Вирок Трампу, масштабні санкції проти нафти РФ, Шольц блокує додаткову зброю: новини дня

Трамп хоче зустрічі з Путіним, а прем’єрка Данії і президентка Єврокомісії – з Трампом.

Президент Франції і прем’єр Британії обговорили Україну, Стармер збирається відвідати Київ для переговорів про розміщення миротворчих сил.

Україна отримала перші 3 млрд євро від ЄС у рамках кредиту G7, який будуть повертати завдяки доходам від заморожених активів РФ.

У Польщі поповнюється "Український легіон", а Туск побачив "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

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У проросійській партії Болгарії заявили про претензії на Бессарабію, а у Німеччині зростає рейтинг ультраправих "друзів Путіна". Не без допомоги Маска. У Бундестазі перевірять розмову американського мільярдера з лідеркою ультраправих.

Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 10 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зустрічі з Трампом і Путіним

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Трамп заявив, що "дуже багато комунікує" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і мав багато контактів з іншими світовими лідерами, та ще не говорив з правителем Росії.

"Він хоче зустрітися. І ми працюємо над цим… Президент Путін хоче зустрічі. Він казав про це навіть публічно, і ми маємо закінчити ту війну. Це кривавий хаос", – наводять слова Трампа.

Речник Путіна Дмитрій Пєсков зазначив, що російський правитель відкритий до контактів з іноземними лідерами.

За словами представника Кремля, для діалогу між Трампом і Путіним жодних умов не потрібно, тільки політична воля і обопільне бажання.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що Київ очікує зустрічі президента України Володимира Зеленського і Трампа невдовзі після його інавгурації 20 січня.

"Ми готуємося до українсько-американських контактів на найвищому і високому рівні одразу після інавгурації", – сказав речник українського МЗС Георгій Тихий.

В адміністрації президента США Джо Байдена не вважають, що Україна та Росія готові до "переговорів".

"Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Тим часом, премʼєр Гренландії готовий до розмов із Трампом, що претендує на острів. Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а хоче бути незалежним.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також заявила, що хоче переговорів з Трампом щодо острова.

Коментарі Фредеріксен з'явилися всього через два дні після того, як обраний президент США відмовився виключити використання військової або економічної сили для отримання контролю над Гренландією.

Про те, яке продовження матимуть ці заяви Трампа і яку мету ставить майбутній президент США, починаючи конфлікт зі своїми сусідами та союзниками ще до вступу на посаду, читайте в статті Олега Павлюка та Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Зробити Америку ще більшою. Чому "атака" на Канаду та Гренландію – не жарт, а стратегія Трампа.

Данська прем’єрка не очікує, що діалог відбудеться до інавгурації Трампа 20 січня.

А от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за даними агентства Bloomberg, хоче зустрітися з Трампом до його інавгурації.

Речниця Європейської комісії Паула Піньо повідомила, що Фон дер Ляєн не планує відвідувати інавгурацію Трампа, але планує встановити контакт з новою адміністрацією якомога швидше.

За даними Financial Times, лідер Китаю Сі Цзіньпін відправить на інавгурацію Трампа свого представника.

Щодо допомоги Україні

Прем’єр Британії Кір Стармер прийняв президента Франції Емманюеля Макрона у заміській резиденції британських прем’єрів. Україна була центральною темою їхньої розмови.

"Обидва лідери підтвердили прагнення тісно координувати дії з метою підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Вони підкреслили важливість продовження постачання зброї, необхідної для захисту територій України, та гарантування тривалої фінансової підтримки для України після 2025 року. Також вони підкреслили важливість надання Україні гарантій безпеки, щоб захистити її від нової агресії", – додають у Єлисейському палаці.

Агентство Bloomberg пише, що Стармер відвідає Україну, аби обговорити розміщення миротворчих сил.

Україна отримала перші 3 млрд євро від ЄС у рамках кредиту G7 на 50 млрд доларів. Повертати надані кошти країни будуть за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Іспанія передасть Україні 10 електрогенераторів і пропонує новий курс для військових ЗСУ.

Тим часом, канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито блокує додатковий пакет німецької допомоги Україні на мільярди євро. За даними Spiegel, у Шольца пояснюють незгоду тим, що не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.

Натомість n-tv нагадало, що Німеччина готує на перше півріччя 2025 року великі пакети допомоги Україні з IRIS-T, танками і БМП.

Масштабні санкції проти нафти РФ

США запровадили масштабні санкції проти російської нафти.

Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Як зазначили у Мінфіні США, вони вживають широкомасштабних заходів на виконання зобов'язань G7 щодо скорочення російських доходів від енергоносіїв.

Також були накладені санкції на безпрецедентну кількість нафтоналивних суден, багато з яких є частиною "тіньового флоту", непрозорих трейдерів російської нафти, російських постачальників нафтосервісних послуг та російських посадовців з енергетичної сфери.

Уряд Великої Британії слідом за США оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".

