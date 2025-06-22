Удар США по Ирану, реакция Европы, Лукашенко освободил политзаключенных: новости выходных

Трамп каже, що Росія і Україна досягли незначного прогресу у мирних переговорах.

Тим часом Київ передав Вашингтону перелік зброї, яку готовий купити, а Зеленський думає обговорити це з американським колегою на саміті НАТО, хоча остаточно не ухвалив рішення щодо візиту.

Келлог зустрівся з Лукашенком, після чого стало відомо про звільнення опозиціонера Тихановського і 13 інших політв’язнів.

Головна інтрига останнього тижня розвіялася – американці все ж таки завдали удару по ядерних об’єктах Ірану. Трамп задоволений і застеріг Іран щодо "будь-якої помсти". Іран наголошує, що має право на відповідь.

Все важливе і цікаве за вихідні, 21 та 22 червня – в дайджесті "Європейської правди".

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США і Україна

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Україні та Росії вдалося досягти незначного прогресу у мирних перемовинах.

Тим часом Україна, за словами президента Володимира Зеленського, передала Сполученим Штатам список зброї, яку готова купити.

За його словами, це перелік озброєння на велику суму, і туди входять системи ППО Patriot.

"Як я і сказав, ми готові знайти гроші на весь цей пакет. З президентом Трампом це одна з тем для обговорення. Мені здається, що нам потрібно проговорити і санкції", – додав він.

Нагадаємо, 18 червня віцепрем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що українська делегація провела у Канаді переговори з американськими колегами щодо можливості підтримки оборонних проєктів в Україні в рамках спільного інвестиційного фонду.

Водночас з’являється все більше інформації про те, як Сполучені Штати за адміністрації Дональда Трампа посилили контакти з Москвою.

Так, французьке Le Monde дізналося, що США узгоджували з росіянами проєкт своєї резолюції в ООН до річниці вторгнення.

Щодо саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не знає, чи поїде на саміт НАТО в Гаазі, що пройде наступного тижня.

Він розповів, що, безумовно, хоче провести кілька зустрічей, і є відповідні запрошення і від короля, і від прем'єра Нідерландів.

"Нідерланди справді дуже підтримують нас. І тому для мене дуже, дуже важливо, що він (прем’єр. – Ред.) запросив мене. У мене значна програма може бути, зокрема і зустрічей. І, звісно, дуже важлива зустріч із президентом Трампом. Безумовно", – сказав Зеленський.

Напередодні саміту американський президент заявив, що всі країни НАТО, окрім США, повинні витрачати 5% від ВВП на оборону.

"Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО – так, абсолютно", – заявив Дональд Трамп.

Лукашенко звільнив політв'язнів

У суботу спеціальний посланець президента США Кіт Келлог зустрівся у Мінську із самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

На тлі візиту Келлога Білорусь звільнила 14 політв’язнів.

Серед них – один з найвідоміших білоруських політв’язнів Сергій Тихановський, а також громадяни Польщі, Естоні та Латвії.

Тихановського разом з іншими звільненими за домовленістю зі США політв’язнями вивезли у Литву. Там білоруський опозиціонер нарешті зустрівся зі своєю дружиною – опозиціонеркою та лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською.

Тихановський істотно схуд і сильно змінився зовні порівняно з тим, як виглядав до арешту у травні 2020 року.

У 2020 році Тихановський оголосив про намір балотуватися на пост президента. Проте ще до офіційного початку кампанії його затримали під час передвиборчого пікету в Гродно.

Видання "Наша Ніва" нагадує, що у грудні 2021 року Тихановського засудили у Білорусі до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Тихановського тримали в повній ізоляції від світу. Понад два роки про нього не було жодної інформації.

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс у день звільнення режимом Лукашенка 14 політв’язнів нагадав, що у неволі залишаються понад 1000 політичних бранців.

Удар США по Ірану

Вночі президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що американська авіація атакувала три ядерні об'єкти в Ірані: Фордо, Натанз та Ісфахан.

За даними CNN, Сполучені Штати застосували бомби, відомі як "bunker buster" ("знищувач бункерів"), для ударів по ядерних об’єктах в Ірані.

Бомба GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) – це 13,6-тонна бомба, заряджена 2,7 тоннами вибухівки.

Єдиними літаками, здатними нести ці бомби, є американські стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн повідомив, що військова операція США проти Ірану під кодовою назвою "Опівнічний молот" була реалізована за участю понад 125 літаків, у тому числі – 7 стелс-бомбардувальників B2.

Глава Пентагону запевняє, що Сполучені Штати не намагаються змінити владу в Ірані.

Чи успішним виявився удар?

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що ядерні амбіції Ірану знищені.

Президент Дональд Трамп підкреслив "вражаючий успіх" ударів.

"Ключові ядерні об’єкти в Ірані повністю й остаточно знищені. Іран – той самий хуліган Близького Сходу – тепер повинен піти шляхом миру", – заявив американський лідер.

Він привітав "великих американських воїнів".

