Шведська армія поглузувала з Росії після удару по Керченському мосту, а заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі засудив удари України вглиб РФ.

Уряд Угорщини ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17-18 листопада через російські атаки на Закарпаття, а Молдова тимчасово закрила шість пунктів пропуску на кордоні з Україною.

У Москві заявили, що про участь Європи у переговорах "в жодному разі не йдеться", а також про плани Путіна обговорити з Трампом "гуманітарну місію" в Костянтинівці.

Словаччина оголосила про посилення співпраці з РФ у різних сферах.

Все важливе і цікаве за вівторок, 17 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Реакція на удар по Керченському мосту

В ніч на 17 листопада Сили оборони України уразили Керченський міст.

Одна з арок моста та частина дорожнього полотна впали в море.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має право захищати себе та здійснювати самооборону, зокрема шляхом ударів по логістичних вузлах Росії.

Він повідомив, що бачив атаку на Керченський міст в медіа.

"Думаю, важливо, щоб Україна захищала себе, і це означає також завдавати ударів по логістичних вузлах. Те, що вони це роблять, – неминуче", – заявив Рютте.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що останні удари України по російських об’єктах, зокрема по незаконно спорудженому Керченському мосту, свідчать про наявність у неї "карт" для переговорів.

"Два нафтопереробні заводи, авіабаза та половина Керченського мосту за кілька днів. Схоже, в України є карти", – відзначив Сікорський, фактично заперечуючи минулі висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що Україна нібито не має достатньо сильних карт у переговорах із Росією.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що удар по Керченському мосту демонструє "винахідливість та абсолютну рішучість України захищатися".

Шведська армія поглузувала з Росії після удару по Керченському мост, згадавши в соцмережах про важливість мостів.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі засудив удари України вглиб РФ, що "приносять біль населенню".

"Такі удари не були ефективними у тому, щоб привести до завершення війни, і вони також не сприяють стримуванню просування Росії на лінії фронту", – заявив він.

Атаки біля ЄС і "Шахед" над Кишиневом

Уряд Угорщини ухвалив рішення призупинити залізничне сполучення з Україною 17-18 листопада через російські атаки на Закарпаття.

Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що під час атак РФ на Україну російський дрон впав за 300 метрів від вокзалу Мукачева.

За його словами, під час цього інциденту угорський екіпаж поїзда, що прибув з Угорщини, був евакуйований.

Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан після ранкової атаки РФ на Закарпаття заявила, що висловлює солідарність з угорською громадою та з усім українським народом.

За її словами, близько 10-ї години ранку за угорським часом російські дрони "Герань-2" здійснили три хвилі атак на Закарпаття, зосередившись переважно на районах навколо Мукачева та Ужгорода.

"Це не перший повітряний напад на Закарпаття, і, на жаль, навряд чи він буде останнім", – констатувала глава МЗС Угорщини.

У ніч з 16 на 17 листопада Міністерство оборони Румунії зафіксувало 11 повітряних цілей біля румунсько-українського кордону, у небо підіймали винищувачі F-16 для моніторингу.

Польща також підіймала винищувачі через російську атаку на Україну.

Над Кишиневом сьогодні пролетів російський "Шахед".

Мер молдовської столиці Іон Чебан засудив Росію за проліт безпілотника над містом.

Молдова тимчасово закрила шість пунктів пропуску на кордоні з Україною через атаку РФ.

У Литві сталась пожежа в одному з блоків АЕС, а Болгарія шукає екіпаж танкера, який затонув біля її узбережжя.

"Рамштайн": ракети ППО від Британії

Велика Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 240 млн фунтів стерлінгів, до якого увійдуть понад тисяча ракет малої дальності для протиповітряної оборони, пускові установки та більш ніж десяток радарів.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

17 листопада у штаб-квартирі НАТО відбулося 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України під співголовуванням міністрів оборони Британії та Німеччини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив спільний з Норвегією пакет військової допомоги Україні в межах програми PURL з закупівлі американського озброєння, зосереджений на ракетах PAC-2 та PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, на який Берлін виділить 300 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на "Рамштайні" заявив, що Україні треба ще 40 винищувачів F-16.

