Детали мирного плана, Зеленский и Трамп в Ватикане, атмосфера страха в Пентагоне: новости дня

Сполучені Штати готуються представити європейцям свої пропозиції щодо "мирного плану" для завершення війни в Україні. Серед іншого, нібито запропонують визнати анексію Росією Криму.

Один із західних посадовців повідомив американським журналістам, що обсяг тиску на Україну з боку США "приголомшує".

Зеленський каже, що Україна не отримувала офіційних пропозицій "мирної угоди" від США, але наголосив, що Україна "не визнає юридично окупацію Криму".

Все важливе і цікаве за вівторок, 22 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Деталі мирного плану

ЗМІ почали "зливати" деталі "мирного плану", який пропонують США для припинення війни в Україні.

Видання The Washington Post дізналося, що США на завтрашніх переговорах у Лондоні, де обговорюватимуть кроки для припинення вогню в російсько-українській війні, представлять свою пропозицію щодо визнання анексії Криму Росією з боку Вашингтона і заморозки лінії фронту в рамках мирної угоди.

Крім того, пропозиції Сполучених Штатів включають скасування санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди.

В обмін на це, як вважають у США, Москва має припинити військові дії в Україні, пише видання.

Один із західних посадовців сказав, що обсяг тиску на Україну з боку США "приголомшує".

Як повідомив виданню The New York Post один з урядовців, Україна, схоже, готова визнати фактичну окупацію 20% своєї території, але не збирається відмовлятися від неї назавжди.

Крім того, за даними журналістів, у рамках "мирного плану" президента США Дональда Трампа обговорюється ідея контролю за припиненням вогню, який би здійснювала спільна комісія у складі України, Росії і держави з-поза меж НАТО.

Один з високопосадовців адміністрації президента повідомив виданню, що план може включати розгортання європейських сил в Україні.

За його словами, сили стійкості – це "частина гарантій безпеки, яких хочуть українці, і ми сподіваємося, що вони їх отримають".

Співрозмовник каже, що США також можуть бути залучені – але не "чоботами на землі, а як фінансова сила, разом з третьою стороною".

Financial Times зазначає, що минулого тижня господар Кремля Владімір Путін сказав посланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитись від "претензій" на неокуповані частини чотирьох областей України.

Водночас європейські посадовці, які спілкувались із Financial Times, побоюються, що Путін, ймовірно, використає очевидну поступку в бік США, аби схилити Трампа до прийняття інших вимог Росії і нав'язати їх Україні – наприклад визнання анексії Криму та заборона вступу до НАТО.

"Зараз на Київ чиниться великий тиск, щоб він поступився, щоб Трамп міг заявити про перемогу", – сказав один зі співрозмовників FT.

До речі, за даними Financial Times, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф не будуть присутні на зустрічі у Лондоні.

Водночас, за даними видання, спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог, як і очікувалось, буде присутній у Лондоні.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський стверджує, що Україна не отримувала офіційних пропозицій "мирної угоди" від США, про які в останні дні повідомляли ЗМІ.

За словами Зеленського, нібито пропозиції США, про які стало відомо з публікацій у медіа – "це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення", але "не офіційна пропозиція Україні".

"Важливо: якщо буде офіційна така пропозиція – ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію і ви будете про це знати", – додав він.

Він, однак, повторив позицію, що Україна "не визнає юридично окупацію Криму", оскільки це забороняє Конституція, і що країни за межами НАТО не можуть ветувати вступ Києва в цю організацію.

Крім того, президент Володимир Зеленський підкреслив, що будь-які параметри майбутньої "мирної угоди" з Росією мають обговорюватись після встановлення режиму безумовного припинення вогню.

"Щойно ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території тощо, ми заходимо в формат, якого і хоче Росія – затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде", – пояснив він.

"Червоні лінії" Європи щодо України

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас виступила проти визнання анексії Криму з боку США у межах потенційної "мирної угоди".

На думку Каллас, з боку США було б помилкою розглядати визнання окупованого українського регіону Крим російською територією як частину будь-якої "угоди".

"Тоді Росія чітко отримає те, чого хоче", – сказала головна дипломатка ЄС.

Вона заявила, що ЄС своєю чергою ніколи не визнає півострів, анексований Росією у 2014 році, російським.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що європейці під час зустрічі у Парижі минулого тижня розповіли США про "червоні лінії" щодо України.

"Наша мета – захищати французькі інтереси та європейську безпеку. І це причина того, що коли США вирішують виступати у ролі посередника, ми хочемо, щоб вони знали, які наші червоні лінії", – сказав очільник МЗС Франції.

