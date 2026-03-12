Угорщину зловили на брехні, США тиснуть на Чехію, Бієнале покарають за Росію: новини дня

Угорщина висунула нові претензії Україні після заяв у РФ про удари по об’єкту "Турецького потоку", а Орбан порадив журналістам звернутися до угорської влади із закликом оприлюднити звіти про ймовірне фінансування Україною опозиційної партії "Тиса", але жодних відповідей не отримали.

Розвідники США не бачать підстав сподіватися на швидку поразку Ірану і падіння іранського режиму. Тим часом Іран звинуватив ЄС у "співучасті" у війні на Близькому Сході.

Все важливе і цікаве за четвер, 12 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Угорщину зловили на брехні

У Будапешті збрехали про узгодження з Україною візиту делегації на нафтопровід "Дружбу".

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що вони "вже офіційно повідомили українцям, що під керівництвом заступника міністра енергетики Габора Цепека угорська делегація відвідає Україну з метою перевірки стану нафтопроводу "Дружба", а також попросили про зустріч з міністром енергетики України".

Відтак він звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні після слів глави держави про те, що він не знає, що робить угорська делегація в Україні.

Вчора президент України сказав, що йому не відомо, що в Україні робить угорська "делегація", яка прибула нібито інспектувати нафтопровід "Дружба". Він фактично вказав на те, що це просто люди з приватною поїздкою.

Тобто, український президент знав про приїзд в Україну якоїсь групи людей з Угорщини, але не знав про приїзд делегації, бо це вже офіційний рівень і має погоджуватися.

Радник президента України Дмитро Литвин у відповідь Сійярто нагадав, що "офіційні візити – це домовленість, а не "кинули ноту".

Згодом в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба", і отримувала від Києва офіційні заперечення щодо запропонованого формату.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека, який напередодні в складі групи осіб з Угорщини прибув до України, домогтися зустрічі з українськими урядовцями або оглянути місце пошкодження нафтопроводу "Дружба".

Орбан дав настанову посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні і "бути ввічливими".

Цікаво, що один з членів "делегації" в останній момент відмовився їхати через побоювання юридичних наслідків та мобілізації до лав ЗСУ. Цей чоловік народився на Закарпатті та, крім угорського, досі має український паспорт.

Крім того, Єврокомісія попросила Україну про інспекційну місію на "Дружбу" і чекає на відповідь.

Нові претензії Угорщини

Тим часом Угорщина висунула нові претензії Україні після заяв в РФ про удари по об’єкту "Турецького потоку".

"Україна тепер атакувала інфраструктуру "Турецького потоку" у Росії, яка забезпечує постачання газу до Угорщини. Без "Турецького потоку" Угорщина просто не зможе безпечно отримувати газ з географічної і фізичної точки зору. Блокування Україною транзиту через нафтопровід "Дружба" і цей удар по "Турецькому потоку" є серйозними атаками проти нашого суверенітету", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

11 березня "Газпром" заявив про повітряну атаку на свої обʼєкти, які забезпечують газопровід "Турецький потік", зокрема компресорну станцію "Русская" в Краснодарському краї.

Орбан про "український слід"

Угорські журналісти за порадою прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана звернулися до уряду із закликом оприлюднити звіти про ймовірне фінансування опозиційної партії "Тиса" Україною, однак не отримали відповіді від жодної установи.

Як йшлося у статті Сергія Сидоренка та Тетяни Висоцької, після затримання минулого тижня українських інкасаторів в Угорщині на підконтрольних уряду майданчиках почали розганяти думку, що арештовані гроші насправді мали йти не в Україну, а на фінансування виборчої кампанії лідера опозиції Петера Мадяра та його партії "Тиса".

Влада Угорщини погодилася віддати державному Ощадбанку обидва арештовані інкасаторські автомобілі, але лишає вилученими гроші та золото, які ті перевозили. В Ощадбанку відзначили, що після повернення інкасаторських автомобілів було зафіксовано низку пошкоджень обладнання.

35 депутатів Європейського парламенту написали лист главі Європейській комісії, закликаючи до наслідків для Угорщини за затримання українських інкасаторів і вилучення коштів Ощадбанку.

Євродепутати наголосили, що поведінку угорського уряду та партії "Фідес", яка внесла законопроєкт про ретроактивну легалізацію конфіскації українських активів, "можна охарактеризувати лише як грабіж серед білого дня".

Розвіддані щодо Ірану

За даними агентства Reuters, у розвідувальній спільноті США вважають, що зараз немає підстав сподіватися на швидку поразку Ірану і падіння іранського режиму.

У низці доповідей розвідки констатують, що режим в Ірані "не під загрозою колапсу" і все ще зберігає контроль над суспільством; так само, відзначають консолідованість релігійних лідерів, попри ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї у перший же день війни та знищення ще близько десятка ключових високопосадовців.

