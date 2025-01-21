Орбан не блокуватиме санкції, новий держсекретар США, Фіцо очікує Майдан: новини дня

За декілька годин після присяги Трампа Сенат затвердив Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Відразу після затвердження Рубіо згадав і про війну в Україні. Він нагадав про необхідність компромісів і назвав Росію агресором.

47 президент США сказав, що він скасовує майже 80 "підривних, радикальних виконавчих дій попередньої адміністрації".

А ще Трамп анонсував 25% тарифи на імпорт з Канади і висловив віру в купівлю Гренландії.

Його соратник, американський мільярдер, Ілон Маск відзначився жестом, в якому певні користувачі соціальних мереж побачили нацистське вітання. Нагадаємо, що Маск відкрито підтримує ультраправих Європи.

Реклама:

У Брюсселі заспокоюють, що Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році.

Більше важливого і цікавого за вівторок, 20 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Новий держсекретар США

Через кілька годин після того, як президент Дональд Трамп був приведений до присяги на другий термін в Білому домі, Сенат США одноголосно затвердив Марко Рубіо на посаді державного секретаря.

Таким чином він став першим призначенцем Трампа, якого затвердив Сенат.

Під час слухань щодо його затвердження на посаді Марко Рубіо заявив, що політика США має бути спрямована на припинення війни в Україні. Він сказав, що досягнення угоди про припинення бойових дій вимагатиме поступок як з боку Москви, так і з боку Києва, і припустив, що Україні доведеться відмовитися від своєї мети повернути всю територію, захоплену Росією за останнє десятиліття.

Рубіо також висловився на підтримку двопартійного закону, співавтором якого він був, який не дозволяє США вийти з НАТО без схвалення Конгресу.

Відразу після затвердження в Сенаті новий держсекретар США заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між Росією та Україною, але сказав журналістам, що кожній стороні доведеться поступитися чимось.

Відповідаючи на запитання, як скоро може розпочатись припинення вогню в Україні, Рубіо сказав, що це буде пріоритетом президента, "тож це станеться майже негайно".

"Насправді, дещо з цього вже почалося", – сказав новий держсекретар США.

Він також назвав Росію агресором.

Марко Рубіо у вівторок прибув до Державного департаменту і розповів співробітникам про "ключову місію" для відомства.

"Ця місія полягає в тому, щоб наша зовнішня політика була зосереджена на одній речі, а саме на просуванні наших національних інтересів", – сказав Рубіо.

Новий держсекретар розповів, що в рамках цієї місії Держдеп "сприятиме миру в усьому світі, тому що це наш національний інтерес".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі представляла країну на інавгурації президента США Дональда Трама, де вона зустрілася із новозатвердженим державним секретарем США Марко Рубіо.

Дональд Трамп у перший день свого другого терміну на посаді президента США заявив, що президент України готовий укласти угоду та відзначив, що Росія зіштовхнулась з великими проблемами, які мали би спонукати Владіміра Путіна до перемовин.

А от в уряді Швеції занепокоєні, що Дональд Трамп не згадав Україну в інавгураційній промові.

"Що мене дещо занепокоїло, коли я слухала (інавгураційну промову) Трампа, це те, що він не згадав про Україну. Це викликає стурбованість", – заявила міністерка економіки та фінансів Швеції Елізабет Свантессон.

Рішення Трампа

47 президент США Дональд Трамп скасував десятки рішень Байдена після вступу на посаду.

У своїй промові в понеділок ввечері Трамп сказав, що він скасовує майже 80 "підривних, радикальних виконавчих дій попередньої адміністрації".

Він наказав вийти зі складу Всесвітньої організації охорони здоров'я та Паризької кліматичної угоди, перейменувати гору Деналі та Мексиканську затоку, забезпечити, щоб штати, які застосовують смертну кару, мали "достатній запас" смертельних ін'єкційних препаратів.

Трамп призупинив зовнішню допомогу США на 90 днів для перегляду програм.

Сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс непокоїться, що указ Трампа залишить Україну без допомоги на зиму.

"USAID (Агентство США з міжнародного розвитку. – Ред.) надавало критично важливе фінансування для відновлення їхньої електромережі кожного разу, коли Росія нападала на неї", – пояснив він.

Трамп також наказав генеральному прокурору не застосовувати закон, який забороняв TikTok на 75 днів. В указі Трамп запропонував уряду США стати половиною власника американського бізнесу TikTok в обмін на збереження додатку.

До того ж 47-й президент скасував правило, що дозволяло трансгендерам служити в американській армії.

