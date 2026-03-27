Дефіцит зброї для ЗСУ, справа про держзраду Фіцо, підпис Трампа на доларах: новини дня

Сполучені Штати хочуть, аби Литва дозволила транзит експорту з Білорусі. Вільнюс висунув умови для початку діалогу режимом Лукашенка.

Рубіо публічно посперечався з колегами по G7 щодо воєн в Ірані та Україні. Туск очікує ескалації на Близькому Сході найближчими днями.

Президент Польщі підписав закон про амністію для поляків, що воюють в Україні, а уряд Норвегії ухвалив зміни до правил перебування чоловіків з України.

Все важливе і цікаве за п'ятницю, 27 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп готує наземну операцію?

Президент США Дональд Трамп оголосив, що відтермінує атаки на енергетичні об'єкти Ірану до 6 квітня.

Міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві після засідання у Франції закликали негайно припинити напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру у війні в Ірані.

Як пише The Wall Street Journal, Іран не просив про 10-денне призупинення ударів по своїх енергетичних об’єктах, про що раніше оголосив американський президент Дональд Трамп.

Видання також пише, що Пентагон розглядає можливість відправки ще 10 тисяч солдатів на Близький Схід.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на основі інформації від союзників варто очікувати ескалації війни на Близькому Сході ближчими днями.

Хоча адміністрація американського президента Дональда Трампа, за даними Bloomberg, сигналізує союзникам, що не має безпосередніх планів щодо наземного вторгнення в Іран, навіть попри те, що розгортає тисячі військових на Близькому Сході.

Щодо переговорів з Іраном

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Сполучені Штати очікують, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив скептицизм щодо швидкого завершення війни в Ірані.

Раніше телеканал CNN повідомляв, що представники Ірану дали зрозуміти американській адміністрації, що надали б перевагу у переговорах віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Сьогодні стало відомо, що Трамп визначив віцепрезидента США головним перемовником з Іраном.

Суперечка щодо допомоги США

Держсекретар США Марко Рубіо та інші міністри закордонних справ країн G7 публічно обмінялись гострими зауваженнями щодо війни РФ проти України і поточного конфлікту на Близькому Сході.

Суперечка стосувалась небажання європейських країн відгукнутись на заклик президента США Дональда Трампа щодо захисту Ормузької протоки.

Речник МЗС Франції Паскаль Конфавре заявив, що планування операції із захистом Ормузької протоки йде повним ходом.

"Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна – не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися", – сказав він телеканалу Bloomberg TV.

Як зазначено у публікації Bloomberg, Україна залишається головною проблемою Європи, і її лідери намагаються ізолювати Росію, пов'язуючи ці дві війни.

У парламенті Британії закликали Лондон і союзників готуватись захищати Європу без США.

Впливовий комітет перів і депутатів британського парламенту закликав Лондон "спланувати відхід від двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами".

Він також порадив Британії, Європі і Канаді розробити план "переходу до більшого європейського лідерства в НАТО".

Це звернення, опубліковане в п'ятницю, з'явилося після того, як президент Трамп знову розкритикував своїх союзників – і зокрема Велику Британію – за те, що вони вирішили не приєднуватися до його війни проти Ірану.

Дефіцит зброї для ЗСУ

Державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що США не перенаправляють зброю для України на Близький Схід, але можуть це зробити.

Хоча за даними Politico, представники адміністрації американського президента Дональда Трампа почали попереджати країни, що постачання зброї США до України може бути перерване в найближчі місяці, оскільки Пентагон надає пріоритет її використанню у війні в Ірані.

За словами трьох європейських посадовців, Державний департамент США повідомив союзникам, що поставки боєприпасів, а особливо перехоплювачів для систем ППО Patriot, можуть бути перервані.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль застеріг союзників від зменшення підтримки України через конфлікт на Близькому Сході.

"Не може бути жодних компромісів, коли йдеться про підтримку обороноздатності України...Путін цинічно сподівається, що ескалація на Близькому Сході відверне нашу увагу від його злочинів в Україні. Цей розрахунок не повинен спрацювати", – сказав Вадефуль.

Крім того, Рубіо назвав неправдивими слова українського президента Володимира Зеленського про те, що Вашингтон готовий надати Україні гарантії безпеки лише за умови її виходу з Донецької та Луганської областей.

"Це неправда, я бачив, як він це сказав, і прикро, що він так висловився, адже він знає, що це неправда і що йому сказали зовсім інше", – відповів глава Держдепу.

