ЕС запрещает газ из РФ, Латвия ожидает нападения, Орбан вызывает посла Украины: новости дня

Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч щодо кроків для закінчення війни.

Генсек НАТО закликав європейців надати Україні більше ракет для протиповітряної оборони, а у Європі почались великі навчання з артилерійськими стрільбами за участі США.

Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія поскаржилася в Раду ЄС на агроімпорт з України, а Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори.

А спікер парламенту Чехії назвав "провокацією" захід з нагоди Дня Соборності України.

Все важливе і цікаве за понеділок, 26 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Нова тристороння зустріч

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з українською делегацією, яка брала участь в переговорах в ОАЕ, анонсував нову зустріч команд України, США й РФ цього тижня.

"Є питання, які мають бути підготовлені на наступну зустріч. Попередньо ми говорили про те, що команди зустрінуться ще раз у неділю. Буде добре, якщо вдасться прискорити цю зустріч", – сказав президент.

Він пообіцяв, що Україна буде "максимально підготовленою по всіх речах, які мають бути обговорені та узгоджені".

Рютте про зброю для України

Сьогодні генсек НАТО Марко Рютте на засіданні безпекового комітету Європарламенту закликав країни ЄС, що "сидять на запасах перехоплювачів", передати ці ракети Україні.

Він нагадав, що "щоночі по Києву, Львову, Харкову та інших великих населених пунктах України випускають від 20 до 50 ракет і сотні безпілотників".

Марк Рютте наголосив, що постачання перехоплювачів – "питання життя і смерті кожного дня", а також – "питання захисту критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури України".

До речі, чеська ініціатива Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") за п'ять днів зібрала понад $6 млн на генератори. Крім того, уряд Чехії терміново виділив 500 тисяч доларів на придбання генераторів для України.

Слід додати, що українська столиця отримала вже 130 генераторів від Польщі й очікує ще.

Також генсек НАТО на засіданні безпекового комітету Європарламенту попросив ЄС відійти від правила "купуй європейське" в закупівлях зброї для України.

"Наразі Європа не може забезпечити повністю всього, що потрібно Україні для захисту сьогодні та стримування завтра. Тому, просуваючи цю позику, я закликаю вас, будь ласка, ставити потреби України на перше місце", – сказав генсек НАТО.

Слід додати, що чеська компанія SPARK передає Україні FPV-дрони на основі перехопленого російського БпЛА.

Латвія очікує нападу

Латвійська розвідка повідомила, що Росія все більше розглядає Латвію як Україну перед війною.

У Фінській затоці з’явиться центр захисту критичної підводної інфраструктури.

У Європі почались великі навчання з артилерійськими стрільбами за участі США.

Сполучені Штати, як повідомив начальник штабу оборони Румунії Георгіца Влад, розмістять у Румунії танки Abrams.

Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона.

Європейська комісія затвердила і подала на розгляд Ради ЄС пропозицію щодо надання фінансування у межах ініціативи SAFE (Security Action for Europe) таким країнам: Естонія, Греція, Італія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Фінляндія. При чому план Польщі передбачає отримання майже 44 млрд євро – найбільше серед усіх держав-учасниць програми.

Після підписання кредитних угод ці вісім держав отримають доступ до фінансування у розмірі близько 74 мільярдів євро. Це пільгові довгострокові позики, призначені для стратегічного нарощування військового потенціалу.

Польща, за даними Defence24, до кінця січня планує підписати контракт на закупівлю новітніх систем протидії безпілотникам San. Крім того, Польща посилить оборонну співпрацю з Молдовою, щоб протистояти сучасним загрозам.

У Греції розробляють антидроновий щит для аеропортів, а Британія оштрафувала банк Шотландії за порушення санкцій проти РФ.

Натомість уряд Чехії не планує збільшувати видатки на оборону.

ЄС забороняє газ з РФ

ЄС остаточно схвалив поетапну заборону імпорту російського газу.

