В НАТО підтримали удари по РФ, чи буде анексія Придністров'я, нові безпекові угоди: новини дня

Путін стає агресивнішим, а Європа – скептичнішою. Але не вся.

Данія готує новий пакет військової допомоги, Британія дає 200 ракет Brimstone, а німецький Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus.

У Норвегії посеред вулиці валялись секретні документи про охорону прем'єра, а Естонія зменшилась на чотири квадратні кілометри.

Всі важливі і цікаві новини четверга, 22 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Путін стає агресивнішим

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Росія повертається до "особливо агресивної" позиції, що нагадує поведінку Радянського Союзу під час холодної війни.

"Місяць тому, наведу вам дуже конкретний приклад, російська система управління повітряним рухом погрожувала збити французькі літаки в Чорному морі, коли ми перебували у вільній міжнародній зоні, де ми патрулюємо", – сказав міністр.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що для "досягнення цілей СВО", російським військам доведеться знову дійти до Києва − "якщо не зараз, то за якийсь час", і що Росія вже "зачекалася Одесу".

У Єврокомісії порадили Медведєву полікувати психіку після нових мрій про Київ і Одесу.

Тим часом, у справу вступають посіпаки російського президента.

Придністровські депутати готують звернення до Путіна.

Самопроголошена влада Придністров’я на 28 лютого готує "з’їзд депутатів усіх рівнів" – так званого парламенту Придністров’я, а також районних, міських, селищних та сільських рад, на якому готують звернення до президента РФ Владіміра Путіна.

Про це йдеться у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка.

Керівництво регіону нібито незадоволене останніми рішеннями уряду Молдови у галузі економіки.

В Бюро реінтеграції Молдови наголосили, що, за наявною у влади Кишинева інформацією, "немає підстав вважати, що ситуація в регіоні може погіршитися".

У відомстві переконані, що Тирасполь усвідомлює наслідки, які він бере на себе в разі нерозумних кроків.

Головне управління розвідки України стверджує, що, за його даними, депутати невизнаного Придністров’я на з’їзді наступного тижня не планують звертатись до Владіміра Путіна щодо входження до складу Росії.

Крім того, у Білорусі розповідають про "cтотисячне ударне угруповання України" під кордоном і загрозу НАТО.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін заявив, що Мінськ спостерігає "завчасний комплекс заходів, які проводить Західна Європа на чолі зі США для підготовки бойових дій", і що "зрозуміло, проти кого ці дії будуть спрямовані".

Очевидно, що і придністровські і білоруські посіпаки діють під керівництвом свого кремлівського господаря.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що данський уряд разом з країнами-членами НАТО відчуває "зростаюче занепокоєння" щодо можливої агресії Росії проти країн Альянсу.

Фредеріксен зазначила, що наразі прямої загрози для Данії немає, але зростає побоювання, що війна в Україні не є кінцевою точкою для Росії, а "скоріше віхою на шляху до чогось іншого".

У країнах Балтії активізувалися російські спецслужби. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, цими діями Кремль ставить мету розколоти суспільство та посилити недовіру до державних органів.

Президент США Джо Байден назвав Владіміра Путіна "схибленим сучим сином".У Кремлі назвали слова американського президента "ганьбою для США". Путін запевнив, що після "сучого сина" своєї думки не змінив і досі вважає Байдена кращим варіантом для РФ.

Дефіцит снарядів на тлі скептицизму

Поки Росія стає все агресивнішою, Європа стає скептичнішою, а у України критична ситуація із боєприпасами.

Як повідомляє телеканал ABC,за внутрішніми оцінками США, до весни Україна зіткнеться з потенційно "катастрофічною" нестачею боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Співрозмовники телеканалу назвали "кінець березня" особливо вирішальним часом для українських військ, якщо Конгрес не схвалить проєкт з фінансуванням для України.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель у листі головам МЗС та Міноборони держав членів закликав зробити все можливе, щоб забезпечити Україну снарядами.

Судячи з усього, країни Євросоюзу роблять не все, що можуть, задля допомоги Україні. В їхніх суспільствах зростає скептицизм.

Наприклад, італійці є одними з найбільш скептично налаштованих і розчарованих європейців щодо майбутнього України.

