Вирішальні вибори у Франції, Байден наздоганяє Трампа, ЗРК Mistral з Естонії: новини вихідних

Велика тема вихідних – вибори в країнах Заходу і ультраправі.

Чого очікувати від ювілейного саміту НАТО? Чому США проведуть військові навчання з Вірменією, але вже не з Грузією?

Не обійшлося і без чергової акції кліматичних активістів. Що цього разу пошкодили?

Про все важливе і цікаве за вихідні, 6 та 7 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Вирішальні вибори у Франції

Сьогодні у Франції проходить другий тур парламентських виборів.

У другому турі беруть участь усі кандидати, які в першому турі отримали голоси щонайменше 12,5% зареєстрованих виборців. Перемагає той, хто набере найбільше голосів.

Виборчі дільниці у Франції працюватимуть до 21:00 за Києвом.

У Парижі та інших великих містах магазини захищають вітрини дошками: побоюються заворушень.

Після першого туру виборів ультраправій партії "Національне об’єднання", лідеркою якої де-факто є Марін Ле Пен, пророкували абсолютну більшість.

Однак після того, як перед другим туром понад 200 кандидатів з усього політичного спектра погодилися зняти свої кандидатури з виборів, щоб розчистити шлях для тих, хто має кращі шанси перемогти кандидата від "Національного об'єднання" у своєму виборчому окрузі, шанси на отримання ультраправими абсолютної більшості знизились.

У перші години голосування явка стала найбільшою за останні 40 років.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен раніше заявляв, що за відносно коротку кампанію перед достроковими парламентськими виборами зареєстрували пів сотні проявів агресії до кандидатів або активістів кампанії.

Нагадаємо, у середу пізно увечері речниця французького уряду Пріска Тевено та її команда зазнали нападу.

Двом підозрюваним у нападі на речницю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

До речі, де-факто лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен вже виступила за скасування дозволу Україні бити французькою зброєю по РФ.

Вона, зокрема, пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку далекобійну зброю для нанесення ударів по Росії.

Новий уряд Британії

А у Британії новий парламент обрали 4 липня. За результатами виборів новим прем’єром країни став Кір Стармер.

Він заявив, що безпека і оборона буде "першим обов'язком" його уряду.

Стармер розповів, що вже провів низку міжнародних телефонних розмов, "щоб налагодити відносини з іншими країнами, обговорити дійсно важливі питання про Україну та інші нагальні проблеми".

Новий глава МЗС Британії Девід Леммі свій перший візит здійснив до Німеччини.

Перезавантаження відносин з Євросоюзом він назвав особливим пріоритетом.

"Давайте залишимо роки Brexit позаду. Ми не збираємося знову приєднуватися до єдиного ринку і митного союзу, але є багато чого, що ми можемо зробити разом. Я хочу бути абсолютно чітким: європейські країни – наші друзі", – підкреслив Леммі.

Також нагадаємо, що крайня права і євроскептична, популістська, антиукраїнська, обтяжена скандалами Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем уперше отримує парламентське представництво.

Майбутній кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп привітав лідера британських популістів Найджела Фараджа з тим, що він вперше став членом парламенту, хоча це вдалося йому з восьмої спроби.

Байден наздоганяє Трампа

У листопаді цього року в США відбудуться вибори частини Конгресу і президента. Перемога Дональда Трампа може посилити європейських ультраправих.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наголосив, що не збирається зніматися з виборів на тлі закликів до нього зробити це після провальних дебатів із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом.

"Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, вийди з перегонів", я б вийшов із них. Господь Всемогутній не зійде", – зазначив Байден.

Як свідчать дані опитування Bloomberg News/Morning Consult, президент Сполучених Штатів скоротив відставання від суперника Дональда Трампа у ключових штатах попри те, що виборці негативно оцінили його виступ на дебатах.

Дипломати та світові лідери, які готуються до саміту НАТО у Вашингтоні наступного тижня, в приватних розмовах висловлюють гостре занепокоєння щодо віку, здоров'я та здатності президента США Джо Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року.

"Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий. Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе протриматись ще чотири роки", – сказав посадовець з європейської країни НАТО.

Інший співрозмовник видання сказав, що на виступ Байдена на дебатах "було боляче дивитися".

Тим часом, президент США Джо Байден заявив, що саме він є тим, "хто зупинив" кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Під час інтерв’ю ABC Байден назвав підтримку України та об’єднання понад 50 союзників довкола допомоги Україні одним із головних досягнень часів свого президентства.

"Все, що я роблю. Ви знаєте, я не тільки проводжу кампанію, я керую світом. Нехай це не звучить гіперболізовано, але ми – найважливіша нація світу…Я той, хто об'єднав НАТО, майбутнє. Ніхто не думав, що я зможу його розширити. Я той, хто зупинив Путіна", – сказав Байден.

Група Орбана і його "миротворча" активність

Альянс прем’єра Угорщини Віктора Орбана отримав достатнє представництво для отримання статусу групи в Європарламенті.