Країни ЄС схвалили закон на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Угорщина та Словаччина проголосували проти, однак рішення було ухвалене кваліфікованою більшістю (72% держав-членів ЄС, що представляють 65% населення. – Ред.).

Згідно з регламентом, імпорт російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу до ЄС буде заборонено через шість тижнів після набрання чинності закону.

Однак для чинних контрактів держав-членів діятиме перехідний період.

Згідно із планом, ЄС остаточно припинить імпорт російського зрідженого природного газу до кінця 2026 року, а трубопровідного газу – до 30 вересня 2027 року.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто вкотре заявив, що Угорщина має намір подати позов до Суду Європейського Союзу, щойно рішення щодо плану REPowerEU, спрямованого на повну заборону імпорту до ЄС російських нафти і газу, буде офіційно опубліковане.

Словаччина слідом за Угорщиною піде до суду через заборону ЄС імпорту енергоносіїв із РФ.

Cкарга на імпорт з України

Польща, Угорщина, Словаччина та Австрія поскаржилася в Раду ЄС на агроімпорт з України.

Четвірка держав наполягає на впровадженні жорсткіших захисних інструментів для підтримки європейських фермерів.

13 жовтня держави ЄС прийняли умови нової торговельної угоди з Україною, що має замінити "торговельний безвіз", термін дії якого завершився у червні 2025 року.

А ще угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан звинуватив Україну в атаках на Угорщину у спробі втрутитись в парламентські вибори та розпорядився викликати на розмову українського посла у Будапешті.

Він сказав, що минулого тижня українські політичні лідери, і навіть сам президент України, "висловили грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду".

За словами очільника угорського уряду, сьогодні він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто запросити до себе посла України в Угорщині. "Ми будемо захищати суверенітет і інтереси Угорщини", – пообіцяв Віктор Орбан.

Зміна політики щодо опозиції Білорусі

У неділю ввечері президент Володимир Зеленський та білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська провели першу офіційну зустріч – у литовському Вільнюсі.

При цьому ініціатива зустрічі була саме з українського боку, що вже геть нехарактерно для відносин із білоруською опозицією.

Про те, як і чому Україна докорінно змінює підходи до співпраці з демократичними силами Білорусі, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Кінець "миру" з Лукашенком: як відставка Єрмака вплинула на курс щодо Білорусі.

Європа і Трамп

Європейські лідери сьогодні зустрічалися в німецькому Гамбурзі, щоб обговорити безпеку в Північному морі, а також питання Гренландії.

Формально метою саміту в Німеччині є просування транскордонного розширення морської вітроенергетики, ринку водню та взаємопов'язаної морської інфраструктури у Північному морі.

Сьогодні 10 країн навіть підписали "Гамбурзьку декларацію" про будівництво вітроенергетичної мережі на 100 ГВт у Північному морі.

Цей пакт укладено менш ніж через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував плани Великої Британії щодо поступового припинення видобутку нафти й газу в Північному морі та висловив незадоволення європейською вітроенергетикою.

А через погрози президента США Дональда Трампа взяти під контроль Гренландію значна частина дискусій у Гамбурзі була присвячена безпеці в Арктиці.

До речі, більшість громадян ЄС вважають, що Дональд Трамп не заслуговує на Нобелівську премію.

Решта новин

Спікер парламенту Чехії назвав "провокацією" захід з нагоди Дня Соборності України.

В ЄС почали нове розслідування щодо соцмережі Маска через ШІ-бот Grok.

В ПАРЄ обрали нову президентку.

Сьогодні вранці на території харчової фабрики Violanta у Греції спалахнула пожежа, внаслідок якої четверо людей загинуло, а ще одна жінка вважається зниклою безвісти. Центр праці грецького міста Трикала після смертельної пожежі на фабриці скликав страйк.

CNN: авіаносна група США прибула ближче до Ірану.