"Ми також наполегливо працюємо, щоб літаки Gripen почали літати в українському небі якомога швидше. Дякую, Швеціє. І ми працюємо заради того дня, коли Україна також зможе літати на літаках Rafale, і ми вдячні також за літаки Mirage", – заявив Зеленський.

У Брюсселі міністр оборони України Євгеній Хмара разом з колегами з Великої Британії та Швеції підписали лист про наміри щодо подальшої співпраці в межах ініціативи Gripen для України.

Документ стосується забезпечення озброєнням уже закуплених для України літаків Gripen.

Йдеться про постачання боєприпасів, а також необхідного обладнання та запасних частин.

Нещодавно Зеленський заявив, що очікує на прибуття шведських винищувачів Gripen до України у січні-лютому.

У шведському уряді повідомили, що країна виділяє майже 65 млн євро на підтримку оборони України.

Ці фінансові внески будуть спрямовані до фондів та ініціатив, покликаних підтримати оборону України, насамперед у сфері протиповітряної оборони та завдавання далекобійних ударів.

Україна та Фінляндія підписали меморандум про спільне оборонне виробництво.

До речі, у Фінляндії тестують нову систему оповіщення про небезпеку.

Слід також додати, що під час Української конференції з протимінної діяльності (UMAC 2026), яка пройшла 16-17 листопада у Брюсселі, міжнародні партнери оголосили про наміри виділити 70 мільйонів євро на розмінування для України.

У Литві кажуть, що "зітхнули з полегшенням" після прибуття військ США.

Щодо переговорів

Президент Фінляндії Александр Стубб агітує європейських лідерів до прямого діалогу з Путіним.

Водночас в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що про участь Європи у переговорах "в жодному разі не йдеться".

"Про участь європейців у переговорному раунді в жодному разі не йдеться. Нехай вони й надалі займаються репродукцією своїх санкційних пакетів", – сказав заступник голови МЗС РФ Сергєй Рябков.

У Кремлі кажуть, що на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені правитель Росії Владімір Путін може обговорити з президентом США Дональдом Трампом "гуманітарну місію" в Костянтинівці. Дводенний саміт стартує вже завтра, 17 листопада.

У Франції назвали абсурдною заяву про залученість у війну через її військових в Україні.

Раніше видання RFI повідомляло, що французькі бійці з сухопутних військ уже кілька місяців навчають українських військових в Україні обслуговувати надану Францією техніку.

Щодо співпраці з Росією

Словаччина оголосила про посилення співпраці з РФ у різних сферах.

У партії "Студентський список", яка здобула перемогу на парламентських виборах в Сербії, вперше оприлюднили свою офіційну програму – у ній йдеться про курс на вступ до ЄС та про збереження добрих стосунків з Росією.

Щодо євроінтеграції України

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова дала велике інтерв’ю "Європейській правді". Про дату вступу України в ЄС, відбір генпрокурора та інші вимоги до Києва – в матеріалі Посол ЄС: Ми знайшли рішення, як провести низку реформ, та ті сподобаються не всім в Україні.

Інциденти в Європі

У Празі зіткнулися два поїзди, серед постраждалих – 15 громадян України.

У Сербії розбився винищувач МіГ-29, пілот загинув.

Решта новин

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив першу медаль Анни Київської президентці Європейського парламенту Роберті Метсолі.

Більшість німців хоче дострокових виборів, намйпопулярнішою партією залишається "АдН".

У Нідерландах після "марафону" кризових переговорів вдалося зберегти уряд, а в Латвії оголосили повний склад нового уряду.

Експрезидент Косова, засуджений до 25 років за ґратами, отримав ще один термін ув’язнення.

У Сербії перше засідання нового парламенту супроводжувалося демонстрацією.

Національний банк Польщі заблокував рахунки Конституційного трибуналу.

Уряд Польщі заморозив ціну на газ для населення.