Путин насмехается над Трампом, Киев хочет купить 10 Patriot, Мерц готов дать Taurus: новости дня

Трампа роздратував випуск американської програми 60 Minutes, у якій, серед іншого, йшлося про Україну і Гренландію. В інтерв’ю журналістам програми Зеленський закликав Вашингтон продати 10 комплексів Patriot для захисту українців від варварських обстрілів зі сторони Росії. Американський президент натомість натякнув, що його український колега нібито "почав війну".

Тим часом Путін глузує над Трампом. Польський міністр закордонних справ сподівається, що президент США і його адміністрація бачать, що "лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею".

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні у Сполучених Штатів погіршилися відносини з Євросоюзом. Настільки, що Єврокомісія нібито видає співробітникам, які працюють в США, одноразові телефони, щоб уникнути ризику шпигунства.

Все важливе і цікаве за понеділок, 14 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп атакує ЗМІ США, Зеленського і Байдена

На вихідних на американському телеканалі CBS випустили сюжет програми 60 Minutes про Україну (з інтерв’ю Володимира Зеленського) і про Гренландію.

Український лідер, серед іншого, закликав президента США Дональда Трампа відвідати Україну, щоб побачити руйнування від війни, а також висловив сумніви у підтримці США.

Зеленський вважає, що американський віцепрезидент Джей Ді Венс виправдовує дії глави Кремля Владіміра Путіна.

В інтерв’ю він висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни – не агресори, і що не вони почали війну.

Крім того, Зеленський оголосив, що Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд.

А ще програма опублікувала сюжет про Гренландію, на яку зазіхає американський президент.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував телеканал CBS після сюжетів про Україну та Гренландію.

У своїй соцмережі TruthSocial він зазначив, що майже щотижня "60 Minutes" згадує ім'я "Трамп" у "принизливій і наклепницькій" формі, але за його словами, "ефір" цих вихідних перевершив їх усі".

Він закликав голову Федеральної комісії з комунікацій Брендана Карра накласти максимальні штрафи і покарання "за їхню незаконну і протиправну поведінку".

Пізніше президент США, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Patriot для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський "почав війну".

Трамп заявив, що президент України "завжди хоче придбати ракети".

"Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну, чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", – додав американський президент.

Він також вкотре зазначив, що "це війна Байдена" і що він "тут дуже короткий проміжок часу".

"Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цьому фарсу розпочатися. Існувало так багато способів запобігти її початку. Але це в минулому. Тепер ми повинні зробити так, щоб це припинилося, і якнайшвидше", – написав президент США.

Але він також частково поклав відповідальність і на господаря Кремля Владіміра Путіна за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Путін глузує над Трампом

А ще американський президент Дональд Трамп вважає, що Росія "помилково" вдарила по Сумах.

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав Трамп під час спілкування із журналістами на борту Air Force One.

Тим часом у Європі звертають увагу, що очільник Кремля Владімір Путін нещодавніми ударами по Кривому Рогу і Сума "насміхається" над "доброю волею" Дональда Трампа і його адміністрації.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і адміністрація США бачать, що лідер Росії насміхається над їхньою доброю волею, і сподіваюся, що будуть прийняті правильні рішення", – акцентував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Більш того, розвідка Британії припускає, що російські війська, ймовірно, намагаються відновити наступальний темп після періоду відносного затишшя на початку року.

А Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Росії у Вільнюсі після удару по Сумах, внаслідок чого загинули щонайменше 34 людини.

У МЗС Литви заявили, що "ті, хто стоїть за цим ударом, не уникнуть правосуддя", а відтак викликали представника посольства Росії у Вільнюсі.

"Відповідальність також поділяють всі, хто працює на злочинний режим Кремля, в тому числі російські дипломати", – наголосили там.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо не згадав Росію у своєму засудженні удару по Сумах, який забрав життя щонайменше 35 цивільних українців.

До речі, він є одним з небагатьох європейських політиків, які зустрічалися з главою Кремля Владіміром Путіним після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко порівняв заяви західних партнерів стосовну обстрілу Сум 13 квітня з тими, що звучали за схожих обставин рік тому. Докладніше – в статті Від покарання до примирення: що змінилося у реакції світу на воєнні злочини Росії.

Мерц готовий дати Taurus

Майбутній німецький канцлер Фрідріх Мерц звинуватив Росію у "найтяжчих воєнних злочинах" після смертельного обстрілу міста Суми 13 квітня.

За його словами, очільник Кремля Владімір Путін сприймає готовність до переговорів як прояв слабкості.