Також у розвідувальній спільноті вважають, що загони іранських курдів, які базуються на території сусіднього Іраку, навряд чи зможуть серйозно протистояти силам іранського режиму – не маючи ані достатньої кількості людей, ані достатніх засобів.

Також Reuters дізналося, що в адміністрації президента США Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в 11,3 млрд доларів.

Крім того, два поінформованих джерела у спілкуванні з агентством повідомили, що удар по іранській школі у Мінабі, схоже, є трагічною помилкою через використання застарілих даних про призначення об’єкта.

А міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що під удар Ірану по Іраку потрапила база Італії. Рим "тимчасово" виводить персонал з атакованої бази в Іраку.

Сполучені Штати перекинули деякі системи ППО з Європи на Близький Схід

Іран звинуватив Євросоюз

Іран звинуватив ЄС у "співучасті" у війні на Близькому Сході.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" правителя Росії Владіміра Путіна.

За його словами, британська розвідка зафіксувала, що іранські оператори дронів та їхні проксі-групи дедалі частіше переймають тактику, яку Росія використовує у війні проти України.

Генерал-лейтенант Нік Перрі повідомив, що Росія передає Ірану тактичні поради щодо управління БпЛА. Іранські пілоти почали запускати дрони на значно меншій висоті. Це робить їх складнішими для виявлення та ефективнішими при ураженні цілей.

Ціни на нафту

Президент Дональд Трамп заявив, що високі ціни на нафту приносять користь США.

"Тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", – написав Трамп.

Проте він додав, що як президент має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, фактично, всього світу".

Водночас наступного тижня Сполучені Штати почнуть вивільнення 172 мільйонів барелів нафти зі свого стратегічного резерву для стабілізації світових цін. Це триватиме близько 120 днів

Румунія просить у США дозволу відновити роботу нафтопереробного заводу Petrotel, що належить підсанкційному "Лукойлу".

Стратегічне партнерство з Румунією

Сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Румунії, де разом з румунським колегою підписали документи про стратегічне партнерство і оборонне виробництво, а також щодо співробітництва в енергетичному секторі.

"Ми будуємо з Румунією дві нові лінії для постачання електрики", – повідомив Зеленський на спільній з президентом Румунії пресконференції.

Також президент Румунії Нікушор Дан висловив готовність підтримати будь-який варіант розблокування позики в 90 млрд євро для України, запропонований Єврокомісією.

А ще Зеленський запровадив в Україні день румунської мови – 31 серпня.

Щодо євроінтеграції

17 березня ЄС відкриє "технічні перемовини" з Україною ще за трьома кластерами.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомили кілька джерел у ЄС на умовах анонімності.

У вівторок, 17 березня, у рамках продовження перемовин про вступ України до ЄС на технічному рівні (механізм фронтлоудингу), Євросоюз передасть Україні перелік вимог до виконання останніх трьох перемовних кластерів.

Того ж дня аналогічна зустріч запланована і для Молдови.

Ідея фронтлоудингу полягає у тому, щоби провести максимум дій, реформ тощо. А коли Угорщина зніме вето і кластери відкриють (наприклад, через поразку Орбана) – Україна вже перебуватиме на просунутій стадії переговорів.

Різне щодо Росії

ЄС розірве проєкт на 2 млн євро з Венеційською бієнале у разі участі Росії.

Перемовники Росії та США 11 березня провели нову зустріч у Флориді.

Словаччина визнала, що хоче зняти санкції ЄС з двох російських олігархів. За даними Radio Free Europe/Radio Liberty, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домагається виключення російсько-узбецького олігарха Алішера Усманова з санкційного списку Європейського Союзу напередодні запланованого на 15 березня продовження великого чорного списку блоку.

УВ РФ порушили справу проти Нідерландів і України за "викрадення" "скіфського золота".

Трамп хоче узаконити тарифи

Bloomberg пише, що адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, які мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, які були анонсовані минулого місяця.

Подібні розслідування необхідні президенту США для того, щоб в односторонньому порядку запровадити мита на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.

Очікується, що Вашингтон розпочне розслідування проти Китаю, ЄС, Мексики, Індії, Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Також розслідуватимуть Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, Камбоджу, В'єтнам та Бангладеш.

У Єврокомісії пообіцяли реакцію на будь-яке порушення торговельної угоди США.

Решта новин

США критикують Чехію, яка схвалила видатки на оборону, менші за 2% ВВП.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розслідує примусові депортації з Білорусі за поданням Литви.

Молдова попередила про шахраїв, що намагаються дурити біженців з України.

У Польщі заявили про спробу кібератаки на ядерний дослідницький центр, а у Португалії попередили про масштабну атаку хакерів проти користувачів ​WhatsApp і Signal.

У Варшаві запроваджують заборону на нічний продаж алкоголю.

Британський регулятор дав соцмережам час до кінця квітня для убезпечення молоді.