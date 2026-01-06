Захист Гренландії від США, Трамп боїться імпічменту, втричі більше Patriot: новини дня

У центрі уваги вівторка – засідання "коаліції рішучих" у Парижі, за результатами якого лідери України, Франції і Великої Британії підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Напередодні засідання "коаліції рішучих" лідери ключових країн Європи вийшли із заявою щодо Гренландії. Вони наголосили, що не поступляться у захисті принципів Статуту ООН.

У Білому дому заявили, що США – "наддержава": "і за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава". Тим часом Дональд Трамп заявив, що республіканці повинні виграти проміжні вибори 2026 року, інакше демократи почнуть процедуру імпічменту.

Безпекові переговори у Парижі

Сьогодні у Парижі відбувся саміт "коаліції рішучих". У засіданні взяли участь лідери 27 держав, ще чотири держави представлені на міністерському рівні, чотири – на рівні послів та спецпредставників, а також були присутні очільники ЄС та НАТО.

На міністерському рівні, зокрема, були представлені Австрія, Туреччина, Кіпр та Ірландія. На рівні послів – Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Президент України Володимир Зеленський прибув до французької столиці вдень, після чого провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном віч-на-віч.

За словами українського лідера, вони говорили про реальні можливості України протидіяти російському терору, про захист і про підтримку, яка зможе зміцнити українські позиції в дипломатії.

Орієнтовно о 13:45 за київським часом почався їхній обід разом з американськими перемовниками – спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Засідання "коаліції рішучих" на рівні лідерів держав-учасниць почалося близько 16:10 за Києвом.

Ввечері президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр Великої Британії Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Підписання декларації відкриває шлях до створення правової бази для діяльності французьких і британських сил на території України, забезпечення безпеки повітряного і морського простору України та створення збройних сил, придатних для майбутнього.

"Під час сьогоднішніх обговорень ми також детальніше розглянули механізми розгортання сил на місцях. Окрім наших планів щодо створення координаційного центру, після припинення вогню Велика Британія та Франція також створять "військові хаби" по всій Україні, щоб забезпечити розгортання та будівництво захищених об’єктів для зберігання зброї та військового обладнання для підтримки оборонних потреб України", – йдеться у тексті.

Перед цим стало відомо, що на базі оперативного штабу "коаліції рішучих" у Парижі буде створено спеціальний координаційний центр у форматі "США – Україна – коаліція рішучих", який буде відповідати за гарантії безпеки Україні від західних союзників.

Як дізналося Радіо Свобода, очікується, що після набуття чинності режиму припинення вогню в Україні планується запуск системи гарантій, до яких будуть входити п’ять компонентів:

– участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

– підтримка Збройних Сил України;

– багатонаціональні сили для України;

– зобов’язання у разі майбутнього нападу;

– зобов’язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Як зазначається, механізм моніторингу та верифікації припинення вогню має працювати під керівництвом США з міжнародною участю, зокрема і вкладом від "коаліції рішучих".

Також нібито передбачено створення спеціальної комісії для розгляду порушень і визначення заходів реагування.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре розповів, що Норвегія може зробити свій внесок у стримуючий контингент союзників в Україні у межах "гарантій безпеки", також можлива участь норвезьких інструкторів у підготовці українських військових на території України.

Польський прем’єр Дональд Туск повідомив, що Польща візьме на себе ключову роль у логістиці допомоги Україні.

Гренландію захищають від США

За даними Politico, європейські лідери вирішили замовчувати питання Гренландії на зустрічі "коаліції рішучих", щоб не злити США.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в останніх інтерв’ю після операції США у Венесуелі знову заявив про бажання контролювати Гренландію.

Спецпосланець Трампа у Гренландії вважає, що той хоче незалежності острова, а не його анексії.

Напередодні засідання "коаліції рішучих" лідери ключових країн Європи вийшли із заявою щодо Гренландії.

До заяви приєдналися президент Франції, канцлер Німеччини, прем’єрка Італії, прем’єр Польщі, прем’єр Іспанії, прем’єр Британії і данська прем’єрка.

Вони акцентували, що забезпечувати безпеку у регіоні потрібно колективними зусиллями, у тому числі в межах НАТО – до якого входять і США, "з дотриманням принципів Статуту ООН, у тому числі щодо суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів".

"Це універсальні принципи, і ми не поступимося у захисті цих принципів. США – ключовий партнер у цих зусиллях, як країна-член НАТО та країна, що також має оборонну угоду з Королівством Данія від 1951 року… Гренландія належить її народу. Данія та Гренландія, і лише вони, мають вирішувати щодо питань, які стосуються Данії та Гренландії", – зазначили лідери.

В ЄС також підтримали Данію і Гренландію на тлі заяв Трампа.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що захоплення США Гренландії означатиме кінець НАТО. В країні пройде кризова зустріч у парламенті щодо відносин зі Сполученими Штатами.

