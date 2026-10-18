Трамп зняв санкції з РФ, погроми у Франції, нова атака на Starlink: новини вихідних

Трамп підписав відмову від санкцій проти Росії за "законом Грема". Водночас у неділю стало відомо, що США відновили обмін розвідданими з Україною.

Румунія збила два реактивних дрони над Чорним морем, а повітряний простір Литви, на тлі атаки на Ленінградську область, ймовірно порушив український дрон під впливом російської РЕБ.

Мадяр каже, що не проти транзиту українського зерна через Угорщину, а кандидат у прем’єри Польщі від правих обіцяє бути непоступливим у відносинах з Україною.

Все важливе і цікаве за вихідні, 17 та 18 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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"Трамп на боці кровожерливого головоріза"

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовляється від застосування нових санкцій, які б нашкодили Росії, за "законом Грема".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп підписав указ про відмову від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема", щоб протягом 60 днів проаналізувати їх можливий вплив на американську та світову економіки.

Представник російського правителя Кирил Дмитрієв назвав історичним моментом рішення Трампа не вводити обмеження проти Росії за "законом Грема".

"Призупинення дії деяких положень "закону Грема" є важливим і справді історичним моментом… Економічна співпраця між Росією та Сполученими Штатами відповідає інтересам обох країн, сприяє глобальній економічній стабільності та закладає основу для зміцнення довіри й досягнення тривалого миру", – написав Дмитрієв у соцмережі Х.

Сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, який розробляв "закон Грема", різко розкритикував президента США Дональда Трампа за його відмову запроваджувати нові кроки для тиску на Росію за цим законом.

"Дональд Трамп вкотре підтверджує, що він виступає на боці кровожерливого головоріза та тих, хто сприяє російській військовій машині, і проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників", – написав Блюменталь у соцмережі Х.

А 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Член Комітету з закордонних справ Палати представників США, демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, покликаний заблокувати так звану "дизельну угоду" США і Росії.

Реакція на рішення Трампа

Президент України вважає, що так званий "закон Грема" все ще може чинити тиск на Росію попри рішення Дональда Трампа наразі не вводити за ним нових обмежень.

"У час, коли росіяни завдали такого масштабного удару по нашій енергетиці, в Америці було, на жаль, ухвалено рішення повністю проігнорувати закон Ліндсі Грема, який повинен був запровадити справді дієвий тиск на Росію заради припинення цієї війни. Цей закон міг – і ще може! – дуже допомогти. Але потрібно, щоб закон справді працював, і кожен голос за це має значення", – зауважив Володимир Зеленський.

Він наполягає, що послаблення тиску на Росію не допоможе зупинити війну, а натомість дає зрозуміти правителю Росії Владіміру Путіну, що його дії мають підтримку.

"Я вважаю, що Diesel Deal – це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна, а навпаки він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка. І все ж таки ми дуже надіємось, і я особисто, що президент Сполучених Штатів Америки буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці і зупинив цю війну", – сказав президент України.

Міністр оборони Італії заявив, що обмеження з боку США доступу до супутникових систем та розвідданих, які Україна використовує для захисту від російських атак, є "абсолютною, серйозною помилкою".

У неділю президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати відновили надання Україні критично важливої розвідувальної інформації для захисту від російських ракетних ударів.

Щодо Starlink для ЗСУ

Також держсекретар США Марко Рубіо заперечив причетність адміністрації США до обмежень у роботі Starlink для України.

Раніше видання Axios повідомило, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск запропонував ідею зі сповільненням Starlink для України, тоді як президент США Дональд Трамп не заперечив проти неї.

Україна провела тест на території держав Європейського Союзу, який засвідчив, що обмеження Starlink для неї є спланованою операцією.

У неділю Володимир Зеленський заявив, що повідомлення про обмеження швидкості Starlink надійшло від американського уряду, але не знає, від кого саме.

Міністр фінансів Скотт Бессент вважає "вкрай безвідповідальними" заяви українського президента щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

За словами Зеленського, європейці працюють над аналогом Starlink, і в них буде успіх.

Нова атака на Starlink

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

"Для мене важливі знання та конкретні вказівки щодо того, що робити і як діяти – як від наших, українських, так і від союзних спецслужб. Усе це складає один очевидний висновок: можна очікувати певної ескалації ще до Різдва", – сказав Туск.

