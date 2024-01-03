Париж защитил обстрел Белгорода, новая блокада границы Польши, еще F-16 для учений: новости дня

Європа реагує на поновлення Росією масованих ударів по Україні. Британська розвідка повідомляє, що агресор змінив підхід до далекобійних обстрілів, а Франція наголошує, що Україна має право на удари у відповідь по території Росії.

WizzAir помилково "скасувала" рейси з Кишинева з середини січня, Португалія оголосила про "найкращий рік" в історії свого туризму, а молодші лікарі в Англії проводять найдовший в історії страйк.

Все важливе і цікаве за 3 січня 2024 року – у дайджесті "Європейської правди".

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Масовані удари Росії

Росія змінила підхід до далекобійних ударів по Україні, повідомляє британська розвідка.

З 29 грудня 2023 року Росія збільшила інтенсивність своїх далекобійних ударів по Україні.

Президент Володимир Зеленський у розмові прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком повідомив, що протягом останніх п’яти днів ворог випустив по території України щонайменше 500 ракет та ударних дронів.

Найімовірніше, вважають британці, ці удари були спрямовані насамперед на оборонну промисловість України.

Минулої зими пріоритет росіян віддавався українській енергетичній інфраструктурі.

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні.

Крім того, Альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання.

"Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Сьогодні стало відомо, що кілька країн НАТО замовили 1000 ракет до Patriot, для цього розширять виробництво у Європі. На тему ракет слід додати, що в Італії, як виявилося, всього 63 ракети у їхньому флоті.

Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Мальти Ян Борг та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід засудили повітряні атаки РФ по Україні.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після нової масованої ракетної атаки РФ на Україну 2 січня заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру, зазначив Боррель.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив українським послам активніше просувати "формулу миру".

Президентка Грузії висловила солідарність з Україною після масованої ракетної атаки РФ, а президентка Словаччини закликала надати Україні засоби для самозахисту у війні з РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді Росії та її президенту Владіміру Путіну.

Глава МЗС закликав посилити санкції проти РФ та надати Києву ракети дальнього радіуса дії.

"Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін", – зазначив Сікорський.

Франція про удар по Бэлгороду

Вже 30 грудня, на наступний день після збільшення інтенсивності обстрілів України зі сторони РФ, в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

У Москві заявили, що обстріл Бєлгорода здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" США й Великої Британії.

В Міністерстві закордонних справ Франції, коментуючи обстріл російського міста, нагадали, що Росія – держава-агресор, "яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право"

Там додали, що Україна – держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", – підкреслили в МЗС Франції.

У колишнього президента Росії, а нині заступника секретаря російської Ради безпеки Дмитрія Медведєва сталася істерика через заяву Франції про обстріл Бєлгорода.

Російський експрезидент почав пост із твердження, що "ми (росіяни) ніколи не любили французів", тому що вони "типу жабники, воювали з нами", й назвав їх "п-ри".

"І зараз переконалися в цьому. Написав МЗС Франції. Удар по Бєлгороду із застосуванням касетного боєприпасу – це "право на самооборону". Мразота. Виб*ядки. Виродки", – додав Медведєв.

Тим часом, посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що Франція змінить тактику надання озброєнь Україні: Париж налаштований на те, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не тільки передавати її за рахунок пожертвувань або закупівель.

Різне щодо України

Норвегія відправить два F-16 до Данії для навчань українських пілотів.

Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці у Сербії.

Кількість мігрантів, що прибувають до Іспанії, у 2023 році майже подвоїлась, а до Ірландії прибувають у середньому 500 українців на тиждень.

Блокада кордону з Польщею

В уряді Польщі заявили, що прийняли вимоги фермерів, які погрожували поновити протест на кордоні з Україною. Але, польські фермери все одно планують поновити блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині" з 4 січня на кордоні з Україною. Вони кажуть, що не отримали письмового підтвердження того, що їхні вимоги будуть виконані.

Негода у Європі

Франція та Німеччина звернулися по допомогу до ЄС через сильні повені.

Зокрема, північ Франції потерпає від сильних повеней, які спричинили затяжні зливи, особливо складна ситуація склалася з рівнем води у річці Аа.

Через це щонайменше 1 450 будинків були без електрики, а 2 000 мешканців – без питної води.

Повені у Німеччині почалися ще з минулого тижня після затяжних дощів.

Раніше повідомляли, що ситуація з повенями залишається напруженою в багатьох частинах німецької землі Нижня Саксонія, адже рівень води майже не змінився. Район Ахтердік міста Ольденбург опинився на межі евакуації.

У Данії та Норвегії через негоду місцями закривають школи і скасовують прийоми у лікарнях, а у Британії знову хаос на дорогах, підтоплення і знеструмлення через негоду.

Тим часом, у Швеції зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття.

У Швеції та Фінляндії на тлі суворих морозів ціни на електроенергію зростуть на 50% і більше.

До речі, Німеччина за рік уперше виробила понад 50% електроенергії із "зелених" джерел.

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