"У світі немає інших військових, які могли б це зробити. ЗАРАЗ НАСТАВ ЧАС МИРУ! Дякуємо за вашу увагу до цього питання", – повідомляє Трамп.

Після цього Трамп виступив із застереженням Ірану щодо "будь-якої помсти" проти США.

"Будь-яку помсту Ірану Сполученим Штатам Америки зустріне сила, яка значно перевершить те, що було сьогодні ввечері", – написав американський президент.

Німеччина оцінює, що удари США "значно пошкодили" велику частину ядерної програми Ірану.

Ризик ескалації

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна "залишає за собою всі можливі варіанти для захисту".

"Відповідно до Статуту ООН та його положень, які надають право на законну самооборону, Іран залишає за собою всі можливі варіанти для захисту свого суверенітету, інтересів та народу", – заявив він.

За його словами, події цього ранку є обурливими й матимуть тривалі наслідки.

"Кожен член ООН повинен бути глибоко стурбований цією вкрай небезпечною, беззаконною та злочинною поведінкою", – додав він.

МЗС Росії засудило Сполучені Штати за бомбардування іранських ядерних об’єктів: "Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави, якими б аргументами воно не обставлялося, грубо порушує міжнародне право, Статут ООН, резолюції Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі".

Крім того, міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров поскаржився угорському колезі Петеру Сійярто на США.

Як пише Politico, адміністрація Дональда Трампа вважає дедалі вірогіднішим, що Іран значно ослаблений останніми діями ізраїльської армії, тому Тегеран не зможе вдатися до широкомасштабної відповіді. Один із представників США зазначив, що існує "реальна можливість" того, що Тегеран поступиться тиску після американських ударів або обмежиться незначними діями, відкриваючи простір для короткого дипломатичного маневру.

Втім навіть в адміністрації президента Сполучених Штатів існує тривога.

"Існує великий ризик ескалації. Якщо в результаті удару у відповідь загинуть американські військові, тиск для посилення відповіді США лише зросте", – сказав один з посадовців адміністрації.

За даними NBC News, США чекають, що Іран може вдарити у відповідь у найближчі 48 години.

Лідер демократичної меншості у Сенаті США Чак Шумер вимагає пояснень від президента Дональда Трампа після того, як той віддав наказ про удари США по Ірану.

Реакція Європи

Велика Британія не брала участі в ударах США по Ірану, але була поінформована заздалегідь.

Британський прем’єр Кір Стармер пояснює, що ядерна програма Ірану – серйозна загроза, а США вжили заходів для усунення цієї загрози.

В Міністерстві закордонних справ України переконані, що іранській ядерній програмі має бути покладений край, аби вона більше ніколи не загрожувала ані країнам Близького Сходу, ані будь-яким іншим державам.

У міністерстві підкреслили, що Україна зробила найбільший в історії людства внесок у ядерне роззброєння, тому має моральне право констатувати, що ліквідація іранської ядерної програми зробить регіон Близького Сходу та увесь світ безпечнішими.

Франція занепокоєна ударами США по Ірану та закликає до стриманості.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Іран долучитися до пошуку надійного дипломатичного рішення.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас також закликала до переговорів, аби запобігти подальшій ескалації на Близькому Сході, на тлі удару США по Ірану.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що дипломатія залишається єдиним шляхом до встановлення миру й безпеки на Близькому Сході.

Нагадаємо, до удару Сполучених Штатів, 20 червня на переговорах з Іраном у Женеві глави МЗС Франції, Британії та Німеччини закликали Тегеран до якнайшвидшого відновлення переговорів зі США щодо ядерної програми.

Проте представники Ірану оголосили пропозиції, озвучені європейськими державами на переговорах у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, "нереалістичними".

Евакуація з Близького Сходу

Перед ударами США по Ірану Україна евакуювала 176 громадян, зокрема й держав-партнерів.

Німеччина вивезла співробітників посольства в Тегерані в безпечне місце, а також евакуювала понад 60 громадян з Ізраїлю.

Крім того, Ірландія евакуює співробітників посольства в Тегерані у зв’язку із "погіршенням ситуації".

У суботу, перед ударом США по Ірану, у Лондоні зібрався великий протест на підтримку Палестини і проти бомбардувань Ірану.

А ще стало відомо, що іранські хакери здійснили масштабну кібератаку проти Албанії.

Реформа в МЗС

Володимир Зеленський повідомив, що в українському дипломатичному корпусі відбудуться зміни для збільшення потенціалу у відносинах з партнерами.

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ.

Міністр повідомив, що кадрові рішення очікуються перед нарадою послів, яка запланована наприкінці липня.

Крім того, Сибіга анонсував реформу структури Міністерства закордонних справ – ліквідують департамент роззброєння.

"Це ненормально, коли від початку незалежності нашої держави в Міністерстві закордонних справ був департамент роззброєння. Більше такого департаменту в міністерстві не буде", – зазначив очільник МЗС.

Натомість, за його словами, у структурі міністерства з’являться нові підрозділи, які працюватимуть над зміцненням оборонного потенціалу країни.

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