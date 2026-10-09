Арешт Ткача в Австрії, дефіцит газу в Європі, санкції США проти МКС: новини дня

Росія вимагає від США скасування санкцій в обмін на "енергетичне перемир’я".

Перемовники України і Сполучених Штатів обговорять нову пропозицію для припинення війни.

НАТО проведе важливі ядерні навчання на тлі загострення риторики з Росією.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 9 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо переговорів

Речник Кремля Дмитрій Пєсков погодився зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що наразі немає перспектив для дипломатичного врегулювання російсько-української війни.

"Рубіо дійсно має рацію: поки що ми не бачимо жодних передумов. І те, з чого ми починали – заява Зеленського – якраз свідчить про те, що жодних передумов поки що не проглядається. Але мистецтво дипломатів якраз і полягає в тому, щоб знайти якусь лазівку, яка дозволить вийти на мирну траєкторію", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".

Українські перемовники під час нового раунду переговорів про припинення війни з Росією, які розпочнуться у п’ятницю у США, обговорять комплексний новий план, покликаний допомогти подолати нинішній глухий кут у мирних зусиллях.

Переговори зосередяться на "новій єдиній пропозиції, яка охоплює всі аспекти конфлікту і має на меті покласти край війні", заявив NBC News високопосадовець адміністрації ввечері в четвер.

За даними видання Kyiv Independent, Росія вимагає від США скасування санкцій в обмін на "енергетичне перемир’я".

Досі залишається незрозумілим, які саме санкційні заходи Москва хоче скасувати.

Один європейський дипломат, поінформований про цю справу, повідомив, що Росія може прагнути розблокування своїх заморожених активів як частини угоди.

"Якщо їм вдасться домогтися розморожування коштів, на які накладено санкції… ймовірність того, що ці кошти будуть використані для ескалації (війни), є майже гарантованою", – зазначив дипломат.

Загрози для Європи

У Греції стався вибух на НПЗ поблизу Афін, а у Польщі у п’ятницю тимчасово закрили частину шкіл на тлі нападів і чуток про "криваву п'ятницю".

Загалом поліція Польщі затримала 10 осіб у зв'язку з актами насильства у школах.

НАТО проведе важливі ядерні навчання на тлі загострення риторики з Росією.

Напередодні зими ЄС стикається з дефіцитом поставок газу.

Німеччина закупить крилаті ракети для масового розгортання, а у Латвії створили єдину карту укриттів.

У Франції визнали провал спільної з Німеччиною програми сучасних бойових танків, хоча згодом обидві країни мають намір продовжити роботу над спільним проєктом зі створення важкого танка Main Ground Combat System (MGCS).

Санкції США проти МКС

США запровадили санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

В Європейській комісії висловили жаль з приводу рішення США запровадити санкції.

В уряді Нідерландів назвали оголошені адміністрацією США санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) "небажаною ескалацією".

Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після оголошених санкцій США.

"Ми, як і раніше, віддані співпраці з іншими державами-учасницями Римського статуту з метою забезпечення ефективного функціонування Суду", – наголошується у заяві Міністерства закордонних справ України.

Арешт Ткача в Австрії

Український журналіст Михайло Ткач був затриманий в Австрії за підозрою у шпигунстві, яка згодом не підтвердилась.

Сьогодні стало відомо, що австрійські правоохоронці відпустили журналіста "Української правди" Михайла Ткача, затриманого напередодні у Відні під час виконання редакційного завдання.

Видання Der Standard також повідомляє, що окрім журналістів в Австрії затримали двох ймовірних співробітників української військової розвідки.

Затримання засновника Z-каналу

У п'ятницю вранці в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі "Рибарь" Михаїла Звінчука разом із кількома його спільниками.

За даними видання Vijesti, у затриманого чорногорськими правоохоронцями керівника російської пропагандистської інформаційної мережі та його спільників виявили сучасне цифрове обладнання, дрони, електронні пристрої та телефони.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч зазначив, що діяльність Звінчука не підірве євроінтеграцію Подгориці.

За словами посадовця, операція із затримання представників мережі "Рибарь" продемонструвала, що державні органи виконують свою роботу, Чорногорія захищає свої інтереси, і "ніхто не поставить під загрозу наше європейське майбутнє".

Чорногорія видворяє засновника мережі "Рибарь" і його супутників.

Шредер на дні народження Путіна

Правитель Росії Владімір Путін відсвяткував 74-й день народження у компанії ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера. Німецькі політики розкритикували колишнього канцлера.

Компанія BMW відмовила ультраправому

Компанія BMW відкликала свою пропозицію щодо лізингу службового автомобіля для голови земельного парламенту Саксонії-Ангальт після обрання спікером політика від партії "Альтернатива для Німеччини" Тобіаса Рауша.

BMW не навела жодних причин для відкликання пропозиції.

Через це Тобіас Рауш різко розкритикував компанію.

Різне щодо України

Фінляндія виділяє Україні новий пакет військової допомоги.

Президент Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії. Качка розповів, що його першочерговим завданням на посаді стане робота над вчасним надходженням європейської фінансової допомоги.

Решта новин

На півдні Німеччині двох держслужбовців застрелили під час рутинної перевірки зброї.

США транслюватимуть у прямому ефірі страту колишнього військового: "Люди мають зрозуміти, що… за такі вчинки настають серйозні наслідки".

У Стамбулі внаслідок обвалу житлового будинку загинули п’ятеро осіб.

Фінляндія з березня наступного року запроваджує іспит на громадянство.

Для Вірменії з суботи починають діяти тимчасові торговельні преференції з ЄС.

В Італії злодії викрали 30 тисяч пляшок вина вартістю 5 мільйонів євро.

У Франції затримали майже 7 тисяч протестувальників, більшість – неповнолітні.