Польський прем’єр Дональд Туск також занепокоєний долею Альянсу через зазіхання Трампа на Гренландію.

Хоча міністр оборони Фінляндії не вірить, що Трамп надумає захоплювати Гренландію силою.

Канада направляє делегацію до Гренландії на тлі резонансних заяв Трампа. Канадський прем’єр Марк Карні наголосив, що лише Данія та Гренландія вирішують майбутнє острова.

"Ми – наддержава"

Керівник апарату Білого дому Стівен Міллер в понеділок окреслив епохальний зсув у глобальній ролі Сполучених Штатів на тлі того, як у Венесуелі було захоплено тамтешнього лідера Ніколаса Мадуро.

За його словами, можна скільки завгодно говорити про міжнародні тонкощі, "але ми живемо в реальному світі… який керується силою, який керується примусом, який керується владою".

"Це – залізні закони світу", – заявив помічник президента США Дональда Трампа.

Міллер сказав, що відповідно до "доктрини Трампа" США будуть без докорів сумління використовувати свої збройні сили для захисту американських інтересів, які, за його словами, є синонімом "майбутнього вільного світу".

"Ми – наддержава. І за президента Трампа ми будемо поводитися як наддержава", – заявив Стівен Міллер.

Про зміни, що стали наріжними у зовнішній політиці США, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.

Тим часом Нідерланди призупиняють співпрацю зі США у протидії наркоторгівлі в Карибському басейні.

Пентагон покарає сенатора-демократа за заклики до військових не виконувати накази, а також уклав угоду для потроєння виробництва ракет до Patriot.

Трамп боїться імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що республіканці повинні виграти проміжні вибори 2026 року, інакше демократи почнуть процедуру імпічменту.

"Мене піддадуть імпічменту", – попередив Трамп.

Під час виборів у листопаді 2026 року переобирають весь склад Палати представників і третину місць у Сенаті.

Варто зазначити, що для зміщення з посади президента імпічмент мають підтримати дві третини сенаторів, що не видається реалістичним, оскільки у Сенаті вибори переобиратиметься лише третина депутатів, і навіть за найгіршого для республіканців сценарію вони контролюватимуть близько половини мандатів у цій палаті.

"Перегорнута сторінка" з Чехією

Вже 50 тисяч чехів підтримали листа–вибачення за антиукраїнські заяви спікера парламенту.

Нагадаємо, вчитель і староста села Семневіце Антонін Коларж ініціював відкритий лист із вибаченням за антиукраїнські заяви спікера чеської Палати депутатів Томіо Окамури.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга мав "змістовну та конструктивну" розмову зі своїм чеським колегою Петром Мацінкою щодо двосторонніх відносин між країнами на тлі нещодавнього скандалу, який спричинили висловлювання спікера Палати депутатів Чехії Томіо Окамури.

"Ми домовилися перегорнути сторінку нещодавніх обмінів заявами та посилити наш політичний діалог на рівні міністерств закордонних справ на основі взаємної поваги та стратегічного партнерства", – наголосив український міністр.

Різне щодо України

Зеленський увійшов до трійки найпопулярніших у Польщі іноземних політиків, а в РФ лютують через призначення Фріланд радницею українського президента. Москва запровадила санкції проти 28 громадян Канади.

В Україну не пустили італійця, який вихваляв Путіна.

Інциденти в Європі

Після пожежі на швейцарському курорті встановили особи всіх 116 постраждалих. Виявилося, що у барі, який загорівся у новорічну ніч у Швейцарії, не перевіряли пожежну безпеку 5 років.

Снігопад у Нідерландах призвів до зупинки поїздів та скасування авіарейсів. У компанії KLM закінчується рідина для видалення льоду з літаків в Амстердамі.

Частина Праги у морози залишилась без тепла.

За даними Spiegel, генпрокурор Німеччини розслідує справу щодо підпалу електромережі Берліну.

Нагадаємо, 45 тисяч споживачів у столиці Німеччини залишились без світла вранці 3 січня через пожежу на "кабельному мосту", яку вважають підпалом.

Відповідальність за підпал взяла на себе ліворадикальна ініціатива Vulkangruppe.

Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Берлін у пітьмі: як Німеччина зіткнулася з новим типом терактів

Решта новин

Литва може анулювати дозвіл на проживання опозиціонера РФ Леоніда Волкова за антиукраїнські висловлювання. В Департаменті державної безпеки Литви (VSD) наголосили, що "режими, ворожі до Литви та України, можуть використовувати подібну риторику в своїх пропагандистських цілях".

Майже половина румунів за повернення примусової військової служби.

ЗМІ: Італія дала "зелене світло" угоді ЄС з південноамериканськими країнами.