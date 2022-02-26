Зброя з Німеччини, відключення Росії від SWIFT, зенітні ракети для України: головне за день

Швидкість просування військ РФ "тимчасово сповільнилася"; РФ заблокувала резолюцію Радбезу ООН про зупинку агресії проти України; український парламент та президент закликають виключити Росію із Ради безпеки ООН; країни Заходу погодились відключити Росію від SWIFT; Росії заблокували авіарейси у Калінінград над материком; Білий дім опублікував рішення про зброю та допомогу на $600 млн для України; Німеччина дає Україні протитанкову зброю та ракети Stinger; посольство України в Москві евакуюється до Латвії; Молдова заблокує сайт російського пропагандистського Sputnik.

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Третя доба війни

В Україні третю добу триває війна. Ввечері 26 лютого міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні.

За даними британців, швидкість російського наступу "тимчасово сповільнилася", ймовірно, внаслідок "гострих логістичних труднощів та сильного українського опору".

Також наголошується, що у нічних зіткненнях у Києві, швидше за все, брала участь обмежена кількість заздалегідь розміщених російських диверсійних груп.

Журналісти з Данії зазнали поранень під час обстрілів Охтирки.

Президент Литви російською звернувся до солдатів РФ і їхніх матерів.

Росія використала право вето, щоб заблокувати резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує її вторгнення в Україну.

Ще три країни утрималися: Китай, Індія та Об’єднані Арабські Емірати.

За резолюцію, яка передбачає негайне припинення агресії проти України, проголосувало 11 країн. Резолюцію подали США та Албанія.

Парламент України закликав виключити Росію із Ради безпеки ООН.

Парламентарі наголошують, що регулярні частини збройних сил РФ, терористичні диверсійні групи, які Кремль закидає в Україну, цілеспрямовано проводять ракетні атаки і обстріли житлових кварталів і цивільних об’єктів, об'єктів критичної інфраструктури в усіх українських містах.

У заяві зазначається, що країна-терорист не має права знаходитися в Радбезі ООН і руйнувати самі основи світової безпеки.

Пізніше Зеленський закликав генсека ООН позбавити Росію права голосу в Радбезі організації.

Президент України розглядає можливість переговорів із Путіним в Єрусалимі.

Згодом глава держави повідомив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонували організувати переговори з Росією.

Санкції проти Путіна та РФ

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що країни Заходу дійшли згоди щодо відключення РФ від платіжної системи SWIFT і почали підготовку до впровадження цієї санкції.

Канада прийняла пакет заходів, направлених на підтримку України.

За словами міністра фінансів Канади Христі Фріланд, Канада накладає санкції на президента Путіна за його варварський напад на Україну та на білоруських лідерів, причетним до вторгнення в Росію. Також вона повідомила, що їхня країна надасть й іншу допомогу.

Нагадаємо, напередодні санкції проти Путіна ввели ЄС та США.

У Кремлі назвали серйозними нові санкції західних країн.

Крім того, США розширюють санкції проти поплічників Путіна та можуть запровадити санкції проти центробанку Росії.

Франція також планує ввести санкції проти Путіна.

За словами президента Зеленського, Туреччина закрила прохід військових кораблів РФ у Чорне море. В Анкарі пояснили, що закриття Босфору і Дарданелл для військових кораблів РФ не означатиме тотальної заборони на прохід кораблів.

А от Сербія не вводитиме санкції проти РФ, називає братськими український і російський народи.

Уряд Грузії, який не підтримав санкції проти РФ, виділив Україні $320 тисяч.

Повітряна ізоляція РФ

Санкції ввели й проти російської авіації.

Румунія, Болгарія, Естонія, Латвія та Литва закрили небо для російських літаків. Таким чином, заблокуванов авіарейси у Калінінград над материком.

Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот".

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

В суботу Росія оголосила про закриття свого повітряного простору для літаків з Болгарії, Польщі та Чехії.

Про допомогу озброєнням

Білий дім опублікував рішення про зброю та допомогу на $600 млн для України.