Наприкінці червня Орбан разом з австрійською ультраправою Партією свободи (FPOe) та центристською ANO колишнього прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша заявив про свій намір сформувати нову парламентську групу в Європарламенті під назвою "Альянс патріотів", пообіцявши "нову еру", яка "змінить європейську політику".

Після того, як Данська народна партія і "Vlaams Belang" оголосили про своє приєднання в суботу, "Патріоти за Європу" подолали поріг для набуття статусу групи в Європарламенті – 23 депутати з семи країн.

Ще раніше до "Альянсу патріотів" приєднались нідерландська Партія за свободу (PVV) Герта Вілдерса, португальська ультраправа партія "Chega" ("Досить") та іспанська Vox, яка залишила групу "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР) в Європарламенті для об'єднання з Орбаном.

Якщо "Національне об'єднання" вирішить приєднатися до "Альянсу патріотів", воно стане найбільшою політичною силою в групі з 30 депутатами Європарламенту.

Італійська "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні також висловила зацікавленість у новому русі, але поки не підтвердила своєї участі.

Нагадаємо, лідер Росії Владімір Путін прийняв у п'ятницю у Кремлі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана для переговорів, у тому числі про Україну, та розпочав зустріч згадкою про ультиматум для Києва.

На пресконференції з Путіним Орбан розповів, що під час своїх поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ загарбницької війни "є дуже далекими".

За словами Орбана, правитель Росії не висловив зацікавленості у припиненні вогню для того, щоби створити передумови для більш грунтовних перемовин про мир.

"Він сказав, що не має позитивних очікувань з цього приводу. Зеленський казав, що не має позитивних очікувань, тому що росіяни використали б це проти України, а Путін – що українці використали б цю паузу проти Росії. А я сказав "Давайте подумаємо, я розумію ваші аргументи", – розповів прем’єр Угорщини.

Також очільник Кремля сказав прем’єру Угорщини, що Росія вже відреагувала на перші пропозиції України ще навесні 2022 року, і що відтоді позиція Москви не змінилася і Росія готова на вести перемовини на тих самих умовах.

У США стурбовані фактом поїздки Орбана до РФ.

"Ми стурбовані тим, що прем'єр-міністр Орбан вирішив здійснити цю поїздку до Москви, яка не сприятиме ані просуванню справи миру, ані підтримці суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", – сказав неназваний представник адміністрації президента США.

За його словами, "Росія може закінчити цю війну вже сьогодні, припинивши свою агресію проти України".

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував угорського прем'єра Віктора Орбана за його візит до лідера РФ Владіміра Путіна.

Згодом Німеччина заявила, що Угорщина скасувала зустріч глав МЗС після критики візиту Орбана до РФ.

Будапешт заявив, що скасував зустріч міністрів закордонних справ Угорщини та Німеччини, заплановану на понеділок, через технічні, а не політичні причини.

Тим часом, угорський прем’єр після вояжу до Путіна пообіцяв більше "несподіваних зустрічей".

За даними ЗМІ, Орбан ймовірно прямує до Пекіна.

Крім того, ЄС дистанціювався від прем’єра Угорщини після його участі в засіданні Організації тюркських держав.

Напередодні саміту НАТО

Ну а з 9 по 11 липня у Вашингтоні відбудеться 75-й ювілейний саміт НАТО, де вже перебувають наші кореспонденти.

У Болгарії планують виступити за мирні переговори між Україною та РФ на саміті Альянсу. Посольство України закликало політиків Болгарії не використовувати тему війни в своїх цілях.

Крім того, НАТО прагне побудувати практичну співпрацю з Південною Кореєю щодо України.

Очікується, що Альянс на саміті ухвалить рішення, які не залишать Україну ображеною.

Докладніше про це – в новому відео "Європейської правди".

До речі, Україна отримала від Естонії зенітно-ракетні комплекси малої дальності Mistral і ракети до них.

Військові навчання США з Вірменією

Вірменія анонсувала спільні із США військові навчання.

Навчання передбачають операції зі стабілізації відносин між конфліктуючими сторонами під час виконання миротворчих завдань.

Мета навчань – підвищення рівня злагодження підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях у рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичної комунікації, а також підвищення боєготовності вірменського підрозділу.

Раніше у Пентагоні оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань з Грузією Noble Partner в рамках комплексного перегляду двосторонніх відносин.

Міністр оборони Грузії назвав незрозумілим рішення США щодо скасування спільних навчань.

Посол США в Грузії Робін Данніган окремо пояснила, що в цьому немає нічого незрозумілого, оскільки між США і Грузією триває перегляд двосторонніх відносин.

"Це, звичайно, прикро, але в цьому немає нічого незрозумілого. Ми говорили про це питання, і держсекретар чітко заявив, що наші двосторонні відносини переглядаються, тож у цьому контексті ці навчання було скасовано через те, що були публічні заяви певних осіб, зокрема й членів керівної партії", – сказала вона.

Президентка Грузії заявила про ризики для оборони через скасування спільних навчань зі США.

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