Згідно з опитуванням, 40% італійців вважають, що ЄС відіграв "негативну роль", порівняно з 21%, які вважають, що він вчинив добре. Це робить Італію однією з найбільш євроскептичних країн на континенті, поряд з Грецією, Австрією, Францією та Угорщиною.

Третина жителів Латвії вважають, що Україна має піти на компроміс для закінчення війни, а майже половина поляків вважають, що війна закінчиться знищенням і України, і Росії.

Разом з тим, майже половина поляків вважають ймовірним напад Росії на Польщу.

Польська блокада кордону

Коли РФ намагається знищити Україну, у ЗСУ конче не вистачає снарядів, польські фермери блокують український кордон.

І це також ускладнює підтримку боєздатності України.

У Держприкордонслужбі України вже повідомляли, що через блокаду польськими фермерами пунктів пропуску може затримуватись доставка гуманітарної допомоги.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні пообіцяв прибрати перешкоди на кордоні для військової і гуманітарної допомоги Україні.

Для цього прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг будуть внесені до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Польський прем’єр закликав відокремити питання "прямої підтримки України і захисту польських фермерів з польським ринком від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною".

До речі, сьогодні Сейм Польщі вшанував жертв повномасштабної агресії РФ проти України.

"Усвідомлюючи, що Україна не лише захищає свої кордони, але й стримує російський імперіалізм, Сейм Республіки Польща вітає і дякує українському народу і тій частині міжнародної спільноти, яка підтримує його оборонні зусилля, за їхню мужність і відвагу", – йдеться в постанові в Сейму.

Щодо захисту польських фермерів, то Туск відхилив запрошення президента Зеленського про урядову зустріч на кордоні для вирішення ситуації, що склалася через протести польських фермерів.

Прем’єр-міністр Польщі сказав, що урядова зустріч відбудеться 28 березня у Варшаві, та що він відхиляє пропозицію Зеленського з міркувань, що зустріч на кордоні була б суто символічною.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху.

Наступного тижня польські фермери планують новий страйк – у Варшаві.

У січні по всій Європі спалахнули протести фермерів, однією з головних вимог яких було посилення контролю за нібито недобросовісною конкуренцією з боку України.

Фермери кажуть, що українська продукція, яка колись прямувала до Африки чи Близького Сходу, тепер залишається в Європі, підриваючи позиції місцевих виробників. Вони також кажуть, що українські виробники не підпадають під вищі екологічні та соціальні стандарти ЄС.

Європейська комісія в четвер запропонувала пом'якшити деякі екологічні вимоги до фермерів, спростити адміністрування та скоротити кількість перевірок.

Удари по РФ, ракети, безпекові угоди

Але й є й добрі новини.

Прем’єрка Данії, яка, як вже йшлося вище, усвідомлює загрози зі сторони Росії, анонсувала пакет військової допомоги Україні на майже $250 млн.

Вона зазначила, що Україна прямо зараз потребує більших обсягів військової допомоги.

Крім того, Метте Фредеріксен оголосила, що її країна гарантує безпекову підтримку Україні у наступні 10 років у рамках безпекової угоди.

Безпекову угоду з Україною готується підписати і Італія, мешканці якої, нагадаємо, скептично налаштовані щодо нашої країни.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд повідомив, що вони працюють "на повну потужність", щоб мати можливість поставити перші літаки F-16 Україні вже цього літа.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна повинна мати право вражати цілі в Росії з F-16. Згодом у НАТО підтвердили його слова.

В уряді Великої Британії анонсували постачання Україні ще 200 ракет класу "поверхня-поверхня" або "повітря-поверхня" Brimstone. А ще Британія оголосила санкції до другої річниці вторгнення РФ в Україну.

Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus, а Латвія першою в ЄС забороняє імпорт агротоварів з Росії та Білорусі.

Новий генсек НАТО

Схоже, що новим генсеком НАТО дійсно буде прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За даними Politico, його кандидатуру підтримує президент США Джо Байден.

Як повідомляє Sky News, у Британії також заявили про підтримку кандидатури Рютте на пост генсека НАТО.

В Німеччині теж заявили, що канцлер Олаф Шольц підтримує призначення голови нідерландського уряду наступним генеральним секретарем НАТО.

Решта новин

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NYT: Спецагенти США придумали тактику, щоб уникати укусів собаки Байдена.

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