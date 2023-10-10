Антиукраинская власть Словакии, разминирование Черного моря, РФ и теракт на газогоне: новости дня

Євросоюз не поспішає "рубати з плеча" щодо Палестини і закликав Ізраїль здійснювати право на захист в межах міжнародного права.

Ситуація в Ізраїлі впливає і на Україну. У США хочуть скористатися можливістю і "просунути" допомогу Україні в один запит разом з допомогою Ізраїлю. Ця ідея, як вважається, може збільшити шанси на схвалення підтримки Києва.

США готуються оголосити про черговий пакет допомоги Україні на $200 млн, а Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Як завершився візит Зеленського до Румунії? І що із газогоном у Фінській затоці?

Все важливе і цікаве за вівторок 10 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Політика ЄС щодо Ізраїлю та Палестини

Як виявилося, навіть нинішній розвиток подій на Близькому Сході не дозволяє частині столиць Євросоюзу "рубати з плеча" щодо Палестини.

Так, США, Британія, Італія, Німеччина та Франція опублікували спільну заяву на підтримку Ізраїлю, а у Єврокомісії, здається, розуміють дії Ізраїлю у відповідь у вигляді блокади і бомбардування сектора Гази.

Але, з’ясувалося, що жорстка заява єврокомісара Олівера Варгеї стосовно "зупинки" допомоги палестинцям не була погоджена з країнами-членами – тобто угорський комісар у своєму рішенні призупинити виплати Палестині вийшов за межі повноважень. Як наслідок, Єврокомісія протягом дня двічі уточнювала позицію.

Євросоюз, на відміну від США, історично прихильніше ставився до палестинців.

Отже, стара рамка ізраїльсько-палестинського конфлікту, за якою саме Ізраїль формально має статус держави-агресора, досі впливає на позицію частини столиць.

Наприклад, іспанські ліві звинуватили ЄС у подвійних стандартах щодо Ізраїлю і Палестини.

Речник партії Sumar Ернест Уртасун заявив на пресконференції в Мадриді, що Ізраїль є "окупаційною силою" і висловив жаль з приводу того, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "ніколи не засуджує воєнні злочини, скоєні Ізраїлем".

Іспанська партія Sumar – союзниця виконувача обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в потенційному майбутньому уряді країни.

Сьогодні надвечір високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки заявив, що Ізраїль має право на самозахист після нападу ХАМАС, але його дії не повинні суперечити міжнародному праву.

"Організація Об'єднаних Націй уже заявила, що відключення води, електрики, продовольства для цивільного населення (сектору Гази. – Ред.) суперечить міжнародному праву", – пояснив він.

За його словами, право на захист має здійснюватися в межах міжнародного права.

Отже, у ЄС поки немає єдності щодо того, якою має бути політика щодо регіону Близького Сходу, бо не всі країни готові ставати на бік Ізраїлю.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч ЄС представників Ізраїлю та Палестини, а також провів переговори з Саудівською Аравією.

Крім того, Боррель заявив міністру закордонних справ Ірану, що підтримка "огидних актів терору" ХАМАС, який напав на Ізраїль, не може бути виправдана нічим.

Президент Франції Емманюель Макрон, до речі, утримався від тверджень про пряму причетність Ірану.

А Білий дім назвав Іран співучасником нападу на Ізраїль.

В США заявили, що не збираються вводити війська в Ізраїль, але, за даними CNN, пропонують планування спецоперацій і розвідку для звільнення заручників.

Докладніше про те, як ситуація в Ізраїлі змушує Євросоюз змінювати свою політику і як Україні реагувати на ескалацію на Близькому Сході – у статті Андрія Синявського і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.

Допомога Україні від США і Німеччини

Ситуація в Ізраїлі впливає і на Україну. І, як не дивно, може навіть допомогти.

Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.

Один з посадовців сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він "заблокує" ультраправих, які рішуче виступають проти збільшення допомоги Україні, але підтримують допомогу Ізраїлю.

Але остаточне рішення щодо об'єднання запитів ще не ухвалили.

За даними The Wall Street Journal, проукраїнські сенатори США з обох партій хочуть якнайшвидше ухвалити річний пакет допомоги для України у розмірі від 50 до 100 мільярдів доларів.

Як йдеться у матеріалі, американські законодавці заявляють, що ухвалення великого пакета, достатнього для того, щоб підтримати Україну до наступних виборів у США, стане потужним сигналом за кордоном, що хаос у Палаті представників не вплине на довгострокову підтримку Києва.

"Я хотів би одного пакету, який закрив би питання. Я хочу провести їх (українців) через наступний бойовий сезон, через наступний рік, щоб росіяни зрозуміли, що для них стає гірше, а не краще", – сказав сенатор Ліндсі Грем від республіканців.

Тим часом уже завтра може бути оголошений новий пакет військової допомоги США для України на суму 200 мільйонів доларів.

Як повідомляє журналістка "Голосу Америки" Карла Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

А ще США виділили 1,48 млн євро для українських біженців у Литві.

Крім того, Німеччина оголосила про пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро.

Новий пакет німецької допомоги передусім містить засоби протиповітряної оборони, зокрема додаткову систему Patriot та IRIS-T, про які раніше повідомлялось. Термін їхнього відправлення в Україну не уточнюється.

Також до пакета увійдуть ще 10 танків Leopard 1A5, три додаткові зенітні самохідні установки Gepard, двадцять медеваків і 15 броньованих автомобілів, які будуть в Україні "в наступні кілька тижнів".

Візит до Румунії та розмінування моря

Президент Володимир Зеленський у вівторок вранці прибув з візитом до Румунії.

За словами глави держави, під час візиту йшла мова про подальшу безпекову співпрацю, розвиток авіаційних та інших коаліцій, посилення протиповітряної оборони України, архітектуру безпеки в Чорному морі та відносини з партнерами.

Україна та Румунія підписали декларацію про співпрацю у ключових сферах та домовилися прискорити навчання на F-16. Президент Румунії дав обіцянку щодо руху України до ЄС.

Крім того, Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Румунії обіцяє "хороші новини" щодо артилерії і ППО.

"Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО. Дуже дякую за це. Впевнений, усі в Румунії знають, яку жахливу загрозу для життя несуть російські ракети та ударні дрони", – зазначив український президент, додавши, що атаки на порти України на Дунаї стали проблемою і для прикордонних міст Румунії.

Слід додати, що за даними Bloomberg, три держави НАТО – Туреччина, Румунія та Болгарія – планують спільну місію для розмінування Чорного моря.

Теракт на газогоні

Норвезький неурядовий дослідницький інститут NORSAR зафіксував ознаки вибуху біля берегів Фінляндії у Балтійському морі, приблизно тоді, коли зазнав пошкоджень газогін Balticconnector.

Джерело розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі.

Фінський та естонський оператори, нагадаємо, зафіксували "незвичайне падіння тиску" у Balticconnector у ніч з суботи на неділю.

Зазначимо, і фінська, і естонська сторона на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки. Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом.

Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.

Фінський президент Саулі Нііністьо повідомив, що НАТО готовий допомогти в розслідуванні інциденту на газогоні.

Як стало відомо фінській газеті Iltalehti, у політичному й військовому керівництві Фінляндії припускають, що за інцидентом із витоком газопроводу Balticconnector, який сполучає країну з Естонією, могла стояти Росія.

На причетність РФ вказує те, що російські судна помічали поблизу фінського узбережжя – ймовірно, вони визначали їхнє місцеперебування. Крім того, пошкодження виявили в телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією.

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