Серед іншого, Трамп наказав заборонити надання притулку людям, які щойно прибули на південний кордон, та припинити надання громадянства за правом народження, яке гарантується 14-ю поправкою, дітям нелегальних іммігрантів.

Він наказав призупинити програму прийому біженців "до того часу, поки подальший в'їзд біженців до Сполучених Штатів не буде відповідати інтересам Сполучених Штатів".

Польський прем’эр Дональд Туск доручив підготувати польські консульства у США до можливих депортацій поляків.

Крім того, він помилував майже всіх 1500 учасників штурму Капітолія 6 січня.

Боротьба за ресурси

А ще новий президент оголосив національну енергетичну надзвичайну ситуацію – вперше в історії США, – що може розблокувати нові повноваження для призупинення дії певних екологічних правил.

Як відомо, Трамп прагне активізувати розвиток американської енергетики, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично заблокувала буріння в більшості прибережних вод США.

Він також скасував заборону адміністрації Байдена на затвердження нових заводів з експорту СПГ.

Президент США Дональд Трамп повторив заклик до Європейського Союзу купувати більше американської нафти і газу, якщо ЄС хоче уникнути нових тарифів.

Португалія сподівається скоротити частку імпорту газу з Росії і збільшити закупівлі скрапленого природного газу зі США та Нігерії.

Президент України Володимир Зеленський під час своєї промови у Давосі заявив про недопустимість купівлі газу у РФ, згадавши при цьому словацького прем’єра Роберта Фіцо.

"Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини не шукає доступу до американського газу, але не втрачає надії користуватися безпековою парасолькою США", – зазначив Зеленський.

Крім того, 47-й американський президент анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади з 1 лютого, "тому що вони дозволяють величезній кількості людей в'їжджати і ввозити фентаніл".

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо закликав США не запроваджувати обіцяні тарифи на канадські товари, наголосивши, що його країна є надійним торговельним партнером.

"Канада є безпечним і надійним партнером у нестабільному світі… Звісно, якщо Трамп вирішить запровадити тарифи проти Канади, Канада відповість. На столі – всі варіанти", – наголосив Трюдо.

Він нагадав, що Канада має необхідні для Сполучених Штатів ресурси, але альтернативою для США може бути "більше ресурсів від Росії, Китаю чи Венесуели".

Також Дональд Трамп націлився на багату на ресурси Гренландію.

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив віру в те, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.

"Гренландія – чудове місце, вона потрібна нам для міжнародної безпеки. Я впевнений, що Данія підтримає", – сказав Трамп журналістам після повернення в Овальний кабінет.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що США, як і будь-яка інша держава, не можуть "робити все, що їм заманеться".

А у Гренландії працюють над зустріччю з оточенням Трампа, аби пояснити свою позицію.

"Ми не данці і не американці. Ми – гренландці", – підкреслив він, додавши, що "інші країни не можуть вирішувати, що нам робити".

На наступний день після інавгурації президента США Дональда Трампа президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світ вступив "у нову еру жорсткої геостратегічної конкуренції".

"Найбільші економіки світу змагаються за доступ до сировини, нових технологій та глобальних торговельних шляхів. Від штучного інтелекту до чистих технологій, від квантових до космічних, від Арктики до Південнокитайського моря – гонка триває", – зазначила вона.

Відтак на думку фон дер Ляєн буде спостерігатися "часте використання економічних інструментів, таких як санкції, експортний контроль і тарифи, які призначені для захисту економічної та національної безпеки".

"У цьому дусі ми повинні працювати разом, щоб уникнути глобальних перегонів на виснаження. Тому що розрив зв'язків у світовій економіці не відповідає нічиїм інтересам", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Трамп і Євросоюз

Посол Європейського Союзу в США Йовіта Нелюпшєне заявила, що Брюссель "намагатиметься зосередитися на позитивних речах" після того, як Дональд Трамп склав присягу президента.

За словами Нелюпшєне, є сфери, в яких ЄС і США можуть отримати взаємну вигоду від співпраці.

"Ми є найбільшим торговельним партнером США, ми є найбільшим інвестором, і компанії ЄС присутні у всіх штатах США. Нам, безумовно, є про що поговорити", – впевнена Нелюпшєне.

Європейська комісія сподівається, що рішення президента США Дональда Трампа про вихід зі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ще може бути переглянуте.

Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан закликав колег у Євросоюзі дочекатися інавгурації Трампа перш ніж продовжувати санкції проти Росії. Про це, зокрема, він заявляв на останньому саміті ЄС в грудні.

Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк повідомив, що посли Європейського Союзу очікувано зможуть продовжити економічні санкції проти Росії на чергові шість місяців, і Угорщина не блокуватиме це рішення.

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі у Давосі акцентував на тому, що Європі час взяти свою долю у свої руки та ставати сильнішою і спроможнішою, аби бути настільки ж цінним союзником для США, як Штати – для Європи.

У Франції сподіваються, що заяви Трампа змусять ЄС задуматися про власну оборону.

Жест Маска і ультраправі

Під час виступу на церемонії інавгурації президента США Дональда Трампа американський мільярдер Ілон Маск приклав руку до серця, а потім відкинув її догори.

Після цього в інтернеті з’явилась величезна кількість коментарів, нібито Маск виконав нацистське вітання.

Маск, який у адміністрації Трампа відповідатиме за ефективність держапарату, у своїй соцмережі Х (Twitter) написав, що йому дуже набридли атаки у стилі "кожен є Гітлером".

"Відверто кажучи, їм потрібні кращі брудні трюки", – написав мільярдер.

Деякі користувачі в X стали на захист Маска, стверджуючи, що він висловив "моє серце з тобою", і критикували дописи, які стверджували протилежне.

Віцепрем’єрка Іспанії Йоланда Діас йде з соцмережі Х Маска після його жесту на інавгурації Трампа.

Тим часом, Дональд Трамп помилково назвав Іспанію членом БРІКС, Мадрид відреагував.

За дивним збігом обставин Маск, який продемонстрував відповідний жест із відкидання руки догори, відкрито підтримує ультраправих у Європі.

Раніше, наприклад, американський мільярдер і власник соцмережі X Ілон Маск знову висловив підтримку ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини".

Суд Саксонії підтвердив екстремістський статус "Альтернативи для Німеччини".

Політик ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" Зігфрід Ермер оскандалився цитуванням Геббельса.

А у Румунії ультраправий антизахідний політик Келін Джорджеску лідирує напередодні повторних виборів президента.

Цікаво, що у Німеччині телеканал виправдався через лайку перекладача на промові Трампа.

На відео, яке поширили в соцмережах, чути, як менш через дві секунди після завершення промови 47 президента США перекладач каже: "Скажіть, скільки ще ви будете крутити це лайно?".

Фіцо очікує Майдан

Сьогодні у парламенті Словаччини за ініціативою опозиції планували розглянути вотум недовіри уряду Роберту Фіцо.

Але врешті-решт опозиція відкликала ініціативу через те, що засідання парламенту зробили закритим на тій підставі, що прем’єр Словаччини ділився конфіденційною інформацією Словацької інформаційної служби (SIS) про довгострокову організовану операцію впливу, спрямовану на дестабілізацію країни.

Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка звинуватив урядову коаліцію у зриві засідання парламенту.

"Вони вигадали конфіденційний звіт і закрите засідання", – зазначив він, додавши, що нічого подібного в історії парламенту ще не було.

За словами Шимечки, опозиція планує розглянути вотум недовіри на іншій сесії.

Після того, як опозиція покинула сесійну залу, віцеспікер Петр Жига закрив засідання.

У день розгляду вотуму недовіри до Братислави прибув угорський прем’єр Віктор Орбан.

На спільній пресконференції премʼєр Словаччини заявив, що словацька опозиція готується до "Майдану" і захоплення урядових будівель.

А прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував рішення України припинити транзит російського газу з початку 2025 року та заявив, що Будапешт може вжити заходів у відповідь.

"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", – заявив він.

Макрофінансова допомога Україні

У Брюсселі підтвердили, що всі фінансові потреби України на 2025 рік закриті ЄС та G7.

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський підкреслили, що Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році – завдяки допомозі з боку Євросоюзу та "Групи семи".

Тим часом, у Чехії падає інтерес до подій в Україні та схвалення дій уряду на підтримку Києва. Про це свідчать дані опитування чеського Центру дослідження громадської думки (CVVM).

В опозиції Чехії обіцяють скасувати "снарядну ініціативу" в разі приходу до влади.

Інциденти у Європі

У порту Барселони стався вибух, а у Словенії сталась аварія на шахті.

На гірськолижному курорті у Туреччині сталася пожежа: щонайменше 66 загиблих. Вже пройшли перші арешти через пожежу.

У Німеччині стався вибух на об’єкті компанії Bosch, внаслідок якого загинули двоє осіб.

Решта новин

В Італії за ордером Міжнародного кримінального суду заарештували посадовця з Лівії.