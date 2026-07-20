Новий прем’єр Британії, сигнали тривоги в Польщі, ЄС карає AliExpress: новини дня

Литовський міністр оборони вважає, що Путіну потрібна нова перемога й він дивиться на Балтію та Польщу.

По всій Польщі протестують сирени тривоги, а Німеччина значно розширить дивізію Бундесверу, що захищає критичну інфраструктуру.

Уряд Чехії втрачає підтримку, а у Польщі більшість поляків не бачать антиукраїнського Пшемислава Чарнека найкращим кандидатом у прем’єри від найбільшої опозиційної партії.

Все важливе і цікаве за понеділок, 20 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Путіну потрібна нова ескалація"

Винищувачі НАТО тричі піднімалися на перехоплення літаків РФ над Балтією.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас вважає, що Кремль шукає альтернативний варіант перемоги і зараз розглядає Балтійський регіон та Польщу як найімовірнішу наступну ціль.

"Кремлю, Путіну, потрібна нова ескалація, якась нова перемога, і в цьому випадку найближчою ціллю є Балтійський регіон та Польща", – сказав він.

Його заява пролунала після того, як президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю агентству BNS підтвердив повідомлення, що кілька тижнів тому поширювалися в закордонних ЗМІ, згідно з якими Росія планувала провокації в Польщі або країнах Балтії з метою перевірити єдність НАТО.

За словами президента, така оцінка ґрунтується на даних розвідки і стосується можливих російських атак на критичну інфраструктуру в регіоні, які можуть бути здійснені як за допомогою звичайних військових засобів, так і за допомогою так званих гібридних тактик.

У Польщі обговорять загрозу провокації РФ з використанням перехоплених українських дронів.

По всій країни протестують сирени тривоги, а американські військові проведуть навчання над Польщею із застосуванням стратосферних мікрокуль.

Німеччина значно розширить дивізію Бундесверу, що захищає критичну інфраструктуру. Спецслужба країни попередила про шпигунство у сфері дронів.

Португалія придбає три фрегати італійського виробництва.

Італія заявила про висилку з Росії свого військового аташе.

Урядові зміни в уряді України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "провела плідну телефонну розмову" з новим прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким.

Пресслужба уряду України повідомила, що прем’єр-міністр України Сергій Корецький говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про подальший рух у переговорному процесі, наступний опалювальний сезон та протидію балістичним ударам РФ.

Крім того, у Європейській комісії побажали успіхів Всеволоду Ченцову на посаді віцепремʼєр-міністра України з європейської інтеграції та заявили, що очікують на продовження співпраці з Україною на її шляху до ЄС.

До речі, Україна оновила правила органічного виробництва за нормами ЄС, а Єврокомісія на 3 роки відтермінувала штрафи за недотримання "метанового" регламенту.

Новий прем’єр Британії

Кір Стармер офіційно подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, а новим очільником уряду і лідером Лейбористської партії став Енді Бернем.

Енді Бернем свої перші міжнародні телефонні переговори як прем’єр-міністр Великої Британії провів з президентом США Дональдом Трампом.

Серед іншого, вони обговорив Манчестер, чемпіонат світу з футболу та зусилля щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Видання The Telegraph нагадує, що минулого місяця Трамп у своїх перших публічних коментарях щодо колишнього мера Великого Манчестера охарактеризував Енді Бернема як "вкрай ліберального".

"Я нічого не знаю. Я бачу, що він, мабуть, був мером якогось міста. Я чув, що він надзвичайно ліберальний", – говорив американський президент.

Президент Володимир Зеленський привітав Енді Бернема із вступом на посаду прем’єр-міністра Великої Британії.

"Ми дуже цінуємо політичну, оборонну та ціннісну підтримку з боку Британії. Основа наших двосторонніх відносин міцніша, ніж будь-коли, і ми продовжуватимемо робити одне одного сильнішими. Чекаю на нашу розмову пізніше сьогодні", – додав він.

Згодом вони провели телефонну розмову.

Президент України заявив, що вони мають зустрітися найближчим часом.

Зеленський зазначив, що Україна й Британія змогли побудувати "найсильніше партнерство" в історії двосторонніх відносин.

"Ми обовʼязково продовжимо працювати над тим, щоб воно тільки розширювалось. Домовилися, що обговоримо нашу подальшу співпрацю, зокрема роботу в межах антибалістичної коаліції, під час зустрічі вже найближчим часом. Дякую, Енді. Дякую, Британіє!", – додав президент.

Колишній міністр оборони Великої Британії Джон Гілі отримав високу посаду в новому уряді на чолі з Енді Бернемом – його призначили міністром фінансів.

Уряд Чехії втрачає підтримку

Рівень задоволеності виборців роботою уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша поступово знижується, свідчить опитування STEM/MARK.

Як свідчить опитування, середній рівень задоволеності урядом у суспільстві в цілому знизився з січня на 4 відсоткові пункти – до 46%.

Тим часом у Польщі більшість поляків не бачать антиукраїнського Пшемислава Чарнека найкращим кандидатом у прем’єри від найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість".

Натомість 40% опитаних вважає, що найкращим кандидатом у прем’єри від опозиційної партії "Право і справедливість" був би експрем’єр Матеуш Моравецький.

Різне щодо України і українців

У Вільнюсі попрощалися з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, що загинув на війні в Україні.

У Польщі до втрати пам’яті побили чоловіка, який заступився за українця.

Удари США по Ірану

Сполучені Штати провели дев'яту серію ударів по Ірану, а державний секретар США Марко Рубіо закликав союзників "посилити зусилля" для захисту судноплавства в Ормузькій протоці.

Президент Дональд Трамп попереджає Іран про жорсткі заходи після загибелі американських військових.

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