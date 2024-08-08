Запад поддержал "курский фронт", Трамп без угроз, Пучдемон вернулся в Испанию: новости дня

На тлі боїв на Курщині в США заявили, що підтримують Україну, в німецькому Бундестагі побажали українцям удачі під Курськом, а Франція повідомляє про "початковий успіх".

Байден хвилюється, що програш Трампа на виборах президенти може призвести до кровопролиття. У Києві не переймаються, якщо республіканець і отримає перемогу.

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим, а в Естонії почав діяти посилений митний контроль на кордоні з РФ.

За даними Politico, у США думають, що Іран передумав атакувати Ізраїль.

Реклама:

У країнах Європи фіксують зростання антисемітських інцидентів і помітна активізація ісламістських радикальних груп на тлі війни в Газі.

В Австрії затримали двох підозрюваних у підготовці терактів на концерті Тейлор Свіфт. Слідство встановило, що один із затриманих присягнув на вірність "Ісламській державі".

Про все важливе і цікаве за четвер, 8 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Підтримуємо Україну в тому, що вона робить"

На тлі боїв на Курщині у Білому домі заявили, що підтримують Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії.

"Ми повинні пам'ятати, що – очевидно, в цьому регіоні (Курській області. – Ред.) є російські війська. Вони там перебувають, і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати", – сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

З вівторка, 6 серпня, росіяни повідомляють про спроби України прорватися на територію Курської області. Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" стверджують, що українські сили є в прикордонній зоні.

Українська сторона події в Курській області наразі офіційно не коментувала.

Голова оборонного комітету Бундестагу заявив, що Київ може застосовувати зброю Німеччини на Курщині.

За словами Маркуса Фабера, німецька зброя після передання Україні стає "українською зброєю", і це стосується "всіх озброєнь", включно з бойовими танками Leopard 2.

"У зв'язку з нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї підпадає під дію положень міжнародного права", – пояснив голова оборонного комітету Бундестагу.

Він побажав Україні удачі під Курськом.

У Міністерстві оборони Франції вважають, що "операція України" у Курській області РФ має "певний початковий успіх".

"Ця атака може змусити армію РФ залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де ЗСУ досі відчували труднощі", – зазначили в огляді.

Громадянам Молдови порадили не їздити у Курську область РФ, країна оголосила підвищену готовність у газовій сфері через бойові дії на Курщині.

Рішення про підвищену готовність ухвалили після поданої Міністерством енергетики Молдови інформації про потенційний ризик перебоїв у постачанні газу внаслідок воєнних дій на Курщині – там розташована газовимірювальна станція Суджа, через яку газ надходить і в Молдову.

Щодо виборів у США

Президент України Володимир Зеленський у четвер зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США у складі Дональда Норкросса, Селесте Мелой та Джеймса Панетти і обговорив з ними посилення ППО України.

Тим часом, в Сполучених Штатах триває передвиборча гонка.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала $36 млн пожертвувань за 24 години після оголошення про те, що її напарником у президентських перегонах стане губернатор штату Міннесота Тім Волз.

Представники кампанії назвали цей день одним з найкращих днів збору коштів за весь цикл і відображенням ентузіазму серед демократів з приводу кандидатури Волза як віцепрезидента.

Гарріс і Волз розпочали кампанію у вівторок у Філадельфії, а цього тижня також поїдуть до Вісконсину, Мічигану, Невади та Аризони.

Напарник Дональда Трампа у президентських перегонах Джей Ді Венс накинувся з критикою на свого візаві-демократа Тіма Волза через його військову кар'єру.

"Він (Волз. – Ред.) не провів жодного дня в зоні бойових дій. Не вдавайте з себе того, ким ви не є... Мені було б соромно, якби я був на його місці і брехав про свою військову службу, як він", – сказав Венс, який був відряджений до Іраку як військовий кореспондент морської піхоти, але не брав участі в бойових діях.

Президент США Джо Байден попередив про загрозу, яку становить кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп. Байден, зокрема, не впевнений, що передача влади відбудеться мирно у разі програшу Трампа.

А перемога Трампа на виборах президента не створить загроз для подальшої підтримки України, вважає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

Єрмак також пояснив, який "спільний план" є передумовою для проведення другого Саміту миру, та розповів, як на Банковій готуються до різних сценаріїв виборів у США.

Протидія впливу РФ

Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим, а в Естонії почав діяти посилений митний контроль на кордоні з РФ.

Суд у Чехії заочно засудив росіянина Франчетті до 5 років в'язниці за участь в анексії Криму, а міськраду Лісабона оштрафували за передачу даних антипутінських протестувальників Москві.

Євросоюз і Україна просять Мексику виконати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна у разі його приїзду на інавгурацію.

У Латвії затримали підозрюваного в нападі на прикордонника, розслідуванню допомагала Україна.

У Німеччині ультраправого депутата оштрафували за вирощування цибулі в Білорусі.

Іран передумав відповідати?

