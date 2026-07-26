Румыния сбивает дроны РФ, теракт в Берлине, Федорова зовут в Кабмин Италии: новости выходных

Президент Фінляндії, напередодні зустрічі його українського та американського колег у Вашингтоні, поговорив з Зеленським і наголосив, що позиції України зараз найміцніші з початку війни.

Польський Сопот закликав владу протидіяти ксенофобії стосовно українців, а Грузія продовжила надання фінансової та медичної допомоги для українців.

Країни-учасниці Римського статуту на тлі тиску США проголосували за відставку прокурора Міжнародного кримінального суду.

Все важливе і цікаве за вихідні, 25 та 26 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Румунія збиває дрони РФ

У суботу Італія засудила ранковий обстріл Росією Херсона, внаслідок якого знову загинули люди і серйозно постраждала історична будівля, що понад 100 років тому була італійським консульством.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи балістичну атаку на українську столицю, яку у ніч на неділю здійснила Росія, закликав світ продемонструвати ще більшу рішучість у боротьбі з російським терором.

Угорщина засудила п’ятничні російські удари, що зруйнували у тому числі будівлю почесного консульства Латвії у Слов’янську, а також два поспіль інциденти з дронами-порушниками над Румунією.

У суботу вранці Військово-повітряні сили Румунії вдруге за останній час збили дрон, який порушив повітряний простір країни.

25 липня о 08:22 за місцевим часом системи радіолокаційного спостереження зафіксували вторгнення в румунський повітряний простір дрона. Два літаки F-16 Fighting Falcon ВПС Румунії, які перебували на бойовому чергуванні у складі повітряної поліції, безпечно збили дрон в незаселеній місцевості поблизу кордону.

У Румунії підтвердили, що перший з двох дронів, збитих з винищувача – "Шахед".

У неділю, 26 липня, президент Румунії Нікушор Дан заявив про нове збиття дрона над територією країни – це третій такий інцидент за останні три дні.

Збиття безпілотника румунським винищувачем F-16 відбулося о 10:13 над Чорним морем.

Інциденти з дронами стали приводом для критики румунської влади. Серед іншого, почали розповсюджувати твердження про те, що "дорогі ракети були випущені по дешевих дронах"; про те, що пілоти відкрили вогонь "занадто пізно"; про те, що виконувач обов’язків міністра оборони Румунії "був у відпустці", коли "прилетіли дрони".

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відреагував на усі ці розповсюджувані твердження.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що висловлює вдячність румунській владі "за її оперативну та ефективну реакцію".

Молдова засудила порушення Росією повітряного простору Румунії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські дрони порушували повітряний простір Румунії 33 рази.

Різне щодо України і українців

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що позиції України зараз найміцніші з початку російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Х після телефонної розмови з українським колегою Володимиром Зеленським.

У Білому домі підтвердили зустріч 28 липня президента України і президента США Дональда Трампа.

Міністр оборони Італії пропонував посаду ексміністру оборони України Михайлу Федорову.

Польський Сопот закликав владу протидіяти ксенофобії стосовно українців, а Грузія продовжила надання фінансової та медичної допомоги для українців.

Новий посол Франції – Бріс Рокфей – прямує в Україну і записав звернення українською.

Теракт на прайді у Берліні

У Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як мікроавтобус в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

У Німеччині вважають, що напад на ЛГБТ-прайд у Берліні був ісламістським терактом.

Поліція встановила особу підозрюваного, пов’язаного з берлінським "ісламістським середовищем".

Газета Bild повідомила, що служба державної безпеки має "обширну інформацію" про 21-річного Абдула Б., пов’язану з "релігійною ідеологією" та зв’язками з радикальним ісламом.

Німецькі правоохоронці розшукують винуватця смертельного наїзду. Про розшук поінформовано владу сусідніх Нідерландів, Бельгії, Люксембургу, Франції, Австрії, Швейцарії, Чехії, Польщі та Данії.

Катастрофічні пожежі у Франції

Пожежі у Франції призвели до евакуації 220 тисяч людей, вогонь загрожує місту Бордо. Влада оголосила евакуацію в околицях міста.

Франція залучає 1500 військових до боротьби з лісовими пожежами.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які вирують на території країни цього літа, досягли небаченого масштабу.

Лісові пожежі в Іспанії охопили понад 77 тисяч гектарів, вже 80 тисяч людей евакуйовані або обмежені в пересуванні.

Польща відправляє понад 100 вогнеборців на допомогу Іспанії, де вирують лісові пожежі.

Решта новин

У Бельгії затримали інтернку НАТО з Канади, яку підозрюють у шпигунстві.

В Грузії у суботу вдруге поспіль стався масштабний блекаут: в Тбілісі зупинилось метро. Причиною масштабного відключення електроенергії в Грузії стало відключення лінії електропередачі "Імереті" напругою 500 кВ.

Країни-учасниці Римського статуту проголосували за відставку прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.

У Німеччині легкомоторний літак врізався у будинок.

Посол США заявив, що президент Дональд Трамп дає Ірану "простір для переговорів".