Він також підтвердив, що постачав би Україні крилаті ракети Taurus, якщо це буде узгоджено на європейському рівні.

Топдипломати в ЄС позитивно відреагували на слова майбутнього канцлера про поставку ракет ЗСУ.

Кремль лякає ескалацією війни в разі постачання Taurus Україні.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков, зокрема, заявив, що якщо це відбудеться, то це призведе до неминучої "ескалації".

До речі, у Німеччині на 6 травня призначили дату виборів нового канцлера.

Рада ЄС по Україні і тиску на РФ

Франція після жахливої атаки Росії на мирних мешканців України в Сумах закликала ЄС запровадити "найжорсткіші санкції" проти РФ.

Сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Люксембургу обговорили гарантії безпеки Україні, зокрема, ініціативу "коаліції рішучих" щодо можливого розгортання в Україні моніторингової місії, а також підготовку 17-го пакету санкцій проти Росії та інші засоби тиску на неї.

За словами міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, до наступного, 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії може увійти російський "Росатом", експорт російського скрапленого газу та "тіньовий" флот РФ.

Новий пакет санкцій проти Росії розглянуть на Раді ЄС у травні.

А глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас перед засіданням повідомила, що зібрала вже третину з обіцяних Україні 2 млн боєприпасів.

Угорщина вважає, що наразі не потрібно підтримувати жодні ініціативи, крім зусиль, спрямованих на досягнення миру.

"Настрій гарантовано: санкції, передача зброї, вступ до ЄС і більше грошей для України. Але нічого іншого не потрібно робити, крім підтримки зусиль, щоб досягти миру!" – написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Слід додати, що український уряд запросив європейських високопосадовців 9 травня до Києва як демонстрацію дипломатичної сили проти щорічного військового параду правителя Росії Владіміра Путіна в Москві того ж дня.

Після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкрив плани ЄС направити в Україну "військових радників".

Він наголосив, що ЄС може направити в Україну військових радників для тренування українських вояків, і що Угорщина виступає проти цього.

За його словами, військові інструктори ЄС не повинні проводити тренувальні програми для українських солдатів на території України, "оскільки це тягне за собою серйозний ризик ескалації війни".

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський після засідання заявив, що Угорщина – єдина в Європейському Союзі не має "моральної ясності" щодо російської агресії проти України.

"Жертва погоджується на припинення вогню, а він (Путін. – Ред.) або погіршує умови, або посилює атаки. Це дає нам моральну ясність, але здається, що не всі країни керуються такими принципами", – сказав Сікорський, маючи на увазі Угорщину.

Глава польського МЗС також сказав, що повторив заклик до Угорщини зняти вето на мобілізацію майже 7 мільярдів євро з Європейського фонду миру та відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС.

"Але це як горохом об стіну", – визнав глава польської дипломатії.

Сійярто скаржиться, що на Угорщину сильно тиснуть через членство України в ЄС.

Опитування в Угорщині і Польщі

В Угорщині майже 60% населення підтримує вступ України в ЄС, повідомляє опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса".

Опозиціонери заявляють, що провели соціальне опитування "Голос нації", яке містило питання щодо ставлення населення до вступу України до Європейського Союзу.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр пообіцяв, що у випадку його приходу до влади він організує в Угорщині зобов’язуючий референдум щодо вступу України в ЄС.

Нагадаємо, нинішня влада Угорщини заявила, що блокуватиме відкриття кластерів в перемовинах про вступ України до ЄС, поки не проведе "консультації" з населенням щодо цього питання.

Наприкінці березня речник угорського уряду Золтан Ковач анонсував, що угорцям почали розсилати бюлетені для "опитування" разом із інформаційним листком, де викладені сім "ризиків" вступу України в ЄС з позиції Будапешта.

А у Польщі після перших президентських дебатів рейтинг кандидата від влади, мера Варшави Рафала Тшасковського, знизився. Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Опитування Opinia24 для RMF FM показує, що знизився рейтинг антиукраїнської партії "Конфедерація".

Щодо відносин між США і ЄС

У США кажуть про "величезний прогрес" у тарифних переговорах з ЄС.

Міністр економіки Іспанії цього тижня вирушить до Сполучених Штатів говорити про тарифи.

Відносини між США і Євросоюзом погіршилися після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні.

Погіршилися настільки, що, як пише Financial Times, Європейська комісія почала видавати одноразові телефони і прості ноутбуки деяким співробітникам, які працюють у США, щоб уникнути ризику шпигунства – це захід, який традиційно застосовувався для поїздок до Китаю.

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