Він не став розкривати деталей, що саме європейці вказали як "червоні лінії" щодо України.

Віткофф їде у Москву

Спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф має приїхати з візитом до Росії цього тижня, повідомив помічник хазяїна Кремля Юрій Ушаков.

А речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що американський президент Дональд Трамп у травні здійснить турне трьома країнами Близького Сходу, де, як раніше писали ЗМІ, може відбутись його зустріч з Владіміром Путіним.

За її словами, Трамп "вирушить до Саудівської Аравії, Катару та Обʼєднаних Арабських Еміратів з 13 до 16 травня".

Зеленський і Трамп у Ватикані

У пресслужбі Святого Престолу оголосили, що похорон Папи Римського Франциска призначили на суботу, 26 квітня.

В Італії оголосили п’ятиденну жалобу через смерть Папи. Президент Польщі також вирішив оголосити національну жалобу через смерть Папи Франциска.

Швейцарська гвардія відклала приведення до присяги через смерть Папи.

Президент США Дональд Трамп заявив, що візьме участь у похороні Папи Римського Франциска. Цей візит стане першою закордонною поїздкою президента США під час його другого терміну.

На похорон Папи Римського приїде і президент України Володимир Зеленський, який хотів би зустрічі з Трампом у Ватикані.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон також відвідає похорон Папи Франциска.

Щодо євроінтеграції

Процес скринінгу (перевірки відповідності українського законодавства законодавству ЄС) у рамках перемовин про вступ з Україною відбувається зі швидкістю, безпрецедентною для Європейського Союзу.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди" на брифінгу 22 квітня у Брюсселі, повідомив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

"У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру – скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю. Це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу", – заявив Гійом Мерсьє.

Він уточнив, що "ця робота (процес скринінгу) триватиме до осені".

Також в Єврокомісії повідомили, що Молдова завершила скринінг трьох тематичних кластерів з шести наявних під час перемовин про вступ до Європейського Союзу: кластер 1 "Засадничі питання" ("Основи"), кластер 2 "Внутрішній ринок" та кластер 6 "Зовнішні відносини", – а наприкінці травня має завершити скринінг кластера 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток".

"Наразі двосторонні скринінгові зустрічі (з Молдовою) тривають до кінця 2025 року. Це процес, під час якого ЄС оцінює відповідність Молдови законодавству ЄС. Молдова дуже добре підготувалася і налаштована на ці зустрічі", – підкреслив речник Єврокомісії.

Різне щодо України

Литовська газотранспортна компанія передала Україні 55 автівок і чотири генератори.

На КПП з Польщею "Шегині" з вівторка обмежують рух для легкових авто до 10 травня.

В Таллінні українським біженцям припинять платити допомогу на оренду житла, а жителі Латвії стали менше підтримувати фінансово Україну та біженців.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти України в ЄС в ініційованому ним опитуванні.

Посилення оборони

Литва витратить 16 млн євро на модернізацію кордону з Росією, а також вкладе близько 300 млн євро в інфраструктуру авіабази ВПС.

Швеція планує закупити бойові машини із Норвегією, Литвою і Фінляндією.

А Швейцарія долучилася до санкцій ЄС проти російських ЗМІ.

Атмосфера страху в Пентагоні

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився до найнижчого рівня з моменту його повернення до Білого дому.

The Times дізналося про атмосферу страху у Пентагоні, який очолює Піт Гегсет.

В інтервʼю Fox News міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що співробітники, яких викрили у витоках інформації з Пентагону, будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Його заява пролунала на тлі низки звільнень у Пентагоні через розслідування витоків інформації, в яких фігурували оперативні плани військових дій щодо Панамського каналу, другого авіаносця, що прямує до Червоного моря, візиту Ілона Маска і паузи в зборі розвідданих щодо України.

Нещодавно також стало відомо, що Гегсет, імовірно, обговорював військові плани з членами родини у чаті месенджера Signal.

Телеканал NBC News повідомив, що глава Пентагону копіював дані з секретних систем на особистий телефон.

Піт Гегсет каже, що не ділився нічим секретним у другому чаті Signal.

Член Палати представників США Дон Бейкон, який представляє Республіканську партію, заявив, що глава Пентагону Піт Гегсет має піти з посади на тлі низки скандалів.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо оголосив про реформу зовнішньополітичного відомства, яка передусім полягає у скороченні та оптимізації низки структур.

Решта новин

ЗМІ: Макрон зважує розпуск парламенту і призначення виборів на осінь.

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