Признание ОРДЛО, саммит США-РФ, санкции за выборы в Крыму: главные новости дня

У Франції заявили, що президенти Байден і Путін погодилися на саміт для обговорення безпекових питань; Путін телефоном повідомив президенту Франції та канцлеру Німеччини заявив, що визнає "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО; Україна категорично заперечила фейки РФ; міністри закордонних справ країн Балтії здійснять спільний візит до України на знак солідарності та підтримки; посольство США попередило американців у РФ про загрозу нападів у Москві та Санкт-Петербурзі; Україна офіційно звернулась за консультаціями за Будапештським меморандумом; ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму; Азербайджан оголосив у розшук двох експрезидентів Вірменії; Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

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Про саміт США-РФ

У ніч на понеділок, 21 лютого, президенти Франції та Росії Еммануель Макрон і Владімір Путін провели другу телефонну розмову.

Вони знову обговорили ситуацію навколо України та наголосили на необхідності діалогу по лінії зовнішньополітичних відомств та політичних радників.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запросив свого російського колегу Сергєя Лаврова на зустріч у Париж у п'ятницю, щоб обговорити ситуацію довкола України.

За даними Reuters, президент США Джо Байден попросив президента Франції Еммануеля Макрона запропонувати російському колезі Владіміру Путіну зустріч з американським лідером.

У комюніке французької сторони зазначають, що Макрон в окремих телефонних розмовах запропонував Байдену, Путіну та "іншим залученим сторонам" провести саміт щодо безпеки і стратегічної стабільності у Європі.

У Єлисейському палаці зазначили, що президенти Байден і Путін кожен зі свого боку загалом погодилися на такий саміт.

Як заявила речниця Білого дому Джен Псакі, президент США Джо Байден готовий зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним для обговорення безпекових питань, за умови, що до того часу Росія не почне нове вторгнення в Україну.

У Кремлі заявили, що з приводу зустрічі президента РФ Владіміра Путіна та президента США Джо Байдена конкретних планів немає, але це потенційно можливо, якщо лідери так вирішать.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба схвально висловився про ініціативу безпекового саміту за участі президентів США й РФ, зазначивши, що Україна підтримує всі спроби розрядити напругу дипломатичними методами.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ймовірність дипломатичного рішення російської кризи зменшується щогодини.

Проте, у Пентагоні вірять у можливість запобігти новій агресії РФ проти України.

А поки відомо, що 24 лютого у Женеві мають зустрітися держсекретар США Ентоні Блінкеном з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим. Останній підтвердив зустріч з Блінкеном в Женеві.

Тим часом, нові супутникові знімки свідчать про посилену активність російських військ, розміщених поруч з північно-східним кордоном України з Росією.

ОРДЛО: безпекові засідання в РФ та США

У понеділок члени Радбезу РФ на камеру висловилися за визнання незалежності окупованих агресором ОРДО і ОРЛО, президент РФ Владімір Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

Ватажки ОРДО Денис Пушилін і ОРЛО Леонід Пасічник в понеділок синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати їхні так звані "республіки".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, якщо Кремль визнає незалежність ОРДЛО, то зачинить двері для дипломатії і створить привід для війни.

Вона зазначила, що визнання буде явним та грубим порушенням міжнародного права та територіальної цілісності України, оскільки Донецьк та Луганськ є і будуть частиною України.

Посольство США в Україні заявило, що останні дії Росії щодо України нагадують сценарій, який Москва реалізовувала щодо Грузії в 2008 році.

На тлі проведення засідання Радбезу РФ президент США Джо Байден у понеділок проводить зустріч зі своєю командою з національної безпеки щодо Росії та України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок ввечері поговорив телефоном з президентом РФ Владіміром Путіним і засудив намір визнати ОРДЛО.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Росія визнає дві "республіки" ОРДЛО, то він активує санкційну процедуру ЄС.

Президент РФ Владімір Путін у телефонних розмовах з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що визнає "суверенітет" так званих "республік" ОРДЛО.

Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок скликав раду з оборони та національної безпеки в той час, як Кремль готується визнати незалежність тимчасово окупованих територій ОРДЛО.

Про наслідки визнання ОРДЛО дивіться у відео "Європейської правди".

Російські фейки

У понеділок ФСБ заявила про нібито влучання українського снаряда в пункт прикордонної служби РФ у Ростовській області, Державна прикордонна служба України офіційно наголошує, що це свідома брехня і провокація.

Крім того, ​​російська пропаганда через підконтрольні медіа поширила нічим не підтверджене повідомлення, що нібито дві українські бойові машини піхоти в'їхали на територію РФ, і що перед цим туди увійшла група якихось "українських диверсантів".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виступив зі спростуванням останніх дезінформаційних повідомлень роспропаганди.

Речник прем’єра Британії заявив, що план президента Росії Владіміра Путіна щодо вторгнення в Україну фактично "вже розпочався".

Підтримка України: візит міністрів, зміцнення кібербезпеки

Президент Володимир Зеленський 22 лютого зустрінеться з президентом Естонії Аларом Карісом, який приїде в Україну з робочим візитом.

23-25 лютого міністри закордонних справ країн Балтії здійснять спільний візит до України з метою висловлення солідарності та підтримки України.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Євросоюз готовий надати Україні комплексну пропозицію щодо системного зміцнення кібербезпеки, а також розгорне дорадчу військову місію ЄС в Україні.

Крім того, Рада ЄС затвердила макрофін для України у розмірі 1,2 млрд євро.

А МЗС Латвії підсвітили кольорами українського прапора.

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер запевнив, що його країна робить все можливе для підвищення енергетичної безпеки України.

Санкції: розрив зв’язків з банками РФ, ПП-2

Підтримувати Україну, як відомо, планують і санкціями проти агресора.

За даними Reuters, США планують розірвати зв'язки з ключовими банками РФ у разі вторгнення в Україну.

Сполучені Штати також використовуватимуть свій найпотужніший інструмент санкцій проти деяких російських осіб і компаній, помістивши їх у список спеціально визначених громадян (SDN), фактично вигнавши їх з банківської системи США, заборонивши їм торгівлю з американцями та заморозивши їхні активи в США, повідомили джерела.

Співрозмовники сказали, що пакет може змінюватися до останньої хвилини, і неясно, хто буде ціллю санкцій. Однак вони вважають, що можливими об’єктами є провідні російські фінансові установи, включаючи ВТБ Банк, Сбербанк, ВЕБ і Газпромбанк.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби,Європейський Союз також демонструє готовність запровадження санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну, але обговорюється, коли саме це має бути зроблено.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що пакет санкцій, підготовлений Європейським Союзом у разі вторгнення Росії в Україну, включає заходи проти газопроводу "Північний потік-2".

Негаммер додав, що підготовлені Євросоюзом санкції можуть бути "активовані одним натисканням кнопки", а обхід цих санкцій "неможливий" або "по можливості ускладнений" завдяки гарній підготовці Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що не погоджується з ідеєю "санкцій на випередження" проти Росії за її погрози силою Україні, тому що так вони перестануть бути фактором стримування.

Загроза нападів в Росії

Посольство США в Москві опублікувало попередження для американців, які перебувають у Росії, про загрозу нападів у людних громадських місцях і транспорті.

Польща закликала своїх громадян покинути південно-східні регіони України.

Швеція вирішила скоротити число співробітників свого посольства у Києві.

Звернення за "будапештськими" консультаціями

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що направив державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з вимогою негайно провести консультації.

Нагадаємо, під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, і якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки України, то вона матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звернеться до Будапештського меморандуму, оскільки вимагає конкретних рішень щодо гарантування своєї безпеки.

Інше: Саакашвілі голодує, санкції за вибори в Криму

ЄС додав 5 осіб у санкційний список за російські вибори в окупованому Криму.

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Президент Фінляндії: дії Путіна щодо України впливають на настрої фінів щодо НАТО.

Саакашвілі оголосив безстрокове голодування.

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