США выводят войска из Европы, с Додика сняли санкции, выборы в Нидерландах: новости дня

У Бельгії фіксували невідомі дрони над важливими об’єктами. Бельгійський міністр оборони попереджає, що якщо у Брюссель прилетить неядерна ракета, то Москву "зрівняють з землею".

Тим часом Пентагон скорочує американський контингент у Європі. У Конгресі США критикують це рішення. У Європі заспокоюють, що відкликання частини військ не послабить оборону.

Німецькі машинобудівники просять ЄС переглянути митну угоду зі США, а Сирія визнала незаліжність Косова.

Все важливе і цікаве за середу, 29 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Розвідка США: Путін не готовий до миру

Розвідка США, за даними американського телеканалу NBC News, не бачить ознак готовності правителя РФ Владіміра Путіна до миру в Україні.

Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, вказує на те, що американська розвідувальна спільнота не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс щодо України попри те, що президент США Дональд Трамп намагається організувати мирні переговори.

Крім того, за словами джерел телеканалу, зараз Путін як ніколи раніше зациклився на своїх позиціях.

"Зрівняємо Москву із землею"

У суботу, а також вчора ввечері у Бельгії помітили невідомі дрони.

"Наші вартові у Марш-ан-Фаман помітили численні дрони над важливими частинами штаб-квартири армійської бригади ввечері у суботу", – зазначив міністр оборони Тео Франкен, додавши, що БпЛА спостерігали там "тривалий час".

За словами Франкена, це "явна організована операція проти "серця" нашої армії".

"Вони видивлялися важливу інформацію про критичну інфраструктуру на території військового об’єкта", – заявив бельгійський міністр.

Тео Франкен попередив, що якщо Путін "завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею".

Посадовець заявив, що ініціює на рівні уряду швидкі закупівлі систем для виявлення БпЛА та їхнього ураження.

Тим часом Німеччина, за даними Financial Times, оснастить тисячами дронів-камікадзе свою бригаду в Литві. До речі, Литва закриє кордон з Білоруссю на місяць. На кордоні з Білоруссю зупинилось і автобусне сполучення.

А правоохоронці Гамбурга залучать дрони для спостереження на Гелловін.

У Польщі почали будівництво заводу великокаліберних снарядів.

США виводять війська з Європи

Сьогодні вранці румунський портал G4Media повідомив, що Сполучені Штати запланували відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині.

Згодом Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Рішення США полягає в припиненні ротації в Європі бригади, яка мала підрозділи в декількох країнах НАТО. Водночас близько 1000 американських військовослужбовців залишаться розгорнутими на території Румунії.

Згодом американські військові анонсували передислокацію 2-ї бойової бригади 101-ї повітряно-десантної дивізії до бази в штаті Кентуккі у межах "ретельно спланованого процесу", ініційованого главою Пентагону.

"Це не означає виведення американських військ з Європи або послаблення зобов'язань перед НАТО та за статтею 5 Північноатлантичного договору. Навпаки, це позитивний знак зростання потенціалу та відповідальності Європи", – ідеться в повідомленні Командування армії США у Європі та Африці.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштяну не бачить додаткового ризику для безпеки країни після скорочення чисельності американського військового контингенту.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що рішення Пентагону про виведення частини американських військ з країни поверне чисельність військ до рівня, що був до повномасштабної війни в Україні.

В НАТО повідомили, що "коригування в розміщенні військ США не є чимось незвичайним". Аналогічно вважають і в Німеччині. У Фінляндії такої вважають, що це рішення не призведе до кардинальних безпекових змін.

Речник Єврокомісії Тома Реньє наголосив, що виведення військ США не вплине на плани посилення східного флангу ЄС.

У Франції обіцяють надійно захищати східний фланг НАТО після скорочення контингенту США.

У Конгресі критикують рішення Пентагону

У Конгресі США виступили проти передислокації американських військ з Європі.

Зокрема, очільники комітетів з питань збройних сил Палати представників і Сенату США – Майк Роджерс і Роджер Вікер – виступили проти передислокації частини військового контингенту у Східній Європі.

Конгресмени-республіканці сказали, що "рішуче виступають проти" передислокації ротаційної бригади у Румунії та ініційованого Пентагоном процесу, "що може призвести до подальшого скорочення американських військ у Східній Європі".

Вони нагадали, що президент США Дональд Трамп нещодавно пообіцяв не виводити американські війська з Європи.

"На жаль, рішення Пентагону видається нескоординованим і прямо суперечить стратегії президента", – наголошують вони.

Різне щодо України

Україна отримає 50 млн євро на відновлення лікарень під гарантії ЄС, а Військово-морські сили України отримали нові катери від Швеції та Норвегії.

Нова схема в’їзду до ЄС запрацювала на всіх пунктах кордону Угорщини з Україною.

Понад половина українських біженців не дуже задоволені життям в Німеччині.

У Польщі затримали двох чоловіків, які зірвали прапор з почесного консульства України, а у Празі відбудеться мітинг за повернення прапора України на фасад Нацмузею.

У Словаччині провели масштабну антинаркотичну операцію, серед затриманих – українці.

З Додіка зняли санкції

США зняли санкції з позбавленого мандата президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Нагадаємо, Республіка Сербська є частиною Боснії і Герцеговини.

Загалом зі списку вилучили 48 фізичних та юридичних осіб, яких туди внесли за дестабілізацію ситуації в Боснії і Герцеговині та підрив Дейтонських мирних угод.

Додік подякував Трампу за звільнення від санкцій.

"Рішення про скасування санкцій є не тільки юридичним, але й моральним відновленням правди про Республіку Сербську та всіх, хто чесно служить їй", – написав колишній президент РС.

Решта новин

Нідерланди голосують на дострокових парламентських виборах. На нідерландському острові Схірмонніког явка вже в обід перевищила 126%. Острів є популярним серед туристів, тому на ньому можуть голосувати і громадяни Нідерландів, які там відпочивають, але не живуть.

Партія-переможиця виборів у Чехії і партнери погодили коаліційну угоду.

Німецькі машинобудівники просять ЄС переглянути митну угоду зі США.

Reuters: Німеччина розглядає націоналізацію "дочки" "Роснефти" після санкцій США.

У Німеччині понад 22 тисячі осіб змінили стать за новими правилами.

Незалежність Косова визнала Сирія.

Пограбування Лувру: двоє затриманих частково визнали провину.