтось, ось як пан Макрон, заявляє: "Я буду розмовляти, нам все одно доведеться з Путіним розмовляти, і ось я через кілька тижнів щось там запропоную" – це несерйозно. Це робота на публіку, робота, не знаю, мікрофонної дипломатії, мегафонної дипломатії, яка ніколи ні до чого доброго не приводила", – заявив Лавров.

21 грудня Єлисейський палац заявив, що вітає заяву Кремля про готовність Путіна до переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном, і обіцяв повідомити про подальші дії "у найближчі дні".

Умови кредиту ЄС в 90 млрд

Єврокомісія оприлюднила план з надання Україні 90 млрд євро у 2026-27.

"Ця пропозиція передбачає розподіл 90 млрд євро на дві частини. Одна третина, тобто 30 млрд євро, піде на бюджетну підтримку. Дві третини від 90 млрд – на військову підтримку, що становить 60 млрд євро", – пояснила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" направлений на затвердження до Європейського парламенту, яке може відбутися вже наступного тижня.

Очікується, що перший платіж Україні у рамках позики буде здійснений не пізніше другого кварталу 2026 року.

Також Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС не відмовився від ідеї передачі заморожених активів РФ Україні.

Президентка Єврокомісії нагадала, що російські активи в ЄС "залишатимуться іммобілізованими до завершення війни та до виплати репарацій".

"Ви також можете бачити це у тому факті, що Україна не зобов’язана повертати позику до моменту виплати репарацій. Отже, підсумовуючи: сьогодні ми демонструємо нашу тривалу та непохитну підтримку України", – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Сьогодні Комітет постійних представників (Coreper) на рівні послів у Брюсселі заслухав презентацію пропозицій Європейської комісії щодо надання Україні 90 млрд євро позики протягом 2026-27 років – за результатом обговорення у деяких дипломатів виникли технічні питання.

Радар Lanza для ЗСУ

Уряд Іспанії схвалив угоду, що дозволяє укласти контракт на виробництво і постачання Україні тактичного радара дальньої дії Lanza LTR-25, а також його логістичну підтримку.

Різне щодо Росії

Польсько-американська компанія CANPACK відреагувала на рішення РФ взяти під контроль її активи: "Оцінюємо правові, операційні та фінансові наслідки дій російських органів і маємо намір вжити всіх можливих заходів для захисту наших прав, власності та безперервності діяльності".

США призупиняють видачу віз громадянам 75 країн, зокрема Росії.

На Кіпрі розслідують "неприродну смерть" дипломата РФ.

США назвали ціну Гренландії

Американський президент Дональд Трамп відреагував на заяву прем’єра Гренландії про небажання бути частиною США, а залишитися у складі Данії.

Коли його попросили прокоментувати висловлювання прем’єра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена, то Трамп відповів, що не знає, "хто це такий".

"Ну, це їхня проблема. Це їхня проблема. Я з ним не згоден. Я не знаю, хто він такий. Нічого про нього не знаю, але це буде великою проблемою для нього", – сказав президент США.

У неділю Трамп заявив, що США "так чи інакше" отримають данську територію.

Вчені та колишні посадовці Сполучених Штатів вважають, що, ймовірно, доведеться виплатити до 700 мільярдів доларів за контроль над Гренландією, якщо Вашингтон втілить свій план про купівлю острова.

За даними NBC News, Трамп доручив державному секретарю США Марко Рубіо розробити пропозицію щодо купівлі Гренландії.

Сьогодні у Вашингтоні міністри закордонних справ Данії та Гренландії зустрілися з Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, тоді як двопартійна група законодавців США має намір відвідати Данію пізніше цього тижня для зустрічі з високопосадовцями Данії та Гренландії.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен після переговорів у Білому домі заявив, що залишаються "фундаментальні розбіжності" щодо Гренландії, а також розповів про домовленість щодо створення робочої групи високого рівня.

Нові війська у Гренландії

Президент Франції Емманюель Макрон попередив про "ланцюгову реакцію" у разі захоплення Гренландії: "Франція стежить за ситуацією з надзвичайною увагою та діятиме у повній солідарності з Данією та її суверенітетом". До речі, Франція відкриє консульство у Гренландії.

Опитування Reuters/Ipsos свідчить, що бажання Трампа захопити Гренландію підтримують лише 17% американців.

За даними Financial Times, сенатори США висунули законопроєкт, який забороняє американським військовим окупувати або анексувати території країн НАТО, включаючи Гренландію.

Законопроєкт, якщо його ухвалять, заборонить Пентагону та Державному департаменту використовувати кошти, виділені Конгресом, для "блокування, окупації, анексії, проведення військових операцій або іншого встановлення контролю" над територією держави-члена НАТО.

У Гренландії попросили Британію про допомогу на тлі загрозливої риторики Трампа.

Як повідомляє DR, Міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Швеція та Норвегія також відправили військових до Гренландії.

Лідери груп Європарламенту висловили підтримку Гренландії та Данії.

У ЄС відклали рішення щодо торговельної угоди зі США через загрозу анексії острова.

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що США відвертаються від Європи політично і культурно.

"Ми повинні стати сильнішими і більш суверенними, щоб не стати пішаками великих держав. Ті, хто вважає, що ми можемо просто експортувати наш вихід із поточної ситуації, недооцінюють потрясіння, що відбуваються", – сказав він.

Гучна заява президентки Молдови

Румунія готова до серйозного обговорення об’єднання з Молдовою в єдину державу, заявив радник президента Румунії Еуджен Томак.

Його коментарі стали відповіддю на заяву президентки Молдови Маї Санду, яка сказала, що в разі проведення референдуму в Республіці Молдова про об'єднання з Румунією вона проголосувала б "за".

Про те, чи бере Молдова курс на таке об'єднання за президентства Санду, чи підтримують суспільства обох країн таку можливість і чи реально досягти цього на практиці, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Ліквідація Молдови" чи план вступу в ЄС? Навіщо Санду заговорила про приєднання до Румунії.

Тим часом Кишинів закликає Придністров’я прийняти план реінтеграції, щоб отримати підтримку.

"Тирасполь повинен прийняти пропозицію про реінтеграцію Республіки Молдова, яка передбачає поступове розширення конституційного поля на всю територію країни. Ця пропозиція підтримується більшістю громадян з лівого берега Дністра і відображає їхнє бажання мати стабільність, безпеку та сталий соціально-економічний розвиток", – заявив віцепрем’єр Молдови.

18 грудня влада невизнаного Придністров’я оголосила надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання в регіон природного газу.

У листопаді у Придністров’ї через скорочене постачання газу почали призупиняти роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

Орбан збільшує відставання

Результати опитування Medián свідчать, що в Угорщині опозиційна "Тиса" збільшила відрив від партії "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана.

А в Німеччині рейтинг блоку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца зрівнявся з ультраправою "Альтернативою для Німеччини", свідчать результати опитування YouGov.

Решта новин

Глава МЗС Польщі подякував українцю за порятунок дітей, що провалились під лід.

Латвія придбає артилерійські системи Archer, а Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році.

Прага готує перезавантаження відносин з Пекіном.

ЗМІ: деяким американським військовим наказали евакуюватися з бази в Катарі.