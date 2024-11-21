Ордер МУС на арест Нетаньяху, Путин "бряцает" ядеркой, Байден хочет списать $5 млрд: новости дня

Путін підтвердив удари по Росії західними ракетами і оголосив про відповідь "Орєшніком". Москва лякає, серед інших, Британію і Польщу.

Поки у Франції стурбовані, Британія заявила про готовність воювати з російськими військами.

Байден хоче списати частину боргу України, Меркель випустила мемуари, а "Укрзалізниця" оголосила нові сполучення у ЄС.

Ще одна гучна тема дня – ордери Гааги на арешт ізраїльських високопосадовців.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 21 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Путін "бряцає" ядеркою

Господар Кремля Владімір Путін підтвердив удари по Росії ракетами ATACMS і Storm Shadow.

За його словами, західними ракетами завдали ударів по "об'єктах" у Курській та Брянській областях.

До речі, Німеччина так і не наважилася передати Україні свої далекобійні ракети Taurus. Spiegel в едіторіалі розкритикував канцлера Олафа Шольца за зволікання з цими ракетами для України. Разом з тим, понад 60% німців проти надання Україні Taurus.

Отже, у вечірньому зверненні Путін повторив мантру роспропаганди про те, що використання таких ракет неможливе без участі Заходу, тому "конфлікт в Україні" набув, як висловився кремлівський господар, "елементи глобального характеру".

Слід зауважити, що саме російський правитель "глобалізує" війну: війська Північної Кореї вже деякий час воюють проти ЗСУ, українців вбивають іранськими "Шахедами", північнокорейськими ракетами і китайськими снарядами.

Додатково господар Кремля заявив, що на подальші дії Росія відповість "рішуче та дзеркально".

Також правитель РФ повідомив, що у відповідь на атаку цілей в Брянській і Курській областях західними ракетами, Росія провела випробування балістичної ракети "Орєшнік" в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

За словами Путіна, Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі.

Як дізналося агентство Reuters, Росія попередила США про "Орєшнік" за пів години до удару.

Крім того, господар Кремля назвав застосування "Орєшніка" відповіддю на те, що США планують виробляти і розгортати ракети середньої і меншої дальності.

Про те, чи буде відповідь НАТО та світових альянсів, дивіться у свіжому відео "Європейської правди".

Реакція на відповідь Путіна

У США кажуть, що Росія вдарила по Дніпру не міжконтинентальною балістичною ракетою, а "експериментальною ракетою".

Міністерство закордонних справ України зробило низку дипломатичних кроків у зв'язку із запуском Росією нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що у Міністерстві закордонних справ звернулися до партнерів з інформуванням про те, що сталося, і що відомо українській стороні.

"Також ми вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО", – сказав Тихий на брифінгу в Києві.

За словами спікера, якщо підтвердиться застосування саме МБР, то Україна вважає, що "можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка, як ви знаєте, періодично запускає такі ракети, лякаючи сусідів".

А ще у Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на те, що господар Кремля Владімір Путін в останній заяві фактично визнав, що тимчасово окуповані території України насправді не є територією Росії, хоча офіційно вона стверджує протилежне.

Речник МЗС Тихий нагадав, що Україна неодноразово використовувала далекобійні засоби проти цілей на тимчасово окупованих територіях, але "Путін почав метушитися лише тоді, коли були уражені цілі на території Росії".

"Отже, він чудово усвідомлює різницю між власне російською територією і територіями, які він намагається вкрасти в України", – зауважив він.

У Франції запуск ракети з характеристиками міжконтинентальної балістичної ракети вважають "надзвичайно серйозною подією".

Президент Сербії Александар Вучич на тлі повідомлень про удар РФ новим типом ракети по Україні заявив, що наближається катастрофа – і закликав до перемир’я.

Москва погрожує Британії і Польщі

Російський посол у Великій Британії Андрей Келін звинуватив Лондон у нібито "безпосередній участі" в загарбницькій війні Росії проти України, але не навів жодних доказів своїх слів.

"Британія, Сполучене Королівство зараз бере безпосередню участь у цій війні, тому що ці бойові дії не можуть відбуватися без персоналу НАТО, британського персоналу в тому числі", – пояснив він свою логіку.

Коли ведучий Sky News нагадав йому про те, як Росії допомагають Іран, Північна Корея та Китай у веденні війни проти України, Келін спершу заявив, що йому "не дають відповісти", а потім заповзявся говорити про "найманців" в Україні.

Заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован заявив, що Збройні сили Великої Британії будуть готові воювати з російськими військами тієї ж ночі, коли сили Владіміра Путіна вторгнуться у країну НАТО на сході Європи.

Тим часом, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення" в лютому 2022 року.

На жаль, на війні в Україні загинув ще один доброволець з Грузії – 24-річний Леван Лохішвілі.

Крім того, начальник штабу оборони Британії адмірал сер Ентоні Радакін провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським.

Слід додати, що у Москві пригрозили і новій базі протиракетної оборони США у Польщі.

Речниця російського МЗС Марія Захарова назвала провокацією розміщення на території Польщі бази протиракетної оборони США, заявивши, що це вписується у тривалу практику розміщення інфраструктури НАТО ближче до кордонів Росії.

Захарова заявила, що це "збільшує загальний рівень ядерної загрози" та що Росія розглядає базу як одну з пріоритетних цілей і "за необхідності" готова буде завдати по базі удару наявними у неї засобами.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський у відповідь наголосив, що база має оборонний характер.

Крім того, США попередили свої оборонні компанії про диверсійні загрози Росії.

Байден хоче списати $5 млрд

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу пропозицію скасувати половину боргу України на економічну допомогу у розмірі приблизно 4,65 млрд доларів.

Після того як Білий дім повідомив Конгрес про це рішення, законодавці можуть ухвалити резолюцію про заперечення проти цього. Однак, на думку Міллера, цього не станеться.

Придбана Канадою система протиповітряної оборони NASAMS наразі перебуває у Польщі і буде незабаром передана Україні.

Швейцарія передала обладнання, що допоможе забезпечувати тепло для Одеси, а Італія виділила 160 тисяч євро Національному інституту раку в Києві.

Британія ввела санкції проти Фірташа, а США покарали Газпромбанк.

Ордер на арешт Нетаньягу

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

"Палата видала ордери на арешт двох осіб, Біньяміна Нетаньягу та Йоава Галанта, за злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні щонайменше з 8 жовтня 2023 року до щонайменше 20 травня 2024 року, тобто в день, коли прокуратура подала клопотання про видачу ордерів на арешт", – йдеться у заяві суду.

У ЄС обіцяють арештувати прем’єра Ізраїлю, а у США висловили стурбованість

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп заявив, що країна дотримуватиметься ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) й арештує прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо той приїде.

Ізраїль скасував візит глави МЗС Нідерландів.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

В США глибоко стурбовані поспішністю прокурора в запиті на отримання ордерів на арешт і "тривожними процесуальними помилками, які призвели до цього рішення".

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати принципово відкидають рішення суду видати ордери на арешт ізраїльських високопосадовців.

А у Трампа пообіцяли рішучу відповідь.

В Італії повідомили, що оцінять із союзниками, що робити з рішенням Міжнародного кримінального суду про арешт Нетаньягу.

Мемуари Меркель

Ангела Меркель у мемуарах виправдовує гальмування шляху України до НАТО

Як зазначає колишня канцлерка Німеччини, вона намагалася загальмувати прагнення України якнайшвидше вступити до НАТО, оскільки вже тоді побоювалася військової відповіді з боку РФ.

У книзі вона пише про вирішальний саміт НАТО 2008 року, коли обговорювали план надання статусу кандидата Україні та Грузії.

Тодішня канцлерка побачила ризики щодо закріпленої договором присутності Чорноморського флоту РФ у Криму.

"Такого сплетення з російськими військовими структурами не було раніше в жодного з кандидатів на вступ до НАТО", – зазначає вона.

У мемуарах під назвою "Свобода: Спогади 1954-2021" Меркель описала труднощі під час спілкування з Дональдом Трампом. Трамп здавався їй зачарованим кремлівським правителем Владіміром Путіним та іншими авторитарними лідерами.

Описуючи Путіна, Меркель згадує, що він справив на неї враження людини, яка відчайдушно прагне, щоб її сприймали серйозно.

Нові потяги до Європи

"Укрзалізниця" запускає з 15 грудня ще два сполучення у країни ЄС.

Компанія оголосила про запуск нового прямого міжнародного рейсу "Київ-Будапешт", він буде курсувати щоденно.

Крім того, запускають рейс Київ-Братислава із пересадкою у місті Чоп у Закарпатській області.

А ще із 15 грудня Львів отримає пряме залізничне сполучення з Кишиневом.

Різне щодо України

Рада ратифікувала договір про дружбу з Албанією.

Британія і Франція розслідують корупцію у оборонній компанії, чию зброю отримує Україна.

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