В Британії очікують, що запровадження санкцій проти цих компаній значно обмежить можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоносіїв.

Президент Володимир Зеленський привітав санкції проти нафтової галузі РФ: удар по "гаманцю" Путіна.

Різне щодо України

На війні в Україні, на жаль, загинув доброволець з Латвії Едгар Платонов.

Він воював у складі Іноземного легіону Збройних сил України.

Тим часом, у Польщі поповнюється "Український легіон".

Друга група українців, які проживають за кордоном, підписала контракти у Любліні та розпочала підготовку у Польщі у складі "Українського легіону" – вперше до нього долучилися й жінки.

У проросійській партії Болгарії заявили про претензії на Бессарабію.

Лідер болгарської партії "Відродження" Костадин Костадинов заявив, що "Україна розпадається", тому на майбутньому "мирному конгресі, який вирішить долю невдалої так званої української державності, Болгарія повинна претендувати на болгарську Бессарабію".

У ЄС роз'яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території Європейського Союзу, мають право їздити в Україну та повертатися назад у Євросоюз, не втрачаючи посвідки на тимчасове проживання, і жодна держава ЄС не повинна їм це забороняти.

У Молдові посилюють заходи безпеки для поштових вантажів з України.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про "прорив" щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

У Верховній Раді почули, ніби міністр енергетики Герман Галущенко назвав посла ЄС "клерком середнього звена", в Міненерго заперечують.

Маск і ультраправі Німеччини

У Німеччині зростає рейтинг ультраправих "друзів Путіна" за півтора місяця до дострокових парламентських виборів.

За результатами опитування Polit Barometer німецького мовника ZDF, найбільше зростання рейтингів демонструє правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Антиіммігрантська і проросійська партія "АдН", у порівнянні з попереднім опитуванням, покращила свою позицію на 2% – до 21%. Вона посідає впевнене друге місце.

Першу позицію в рейтингу утримує консервативний Християнсько-демократичний союз, за який готові віддати голоси 30% опитаних. Це на один відсотковий пункт менше, ніж під час попереднього опитування ZDF.

Раніше опитування дослідницького інституту YouGov на замовлення агентства dpa засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка мільярдером Ілоном Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

Нагадаємо, Ілон Маск публічно стверджує, що "тільки "АдН" може врятувати Німеччину".

У Бундестазі перевірять розмову мільярдера Ілона Маска з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") Алісою Вайдель на предмет можливої незаконної пожертви.

Маск напередодні провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

Крім того, уряд Німеччини роздумує над тим, щоб піти з Х Ілона Маска.

Ультраправі Австрії і Румунії

Тим часом, в Австрії ультраправі йдуть до влади.

Як відомо, президент Австрії Александер ван дер Беллен доручив лідеру ультраправої Партії свободи Герберту Кіклю почати переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Вчора ввечері в Австрії пройшли багатотисячні протести проти уряду з ультраправими.

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг офіційно почав роботу як тимчасовий канцлер – до формування уряду.

У Бухаресті сьогодні зранку мітингували прибічники антизахідного і ультраправого кандидата в президенти Келіна Джорджеску, який переміг у скасованому першому турі виборів.

Люди скандували "Поверніть другий тур", "Конституційний суд – нещастя" і "Геть диктатуру".

Нагадаємо, на початку грудня Конституційний суд Румунії ухвалив безпрецедентне рішення перезапустити проведення президентських виборів через скандал довкола кампанії Келіна Джорджеску.

Джорджеску – антизахідний кандидат, який несподівано переміг у першому турі виборів президента Румунії. Його повʼязали з кампанією іноземного втручання через TikTok.

Цього тижня лідери партій урядової коаліції Румунії узгодили дату повторного першого туру президентських виборів – 4 травня.

А у Словаччині знову пройдуть протести проти проросійської політики прем’єра Роберта Фіцо.

Щодо загроз з РФ і інцидентів у Європі

Міністр оборони Польщі не виключив нападу РФ на його країну, а міністр оборони Німеччини повідомив, що гібридні атаки РФ у Балтійському морі фіксують щодня.

У Польщі виявили російську групу, яка намагалась вплинути на вибори, а також почався суд над звинуваченим у шпигунстві на користь Білорусі і його спільником. Крім того, у Польщі канадець отримав тюремний термін за шпигунство на користь РФ.

Європейський авіарегулятор радить не літати над заходом Росії.

У найбільшому аеропорту Польщі виник хаос через збій з електропостачанням, а в аеропорту Кишинева після повідомлення про пожежу провели евакуацію.

Решта новин

Трампу оголосили вирок у справі про "порногроші". Трамп назвав справу про "порногроші" фарсом та пообіцяв оскаржити вирок.

Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду.

Місто у Франції зупинило рекламну кампанію, де Путіна, Кіма і Хаменеї порівняли зі сміттям.

З кінця березня румуни зможуть їздити до США без віз.

У низці міст Словаччини протестують проти проросійського Фіцо.