ЕС против "плана Орбана", скандал с президентом Литвы, США готовят ответ Ирану: новости дня

В Євросоюзі не вщухають пристрасті напередодні саміту щодо України, США готуються передати ЗСУ високоточні авіабомби, а Трамп на тлі політичної боротьби намагається завадити Конгресу ухвалити угоду про кордон, від якої залежить і багатомільярдна допомога Україні.

Дуже схоже, що Будапешт готує ґрунт до перезавантаження відносин з Україною. Але якщо відносини між нашими країнами і покращаться, то навряд чи надовго.

А поки угорський прем'єр Орбан намагається гальмувати ухвалення на рівні ЄС рішення про додаткову допомогу Україні, втручається у виборчу кампанію в США на стороні Трампа, а ще й не поспішає з розширенням НАТО.

Тим часом, Сполучені Штати готують "потужну відповідь" через удар по базі в Йорданії, але у прямий конфлікт з Іраном вступати не збираються.

Підсанкційний ексголова спецслужби Сербії отримав нагороду від Путіна, а німецькі кліматичні активісти припинять приклеювати себе на дорогах.

Всі важливі і цікаві новини вівторка, 30 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Напередодні саміту ЄС щодо України

Вже за кілька днів, 1 лютого, саміт ЄС, а компромісу з Угорщиною щодо 50 млрд євро для чотирирічної фінансової підтримки України досі немає.

У Будапешті кажуть, що не проти виділення цих коштів, але за умови щорічного їх затвердження. Країни ЄС на це не згодні, повідомляє Reuters.

До того ж, як пише The Guardian, лідери Євросоюзу поки не погодили розширення фонду, з якого допомагають Україні зброєю.

Зокрема, проєкт висновків засідання Європейської ради наразі не підтверджує згоди щодо створення чотирирічного фонду для військової підтримки з 5 мільярдами євро на рік.

Документ ще може змінитись до завершення саміту ЄС.

Очікується, що на саміті лідери країн Євросоюзу підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро прокоментував позицію угорського візаві Віктора Орбана: "Віктор Орбан залишився сам на полі бою, він єдиний настільки явно антиукраїнський політик".

"Без сумніву, Віктор Орбан постане перед дуже серйозним випробуванням. Усе вказує на те, що так чи інакше ми знайдемо якесь рішення на підтримку України – з Орбаном чи без", – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має бути готовою більше вкладатися у допомогу Україні, на випадок, якщо підтримка з боку США ослабне.

Він наголосив, що сценарій явної перемоги Росії у війні абсолютно неприйнятний для Європи і у перспективі буде коштувати надто дорого.

"Нам потрібно підготуватися до того, щоби підтримувати Україну цьогоріч і у наступні роки. Що б для цього не було потрібно, скільки б це не коштувало", – наголосив Емманюель Макрон.

Президент Франції зазначив, що Україна має отримувати все, чого потребуватиме, щоб "протистояти російській агресії і прийти до ситуації, коли вона зможе вести переговори про сталий мир, мир, рішення щодо якого буде приймати Україна, мир з повагою до міжнародного правопорядку".

США і допомога Україні

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що ситуація із припиненням поставок американської допомоги Україні певним чином вплинула на поле бою.

"Наразі у нас закінчилась допомога, яку ми надавали Україні, і ми навіть бачимо деякі свідчення того, що це означає на полі бою", – підкреслив Блінкен.

Він сказав, що схвалення підтримки України найближчим часом є життєво важливим.

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.

До речі, експорт озброєнь США досяг рекордного рівня у 2023 фінансовому році.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України.

"Завтра я зустрінуся з членами Конгресу. І звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості обговорити з ними багато питань, серед яких і Україна", – заявляв генсек 29 січня.

Він наголосив, що в інтересах країн НАТО забезпечити перемогу України як суверенної, незалежної держави.

Politico повідомляє, що Україна вже в середу може отримати від США високоточні керовані авіабомби GLSDB.

Про постачання цих керованих авіамомб США оголосили в лютому 2023 року. Та позаяк це нова зброя, якох досі немає на озброєнні навіть в американської армії, вона мала пройти випробування. Через це терміни надання GLSDB були зрештою відкладені на початок 2024-го.

Небезпечна гра Трампа

Адміністрація президента США Джо Байдена закликала спікера Палати представників Майка Джонсона забезпечити ухвалення угоди щодо посилення безпеки на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, від цієї угоди залежить і багатомільярдна допомога Україні.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр наголосила, що угода, над якою працювали представники адміністрації і Конгресу, є "найжорсткішим проєктом для забезпечення безпеки кордону".

"Він також надасть президенту нові надзвичайні повноваження для захисту нашого кордону, коли він буде перевантажений. І як ви чули від президента, він скористається цими повноваженнями, якщо двопартійна угода стане законом", – додала вона.

