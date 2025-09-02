Фицо везет сигналы от Путина, сроки расширения ЕС, нападение на Бабиша в Чехии: новости дня

Президент Фінляндії бачить прогрес у гарантіях безпеки для України, а його турецький колега поки не бачить прогресу в питанні організації зустрічі Зеленського з Путіним.

Словацький прем’єр зустрівся з правителем РФ у Китаї і везе до Києва "кілька послань". Фіцо, якому Путін запропонував перекрити Україні постачання газу і електроенергії, збирається захищати російські енергооб’єкти на переговорах з Зеленським.

Ну а Вучич поскаржився господарю Кремля на "складну ситуацію", у якій опинилися Сербія через війну РФ проти України.

У Польщі та Литві почались масштабні військові навчання 2025 року напередодні російсько-білоруських маневрів "Запад-2025".

Все важливе і цікаве за 2 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дипломатичні зусилля щодо України наразі зосереджені на двох напрямках: організації зустрічі господаря Кремля Владіміра Путіна і українського президента Володимира Зеленського та гарантіях для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України.

А от щодо зустрічі, то за словами президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, Путін і Зеленський "ще не готові" до особистої зустрічі.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує Женеву як місце проведення переговорів між лідерами Росії та України.

На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, адміністрація США наразі вже менш оптимістична щодо Росії.

До речі, Люксембург планує приєднатися до фінансування американської зброї для України.

Фіцо везе сигнали від Путіна

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів зустріч з правителем Росії Владіміром Путіним у Пекіні і хоче передати Зеленському "кілька послань".

Крім того, Фіцо заявив, що говоритиме з президентом України про удари по російській енергетиці.

Правитель РФ під час зустрічі запропонував словацькому прем’єру перекрити Україні реверсні постачання газу і електрики.

Роберт Фіцо помріяв про російсько-американську співпрацю для будівництва АЕС і вважає, що "усі" телефонуватимуть йому дізнатись деталі розмови з Путіним.

В Данії, яка до кінця року головує у Раді ЄС, вважають поганим сигналом зустріч Фіцо з Путіним в Китаї.

"Це не надсилає хорошого сигналу. Важливо, щоб ЄС залишався послідовним у політиці зовнішньої безпеки. Очевидно, що це не надсилає хорошого сигналу для Європейського Союзу", – сказала данська міністерка у справах Європи Марі Бʼєрре.

Зустріч Вучича з Путіним

Після Фіцо з господарем Кремля провів зустріч сербський президент Александар Вучич, який поскаржився на те, що через розв’язану РФ війну проти України Сербія "перебуває у складній ситуації".

"Сербія перебуває у складній ситуації, намагаючись впоратися з тиском, але нам все ж вдалося зберегти нашу принципову позицію щодо Російської Федерації, і ми продовжимо боротися за незалежність Сербії, а також постараємося боротися за те, щоб залишитися єдиною країною в Європі, яка не ввела санкції проти РФ", – додав він.

До речі, вчора ввечері у Белграді пройшов багатотисячний протест з вимогою дострокових виборів. Прем’єр Хорватії вважає, що Сербія перебуває на межі громадянської війни: "Не думайте, що я виступаю за такий сценарій, я просто холодно описую його".

"Найсерйозніший воєнний злочинець"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав правителя Росії Владіміра Путіна "можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу".

"І ми просто зобов'язані чітко знати, як поводитися з воєнними злочинцями. Тут немає місця для поблажливості", – заявив він.

На посаді канцлера Мерц вже звинуватив Росію в "серйозних воєнних злочинах" і "тероризмі проти цивільного населення". Однак його особиста характеристика російського правителя як "можливо, найсерйознішого воєнного злочинця нашого часу" є новою.

В ЄС підтримують розширення

Данія, яка до кінця року головує у Раді ЄС, вважає, що розділяти Україну і Молдову на шляху до ЄС "нечесно".

Тим часом Угорщина, яка ветує шлях України до Євросоюзу, проти пов’язування країн: "Ми підтримуємо прогрес Молдови".

В ЄС нагадали Україні про обов’язок й надалі працювати над антикорупційними реформами, а також обговорили поступ в переговорах про членство в умовах блокування однією з держав.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Чорногорія може стати 28-м членом ЄС у 2028 році, у випадку Албанії це може статися дещо пізніше, але ще за мандату поточної Єврокомісії.

Згідно зі свіжим опитуванням, більше половини громадян ЄС підтримують розширення Євросоюзу.

Різне щодо України і українців

Британія продовжила програму підтримки для українців на два роки.

Литва долучиться до ініціативи Фінляндії щодо розвитку мережі укриттів в Україні.

Напад на Бабіша

Вчора на передвиборчому мітингу на сході Чехії Андрея Бабіша, очільника найпопулярнішої партії ANO, вдарили металевим предметом по голові.

Лідера ANO ударив милицею по голові чоловік віком від 50 років.

Перший заступник лідера ANO Карел Гавлічек звинуватив в інциденті передвиборчу кампанію урядової коаліції, яка нібито розпалювала ненависть щодо Бабіша.

Чоловіка, який напав на експремʼєра Чехії Андрея Бабіша, затримали і допитали.

Очільник ANO після нападу скасував передвиборчі заходи на наступний день

Політична група "Патріоти за Європу", до якої входить більшість із представлених у Європарламенті ультраправих та популістських партій, обурились нападом на експрем’єра Чехії Андрея Бабіша.

Решта новин

У Польщі та Литві почались масштабні військові навчання 2025 року напередодні російсько-білоруських маневрів "Запад-2025".

Німеччина попереджає про вербування Росією "одноразових агентів".

Населення Німеччини з 1990 року зросло майже на чотири мільйони.

Ультраправа "АдН" зіткнулась із серією смертей кандидатів перед місцевими виборами.

Грецькі фермери привласнили понад 22 млн євро через шахрайство з допомогою ЄС, а у Хорватії ексміністерку засудили до в’язниці за витрачання коштів ЄС на приватні вечері.

МЗС Польщі не запросили взяти учать у візиті Навроцького до США.