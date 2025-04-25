Украина требует гарантий, полный текст плана Трампа, Орбан отказал Туску: новости дня

Агентство Reuters опублікувало повний текст мирних пропозицій, які американці передали європейським партнерам 17 квітня у Парижі. Борис Джонсон "розніс" мирні ідеї Трампа.

А видання The Telegraph дізналося деталі іншого переговорного документа – з європейської сторони.

Сьогодні Віткофф провів у Москві чергові переговори з Путіним. У Кремлі похизувались "дуже корисною" розмовою двох сторін.

Зеленський заявив, що "найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України". До слова, 29 квітня – 100 днів другого президентства Трампа.

Завтра у Ватикані відбудеться церемонія прощання з Папою Римським Франциском, яку відвідає низка світових лідерів.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 25 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Повний текст плану Трампа

Агентство Reuters опублікувало повний текст мирного плану США, який 17 квітня європейським посадовцям представив у Парижі посланець американського президента Стів Віткофф.

У тексті згадується про відмінність між "де-юре" визнанням США російського контролю над Кримом та "де-факто" визнанням контролю над Луганською областю (у документі загадано як "Луганськ") і окупованими РФ частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Суть цих термінів США не уточнюють.

Україна ж, за їхнім планом, відновлює контроль над окупованими частинами Харківської області, а також над Запорізькою атомною електростанцією та Каховською греблею – остання деталь досі не згадувалася у медійних викладах пропозиції США. Крім того, Україна отримує контроль над Кінбурнською косою та безперешкодне судноплавство Дніпром ("ЄП" розповідала про очікувані проблеми зі втіленням останньої пропозиції).

Загалом пропозиція складається з чотирьох підрозділів: перемир’я, гарантії безпеки України, територія, економіка.

А ще президент США Дональд Трамп знову звинуватив Україну у війні та заявив, що Крим "залишиться з Росією".

"Думаю, причиною початку цієї війни стало те, що вони почали розмови про вступ у НАТО", – сказав президент США.

До речі, у щорічному звіті генсека НАТО не згадали майбутнє членство України.

Трамп також дав зрозуміти, що вважає Крим втраченим для України.

"Крим залишиться з Росією", – заявив Трамп.

На цю заяву президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.

Борис Джонсон "розніс" мирні ідеї Трампа

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і відвертий прихильник України Борис Джонсон виступив з різкою критикою ідей президента США Дональда Трампа щодо припинення війни.

За словами Джонсона, Путін без розбору вбиває українських мирних жителів, а натомість йому пропонують: утримувати суверенну територію України, яку він захопив силою; контролювати долю України, заборонивши їй вступ до НАТО; скасувати санкції; мати економічну співпрацю зі США; можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років.

"А що отримує Україна після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій агресії? Яка винагорода за жахливі жертви, які вона принесла, як їй безперервно повторюють, заради свободи і демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого", – заявив Борис Джонсон.

Україна вимагає гарантій

А президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала американській стороні в Лондоні відповідь на "мирні пропозиції" адміністрації Трампа, зокрема щодо гарантій безпеки.

За його словами, пропозиції торкаються питання гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

"Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки (стаття 5 Договору про НАТО про колективну оборону. – Ред.). Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – пояснив президент.

Зеленський заявив, що Україна очікує, що гарантії безпеки від США будуть такими сильними, як у Ізраїлю.

Він додав, що Україна тепер чекає на реакцію американської сторони.

Новий переговорний документ

Тим часом Україна в рамках мирних переговорів сподівається позбавити Росію офіційного міжнародного визнання суверенітету над Кримом та іншими окупованими територіями.

Деталі нового переговорного документа із п’яти пунктів дізналося видання The Telegraph.

Пункти перший і другий зосереджуються на тому, щоб будь-яка мирна угода була "заснована на міжнародному праві, а не на капітуляції", з конкретним застереженням щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань.

У тому числі і в німецькому уряді наполягають на важливості збереження українського суверенітету.

Третій пункт є спробою відібрати контроль над переговорами у Трампа і повернути Україну в центр мирного процесу.

Четвертий пункт є попередженням як для США, так і для НАТО, що дозвіл Росії контролювати Крим дає їй можливість загрожувати не тільки Україні, але й союзникам у Чорному морі – Туреччині, Румунії та Болгарії.