За даними Times, у Польщі 1500 військових з Європи відпрацюють розгортання сил в Україні.

До речі, у Литві намагалися підпалити компанію, яка зберігає обладнання Starlink.

Керівник урядового Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас каже про слід РФ у спробі підпалу компанії, яка зберігає обладнання Starlink.

Дрони в Європі

Румунія ввечері у суботу збила два реактивних дрони над Чорним морем, а згодом показала кадри збиття.

Бухарест скликає засідання Північноатлантичної ради після збиття дронів над Чорним морем.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі повідомило, що в ніч проти неділі невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі. Пошукову операцію проводили біля Любліна.

У неділю вранці Латвія та Литва оголошували тривогу через невідомий дрон. У Литві знайшли уламки дрона, який міг залетіти з Польщі. Згодом стало відомо, що дрон пошкодив цивільний автомобіль.

Литовський міністр оборони Робертас Каунас повідомив, що об’єкт, який вранці у неділю вторгся у повітряний простір Литви, не збили через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації.

У ніч на неділю, 18 жовтня, російська влада заявила, що Ленінградську область атакували понад 100 дронів, горить "Петербурзький нафтовий термінал" та фіксуються перебої з електропостачанням.

В українському Міністерстві закордонних справ припустили, що дрон залетів у Литву через російську РЕБ, та перепросили за інцидент.

У неділю, на тлі російських атак на західні регіони України, Польща підіймала у повітря військову авіацію та призупинила роботу аеропортів Жешува та Любліна.

Щодо підтримки України

Україна та низка держав Заходу влаштували демарш міністру РФ на зборах МВФ.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр каже, що не проти транзиту українського зерна через Угорщину.

А очільник словацького уряду Роберт Фіцо заявив, що Словаччина і Угорщина не будуть фінансувати нову допомогу Україні від ЄС на 2027 рік.

Погроми у Франції

У суботу в Парижі та інших містах Франції відбулися сутички між протестувальниками та поліцією під час загальнонаціональних протестів проти високих цін на тлі наближення президентських виборів.

Протестувальники увірвалися до мерії другого за величиною міста Франції, Марселя. Один із демонстрантів вигукнув "Ми штурмуємо Бастилію", коли протестувальники у масках протаранили двері мерії за допомогою захисних бар’єрів.

Після масштабних протестів у Франції у суботу, які переросли у погроми, мародерство та насильницькі сутички, правоохоронці затримали близько 1200 осіб.

Під час вечірніх сутичок протестувальники підпалили мерію міста Лімож – історичну пам’ятку XIX століття. Міська ратуша "дуже сильно пошкоджена" і "значною мірою втрачена", повідомив мер міста.

На вулицях Парижа, як і в інших великих містах країни, сотні установ та магазинів стали об’єктами нападів, внаслідок чого цілі вулиці в центрі міста були завалені уламками та обгорілими каркасами транспортних засобів.

Американський президент Дональд Трамп пов’язав масштабні вуличні протести у Франції з міграцією та закликав Париж "закрити кордони".

"Закрийте кордони та візьміть ситуацію під контроль, поки не стало занадто пізно", – додав президент США.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс переконаний, що у насильстві під час нещодавніх протестів у Франції винні "західні ліберали", які привезли до країни "третій світ".

Також у суботу, 17 жовтня, заворушення на протестах за участі молоді спалахнули і в Брюсселі – через високі ціни на пальне, харчові продукти та проживання.

В Албанії на суботніх протестах проти прем’єра закидали поліцію камінням, правоохоронці застосували водомети.

Прем'єр Еді Рама заявив про загрозу євроінтеграції країни через масові протести.

Решта новин

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів розмову з представниками президента США – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – щодо результатів зустрічі української та американської команд у Флориді.

У Молдові затримали двох українських прикордонників, які переслідували втікача.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав катастрофічними результати свого руху ANO на виборах до Сенату, де жоден із 13 кандидатів політсили не зміг перемогти у другому турі.

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За даними Spiegel, п’яні співробітники депутатів "АдН" побились в одній з будівель Бундестагу.

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