За даними Politico, у США думають, що Іран передумав атакувати Ізраїль.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Гаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Американські посадовці кажуть, що дійсно очікують певної реакції Ірану на вбивство Ганії, але Тегеран, схоже, перелаштувався, і США не очікують нападу на Ізраїль в найближчому майбутньому.

Air France продовжує призупинення польотів до Лівану.

Як відомо, через очікувану атаку Ірану і його проксі-сил проти Ізраїлю рейси до Лівану, а іноді й Ізраїлю призупинили низка авіаліній, а багато держав закликали своїх громадян виїздити з Лівану.

Ліванське угруповання "Хезболла" майже щодня обмінюється вогнем з Ізраїлем через лівано-ізраїльський кордон.

Антисемітизм у Європі

Після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року і подальшої війни в Газі різко зросла кількість злочинів на ґрунті антисемітизму, констатує міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

За її словами, органи безпеки роблять все можливе, щоб розірвати спіраль, яка веде від насильства на Близькому Сході до ще більш огидного антисемітизму тут.

У першій половині 2024 року в Британії сталося майже 2 тисячі антисемітських інцидентів, що є рекордним показником для перших шести місяців будь-якого року.

Єврейський консультативний орган Community Security Trust (CST) заявив, що більше половини зафіксованих інцидентів були пов'язані з Ізраїлем, Газою, ХАМАС або поточним конфліктом в регіоні.

Ісламістські загрози і концерт Тейлор Свіфт

На тлі війни в Газі намагаються "підняти голову" у Європі і ісламістські радикальні рухи.

В австрійській столиці скасували концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту від ймовірних прибічників "Ісламської держави".

Поліція країни в середу затримала двох осіб, підозрюваних у підготовці нападів на концерти.

19-річний підозрюваний у тероризмі зробив конкретні кроки у плануванні нападу на концерт Тейлор Свіфт у Відні, а під час обшуку в його помешканні знайшли хімічні речовини. Він зізнався у намірах.

Підліток з північномакедонським корінням вважається головним підозрюваним. Він тісно співпрацював з 17-річним австрійцем, якого теж затримали.

Австрія просить Північну Македонію допомогти з розслідуванням спроби теракту.

Зазначається, що 19-річний юнак присягнув на вірність радикальному угрупованню "Ісламська держава".

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи зірвані теракти на концертах Тейлор Свіфт, заявив, що ситуація "була серйозною".

У Британії концерти Тейлор Свіфт скасовувати не збираються.

Заворушення у Британії

Чутки про те, що вбивство трьох маленьких дівчаток у Британії здійснив саме мігрант-мусульманин додатково підбурили ультраправих британців, які вдалися до заворушень. Насправді дітей вбив вихідець із руандської сім’ї, який народився у Британії.

Сам факт масакри, посилений чутками, спровокував безлади з антиіммігрантськими гаслами.

Протягом останнього тижня у Великій Британії тривають найсильніші заворушення за останні десять років, коли антиімміграційні протести переросли в насильство.

Вчора ввечері стало відомо про підготовку ультраправих демонстрацій в більш ніж 100 місцях країни.

Після цієї інформації того же дня у багатьох місцях країни, особливо у великих містах, тисячі протестувальників вийшли на вулиці в знак незгоди з ультраправими протестувальниками. Одні несли антифашистські плакати, інші – бангладеські чи палестинські прапори або саморобні плакати. Інші закривали обличчя.

Наразі масові протести вщухли.

Але прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "важливо не розслаблятись".

Стармер повторив, що "найважливішим уроком" для тих, хто бере участь у заворушеннях, є те, що вони будуть заарештовані і їм будуть пред'явлені звинувачення.

У Британії провели перший суд у прямому ефірі над учасниками насильницьких протестів.

Тим часом, рейтинг прем'єра Британії помітно впав і став таким, як до виборів.

У пошуках Пучдемона

Сьогодні вранці екслідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває у розшуку, виступив біля Тріумфальної арки на заході, організованому партією Junts.

Він виголосив коротку промову: "Ми прийшли нагадати їм, що ми все ще тут. Я не знаю, коли ми знову побачимося, але що б не сталося, коли ми знову побачимося, ми зможемо разом дуже голосно кричати: "Хай живе вільна Каталонія!".

Його звинувачують в розтраті коштів і непокорі, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування іншої справи щодо Карлеса Пучдемона – про тероризм.

Вдень поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку та арешту Пучдемона. Арештували офіцера поліції, який міг допомогти втекти екслідеру Каталонії.

Лідер опозиції Іспанії обурений ситуацією зі зникненням екслідера Каталонії.

Різне щодо України і українців

У Литві запроваджують нові правила працевлаштування українців без тимчасового захисту.

В Україні почав роботу новопризначений посол Бельгії.

Решта новин

Німецька поліція після блокувань аеропортів проводить рейди проти кліматичних активістів.

Засуджений бізнесмен з Румунії міг платити сину Байдена для отримання впливу – прокурори.

У Греції 66-річного професора підозрюють у розпалюванні пожеж.

Швеція і Данія поглиблюють співпрацю для боротьби зі злочинністю.

У Швеції вперше за 50 років відтік населення перевищив імміграцію.