США хочуть розблокувати Білорусь

Посланець Трампа закликав Литву відновити зв'язки з Білоруссю, бо США треба добрива.

Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для Сполучених Штатів і повинні йти через Литву, відтак він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.

За його словами, діалог потрібен, щоб можна було відкрити торгівлю між двома країнами, відкрити торгівлю з Європою і зі Сполученими Штатами.

Прем’єрка Литви заявила, що розгляне пропозицію посланця США у справах Білорусі Джона Коула щодо проведення зустрічі з Мінськом на рівні заступників міністрів.

Інга Ругінене додала, що для проведення такої зустрічі необхідно виконати певні умови.

"Ми обговорювали повітряні кулі, звільнення вантажівок, нелегальну міграцію – це дійсно ті питання, які ми порушили, оскільки вони є нашими умовами для зустрічі з Білоруссю на рівні заступників міністрів", – сказала Ругінене.

Представник президента США Коул вважає практично вирішеною проблему метеозондів, що залітають з Білорусі в Литву.

Президент Литви Гітанас Науседа також сказав, що діалог між Вільнюсом і Мінськом стане можливим тоді, коли з боку Білорусі будуть щирі наміри добросусідських відносин – чого поки не спостерігається.

"Якщо протягом якогось проміжку часу ми будемо бачити, що ситуація стабільна, що білоруський режим не створює прямих загроз для Литви – тоді контакти й діалог на певному рівні можливі", – наголосив президент.

Видання Delfi повідомило, що прем'єр-міністерка Литви також доручила міністру закордонних справ Кястутісу Будрісу організувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом або віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі з главами МЗС країн Групи семи наголосив, що будь-які кроки щодо послаблення тиску на Москву є контрпродуктивними, маючи на увазі нещодавнє рішення США послабити санкції проти російської нафти. За словами Сибіги, Київ розраховує, що ці заходи тимчасові та будуть швидко скасовані.

Інформаційна атака РФ проти Балтії

Латвійське Міністерство оборони попередило про інформаційну операцію РФ проти країн Балтії.

Як зазначено в заяві, в рамках цієї операції РФ стверджує, що країни Балтії дозволяють використовувати свою територію для українських атак на об’єкти, розташовані на російській території.

"Міністерство оборони повідомляє, що Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі у плануванні та здійсненні контрнаступу України проти Росії", – наголошено у повідомленні.

В Естонії також звернули увагу, що останніми днями у російському інфопросторі можна спостерігати твердження, нібито Естонія чи інші балтійські держави дозволили Україні використовувати свою територію для пусків БпЛА по російських портах.

"Це цілковито неправда. Дрони, які залетіли у повітряний простір Естонії вночі 25 березня, залетіли туди з повітряного простору Росії. За наявною інформацією, жоден з них не був спрямований на Естонію – вони просто збилися з курсу або були відхилені від курсу", – сказав командувач розвідувального центру Сил оборони, полковник Естонії Антс Ківісельг.

Крім того, за його словами, серія останніх ударів України по російських портах на узбережжі Фінської затоки спричинила значні проблеми для нафтового експорту Росії.

Тим часом Туреччина засудила дронову атаку на свій танкер з російською нафтою у Чорному морі.

Різне щодо України і українців

Уряд Великої Британії оголосив про термінове виділення додаткових 115 млн євро на посилення української протиповітряної оборони.

Литва оголосила протест РФ через удари по Львову та пошкодження інфраструктури Молдови.

Президент Польщі підписав закон про амністію для поляків, що воюють в Україні.

Уряд Норвегії ухвалив зміни до правил перебування чоловіків з України.

Україна, Канада, Британія і Швеція внесли новий документ у справі щодо збиття Іраном рейсу МАУ.

Справа про держзраду Фіцо

Поліція Словаччини повідомила про початок розслідування у справі проти прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, якого опозиція звинувачує у державній зраді за припинення аварійного постачання електроенергії до України.

Решта новин

Невідомий вночі закидав коктейлями Молотова Російський дім у Празі. Міністерство закордонних справ РФ висловило дипломату Чехії "рішучий протест".

Єврокомісія повідомила про кібератаку на свій вебсайт, а у Німеччині Ліва партія заявила про атаку російськомовних хакерів на свій штаб.

Трампів підпис з'явиться на доларах, ламаючи 165-річну традицію.

У ЄС домовилися про першу з 1968 року реформу митних правил.

Судна нідерландських рибалок масово простоюють через подорожчання дизелю.

У Фінляндії оштрафували депутатку, яка називала гомосексуальність психічним розладом.