П'ятий і останній пункт чітко зазначає, що Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності Збройних сил України або оборонної промисловості.

До речі сьогодні голови комітетів із закордонних справ семи європейських парламентів виступили із спільною заявою, у якій закликали американського президента Дональда Трампа та Конгрес США "продемонструвати справжнє лідерство" у протистоянні Росії.

Документ підписали семеро очільників комітету з питань закордонних справ, серед яких й голова українського комітету – Олександр Мережко. Серед підписантів також голови комітетів з питань закордонних справ Франції, Литви, Латвії, Естонії та Британії, до яких згодом долучився також колега з Чехії.

Переговори у Москві

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа показала Україні і Росії шлях до миру – фінішну пряму, тепер обидві сторони повинні сказати "так".

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив у четвер, що Кремль "готовий досягти угоди" зі США щодо України, хоча, за його словами, деякі елементи домовленості потрібно "доопрацювати".

Сьогодні спеціальний посланник американського президента Стів Віткофф прилетів до Москви, де провів переговори з Владіміром Путіним.

У Кремлі похизувались "дуже корисною" розмовою двох сторін.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що вже нема крайніх термінів для "мирної угоди" між Україною і РФ.

"Я просто хочу зробити це якомога швидше", – сказав Трамп.

А сьогодні ввечері Володимир Зеленський заявив, що "найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України".

Зустріч у Ватикані

На час похорону Папи Римського Франциска розгорнуть есмінець та антидронові системи.

Нагадаємо, 88-річний Папа Римський Франциск помер 21 квітня о 7:35 ранку у своєму помешканні у Ватикані. За офіційними даними, причиною смерті понтифіка став інсульт.

Похорон призначили на суботу, 26 квітня. Про наміри їхати до Ватикану на церемонію прощання з понтифіком повідомили низка світових лідерів, у тому числі президент США Дональд Трамп.

The Telegraph пише, що Трамп, який звик завжди бути в центрі уваги, може бути глибоко розчарований, коли побачить план розсадки на похороні Папи Римського Франциска.

Як зазначає видання, цілком ймовірно, що американському президенту доведеться задовольнятися третім рядом у розсадці.

Раніше і президент України Володимир Зеленський повідомляв про візит на церемонію прощання з понтифіком. Сьогодні він допустив, що може не встигнути до Ватикану.

Президент США допустив можливість зустрічі зі своїм українським колегою на похороні Папи Римського Франциска.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що хотіла б провести розмову з Дональдом Трампом в кулуарах церемонії в суботу.

А у Єлисейському палаці повідомили, що президент Франції Емманюель Макрон, який також відвідає Ватикан, не проводитиме дипломатичних зустрічей на похороні Папи.

Про те, кого можуть обрати новим Папою Римським і чого від нього чекати Україні, читайте в матеріалі Чи буде новий Папа Римський другом України? Хто має найбільші шанси очолити Ватикан.

Щодо Росії

Данія звинувачує РФ у поширенні фейків про Гренландію, щоб розпалити ворожнечу зі США, а у Нідерландах судитимуть найбільшого суднобудівника за порушення санкцій проти РФ.

Посол РФ знову прийшов без запрошення на пам'ятні заходи у Німеччині, а до МЗС Литви викликали представника РФ після масованого ракетного удару по Києву.

МЗС Румунії відреагувало на затримання свого громадянина у Росії, а TikTok оголосив заходи для боротьби з дезінформацією напередодні виборів у Румунії.

Щодо тарифів Трампа

Китай "тихо" скасував мита на напівпровідники США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів і що його адміністрація активно веде переговори з китайцями про укладення угоди.

"Я не думаю, що це знак слабкості з його боку", – сказав Трамп про цей дзвінок та наголосив, що очікує оголошення повного списку угод протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.

Китай каже, що США "вводять громадськості в оману" щодо торговельних переговорів.

Речник МЗС Китаю заявив, що його країна не веде із США "консультацій або переговорів щодо мит", та закликав Вашингтон припинити "вводити в оману громадськість" на тлі цього.

У Швейцарії повідомили, що Трамп планує "привілейовані" переговори про тарифи з 15 країнами.

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