$350 млн буде надано у вигляді так званої "безпекової підтримки", що включає зброю, військове обладнання та боєприпаси, а також за потреби безпекові послуги (включно з навчанням), що будуть підібрані у відповідності до запитів української сторони. Рішення не уточнює, які саме елементи оборонного обладнання будуть надані. Відомо, що Україна, серед іншого, раніше надсилала США запит на надання системи протиракетної оборони.

Ще $250 млн будуть надані у вигляді цільового безповоротного фінансування "у разі визнання важливості для безпекових інтересів США". На практиці це, найімовірніше, означатиме потребу погодження з США мети витрачання цих коштів.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, в суботу схвалив рішення надати ЗСУ тисячу одиниць протитанкової зброї та 500 зенітних ракет Stinger.

У офісі президента України оприлюднили інформацію про безпекову підтримку, отриману від Польщі.

За словами радники глави Офісу президента України, Варшава висловила готовність надати як зброю, так і боєприпаси, військове спорядження та захисне обладнання.

Зокрема, кевларових бойових шоломів буде надано 42 тисячі одиниць. Як повідомлялося, Німеччина відправила до Києва 5 тис. шоломів, що викликало чимало засудження.

Також йдеться про передачу 100 одиниць 60 мм мінометів та 1500 боєприпасів до них, 8 комплектів безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Очікується прибуття до 1770 штук 152 мм кумулятивні боєприпасів; 25 336 штук 23 мм боєприпасів до автоматичних гармат; як мінімум 5000 штук 23 мм підкаліберних боєприпасів до автоматичних гармат (можливе додаткове виділення ще 66 тис. шт.);

Крім того, Польща готується надати Україні ПТРК "Javelin" після погодження з США додаткової закупівлі комплексів на заміну наданим.

Польща готова також передати 10 тисяч одиниць стрілецької зброї – 5,56x45 мм автоматів "Grot".

Нідерланди надсилають Україні ракети Stinger.

Бельгія відправить Україні 2 тисячі кулеметів і 3800 тонн палива.

Чехія надсилає Україні кулемети, автомати і боєприпаси.

Словаччина передасть Україні артилерійські боєприпаси і пальне на 11 млн євро.

Латвія передає Україні понад 30 вантажівок допомоги: шоломи, боєприпаси і 500 тонн дизпалива.

Загалом 27 країн, включаючи Велику Британію, інші європейські країни та Сполучені Штати, погодилися надати більше зброї, медикаменти та іншу військову допомогу Україні для боротьби з військовим російським вторгненням.

До того ж, є нові домовленості про зброю з президентом Франції; Хорватія готує підтримку для України.

Про іншу підтримку України

За даними Bloomberg, Білий дім запросив у Конгресу США понад 6 млрд доларів через напад Росії.

Зокрема 2,9 млрд доларів для України, країн Балтії, Польщі та інших сусідів України буде використано для гуманітарної допомоги, продовольчої допомоги, допомоги біженцям, а також для енергетичної та економічної стабілізації.

Ще 3,5 млрд доларів нададуть Міноборони США, аби відреагувати на російське вторгнення.

Зеленський закликав ЄС підтримати Україну рішенням про перспективу членства. Та вже дві країни ЄС пропонують надати Україні статус кандидата на членство.

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за прискорений шлях членства України в ЄС, щоб Київ мав доступ до коштів ЄС для відбудови країни.

У Таллінні тисячі людей вийшли підтримати Україну.

У Мюнхені зібрався великий мітинг на підтримку України.

Інше: евакуація та затримання суховантажу РФ

Посол Польщі залишився в Києві попри активні бої.

До Польщі прибули близько 100 тисяч людей з охопленої війною України.

Посольство України в Москві евакуюється до Латвії - ЗМІ.

Польща надає безкоштовний проїзд для громадян України в потягах PKP Intercity.

Латвійський міністр пояснив, що про РФ співатимуть пісні як про фашистів.

ВМС Франції затримали у Ла-Манші російський суховантаж через санкції ЄС.

Через війну РФ проти України з центру Софії хочуть демонтувати пам’ятник радянській армії.

Молдова заблокує сайт російського пропагандистського Sputnik.

Це лише частина цікавих новин 26 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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