В останні дні конгресмени надсилали обережні сигнали, що обидві партії близькі до компромісу щодо угоди про кордон. Але спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон згодом заявив, що угода "мертва".

Паралельно на республіканців почав тиснути ймовірний кандидат у президенти Дональд Трамп, який закликав не укладати нинішньої компромісної угоди.

Президентська кампанія у США набирає обертів, тож самому Трампу вигідно спекулювати на міграції.

На тлі оптимістичних сигналів в Конгресі щодо угоди про міграційну реформу, загострився конфлікт і між республіканським штатом Техас та Білим домом.

Американське місто Ігл-Пасс — населений пункт у республіканському штаті Техас прямісінько на кордоні з Мексикою — стало епіцентром прямого конфлікту влади Техасу й федерального уряду.

Причина конфлікту, як підказує географія, — міграція. А точніше, повноваження її регулювати.

Про проблему, яка завдяки республіканцям стала вкрай політизованою і яка впливає на дискусії щодо додаткового фінансування для України, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Техас збільшує проблеми для України: як конфлікт навколо кордону створив чутки про "розпад США".

Українсько-угорські відносини

Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив низку компліментарних заяв на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, акцентувавши на його "миротворчих" якостях.

Зокрема, Орбан назвав Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США".

"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", – сказав Орбан.

Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом.

Нещодавно посол США в Угорщині Девід Пресман різко розкритикував Орбана за відкриту підтримку Дональда Трампа перед виборами.

Дуже схоже, що Будапешт готує ґрунт до перезавантаження відносин з Україною. Причини цього не є секретом: прем’єру Угорщини Віктору Орбану для домовленостей у ЄС потрібно продемонструвати потепління на українському фронті.

29 січня на переговори до Ужгорода приїхав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Серед умов, висунутих Києву для зняття суперечностей між країнами, є принаймні одна, яку Будапешт за бажання перетворить на проблемну. Але зараз потепління у відносинах є украй необхідним.

Слід звернути увагу на оптимізм щодо строків вирішення цих проблем. Якщо Київ і Будапешт домовилися досягти спільного бачення за 10 днів, то це означає, що обидві сторони не вважають складними ці 11 "прохань", чи то вимог.

Щойно буде згода на робочому рівні – можна буде домовлятися і про зустріч лідерів – Зеленського і Орбана, які зможуть урочисто оголосити про подолання проблем. Або принаймні їхньої значної частини.

Про домовленості між країнами та результати візиту глави МЗС Угорщини до України дивіться у короткому пояснювальному відео, а більш детально – у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Театр одного міністра: на яких умовах Угорщина погодилася на перемир’я з Україною.

А глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що його угорський колега Петер Сійярто та прем’єр Угорщини Віктор Орбан – не проросійські, а проугорські політики.

На жаль, навряд це примирення буде тривалим. Будапешт показово не припиняє антиукраїнську пропаганду, а Орбан знову непокоїться через нібито "катастрофічні наслідки" від вступу України в ЄС.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згадав про євроінтеграцію України, коментуючи ситуацію з протестами фермерів у Європі.

"Ця історія показує, наскільки серйозною проблемою для Європи є Україна, незважаючи на війну", – сказав він.

Україно-угорські відносини

Орбан не тільки гальмує ухвалення на рівні ЄС рішення про додаткову допомогу Україні і втручається у виборчу кампанію в США, а ще й не поспішає з розширенням НАТО.

В Угорщині не бачать потреби в позачерговій сесії парламенту заради вступу Швеції в НАТО.

"Зараз нас не відділяє великий проміжок часу від початку чергової сесії парламенту, яка розпочнеться наступного місяця, наприкінці лютого. Тому я не бачу причин вдаватися до засобів позачергової сесії", – заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Нагадаємо, 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

Після цього Канада оголосила, що більше не заборонятиме експорт певних видів озброєнь до Туреччини.

Тим часом, в Києві планують створити міжнародну групу для інтеграції України в НАТО.

Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та очільник Офісу президента України Андрій Єрмак розповіли президенту про плани щодо створення міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

США і Іран

Внаслідок атаки безпілотника на американську військову базу в Йорданії, де загинули троє військовослужбовців США, ще понад 40 отримали поранення.

У Вашингтоні вважають, що відповідальність за удар несуть бойовики, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.

За даними CNN, посадовці США заявили, що відповідь президента Джо Байдена на удар по військовій базі в Йорданії буде "потужною", але Вашингтон остерігається спровокувати ширшу ескалацію з Іраном.

У США кажуть, що не прагнуть війни з Іраном.

Протести і страйки в Європі

У Німеччині оголосили страйк лікарі університетських клінік і очікують страйк працівників безпеки аеропортів.

Іспанські фермери долучаться до протестів у Європі, а в уряді Естонії домовилися про додаткові кошти для підвищення зарплат освітян.

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Україна та Бельгія планують спільно виробляти озброєння.

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