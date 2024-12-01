Грузія підтримує протести, керівництво ЄС у Києві, теракт у Косові: новини вихідних

У центрі уваги вихідних, беззаперечно, – Грузія. Там тривають протести проти призупинення переговорів про вступ до ЄС.

Київ відвідало нове керівництво ЄС, щоб надіслати сигнал про підтримку України до перемоги. Глава Євроради заявив, що ЄС у 2025 році даватиме Україні €1,5 млрд на місяць за рахунок росактивів.

У Франції п'ятеро депутатів просять міністра оборони відправити в Україну інструкторів, а у Німеччині конкурент Шольца жорстко розкритикував його через маніпуляції щодо війни.

Європейська організація з ядерних досліджень припиняє співпрацю з РФ та Білоруссю, а Трамп пригрозив БРІКС.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 30 листопада та 1 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Керівництво ЄС у Києві

До Києва 1 грудня прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта.

Як повідомила Каллас, під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, її послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні.

"Ми зробимо для цього все можливе", – акцентувала вона.

Делегація представників ЄС відвідала Стіну пам’яті у Києві.

Президент Володимир Зеленський провів зустрічі з новим президентом Європейської ради Антоніу Коштою та топдипломаткою ЄС Каєю Каллас.

На пресконференції у Києві Кошта заявив, що ЄС у 2025 році даватиме Україні €1,5 млрд на місяць за рахунок росактивів.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.

До речі, Кая Каллас і Марта Кос висловили розчарування рішенням Грузії не продовжувати переговори про вступ до ЄС.

Вони також звернули увагу на протести останніх днів у Грузії, викликані відмовою влади від переговорів про вступ, та рішуче засудили насильство проти мітингарів.

"Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин. Грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ", – йдеться у спільній заяві.

Грузія підтримує протести

На вихідних у Грузії тривали протести проти призупинення переговорів про вступ до ЄС.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат останніх виборів.

У суботу вдень акція проходила і біля будівлі Суспільного мовника в Тбілісі.

Учасники акції вимагали надати ефірний час мітингувальникам, а також висвітлювати факти насильства на мітингах.

Також протест проходив біля Тбіліського державного університету. Студенти прийшли до будівлі вишу з фотографіями постраждалих від силового розгону акцій. Серед інших, на акціях протесту в Тбілісі серйозно постраждала відома журналістка-розслідувачка.

Увечері протестувальники зібрались під будівлею парламенту, перекрили проїжджу частину, стукали по залізних огорожах будівлі на знак протесту.

У ніч проти 1 грудня (третя ніч поспіль) грузинським силовикам не вдалося розігнати протестувальників у Тбілісі, тож протести тривають і у неділю.

Посли Грузії в Нідерландах, Італії та Литві подали у відставку на знак протесту проти рішення партії "Грузинська мрія" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. До речі, втратив посаду і посол України в Нідерландах.

Співробітник генштабу Міноборони Грузії покинув посаду на знак протесту.

Низка працівників різних державних установ Грузії опублікували заяви, у яких засудили рішення партії влади.

Реакція на протести у Грузії

У Франції заявили, що занепокоєні даними про розгін протестувальників на акціях в Грузії. Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп зазначив, що був "шокований" жорстоким розгоном демонстрантів і журналістів у Грузії, "де багато громадян виступають за свої європейські устремління".

В МЗС Литви закликали ЄС до санкцій проти уряду Грузії після насильства на протестах.

Глава МЗС Німеччини закликала уряд Грузії почути голос своєї країни, а президент Польщі Анджей Дуда закликав грузинський уряд продемонструвати готовність до нових виборів.

США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Як заявили в Сполучених Штатах – "різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи американо-грузинського стратегічного партнерства.

Реакція влади Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримує протести, звернулася до співвітчизників, які проживають у Європі та Америці.

"Настав час чітко висловити свою позицію з приводу цих жорстоких, нещадних спецоперацій у російському стилі, придушення свободи слова... Мовчати і робити вигляд, що нічого не відбувається на Батьківщині, більше не можна!", – заявила Зурабішвілі.

Крім того, вона відмовилася йти з посади після завершення мандату.

Своє рішення вона аргументувала тим, що наразі в Грузії "немає легітимного парламенту", який міг би обрати її наступника.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в країні не буде реалізований "сценарій Майдану".

Грузинський прем’єр поклав відповідальність за події, що розвивалися на акції протесту, на опозицію і зарубіжних партнерів.

"Просто радикали та їхні закордонні покровителі завжди намагаються придумати привід, щоб спробувати розколоти країну й українізувати Грузію", – каже Кобахідзе.

Він також стверджував, що європейські політики "постійно намагаються використати статус кандидата і питання відкриття переговорів для ослаблення країни".

"Вони ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія – незалежна держава із сильними інститутами і, найголовніше, досвідченими і мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії", – додав Кобахідзе.

А рішення адміністрації Джо Байдена призупинити стратегічне партнерство з Грузією Кобахідзе назвав "тимчасовим явищем".

Премʼєр Грузії заявив, що влада чекає можливості обговорити ситуацію у двосторонніх відносинах із Трампом, оскільки саме на нього покладає ухвалення остаточних рішень у цьому звʼязку.

Щодо війни в Україні

Президент Володимир Зеленський на спільній з главою Євроради прескоференції, відповідаючи на питання журналістів, наголосив, що Україна може вступити в НАТО без дії статті 5 на всій території.

Цього тижня Зеленський уперше висловив готовність погодитись на заморозку війни з Росією, якщо НАТО запросить Україну в Альянс і надасть гарантії безпеки для підконтрольної Києву території.

Тим часом, розвідка Великої Британії розповіла, що у Донецькій області російські війська стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки.

Британці зазначили, що Велика Новосілка стала вразливою до російських атак через втрату Вугледара, що за 30 км на схід, на початку жовтня 2024 року.

Це уможливило посилення російського просування в менш захищених районах на заході Донецької області, акцентували в огляді.

У Франції п'ятеро депутатів просять міністра оборони відправити в Україну інструкторів.

"Жорсткість бойових дій і зростаючий тиск Росії на Донбасі змушують нас вважати, що навчання, яке зараз проводять військові у Франції та Польщі, має бути продовжене на українській землі", – акцентували вони.

Підписанти наголосили на підтримці пропозиції про створення європейської коаліції для відправки військових інструкторів в Україну.

Когенераційні установки, надані США, допомогли трьом областям після удару РФ.

Чеське місто Їглава, куди через війну переїхала певна кількість українців, хоче запровадити посади українських помічників поліції.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск показав побудовану ділянку "Східного щита" на кордоні з РФ.

Німеччина і ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує грати на страхах людей перед війною під час виборчої кампанії.

Він звинуватив главу опозиційного ХДС Фрідріха Мерца у надто ризикованій політиці щодо підтримки України, зокрема щодо можливих поставок далекобійних ракет Taurus.

"Я можу тільки сказати: будьте обережні! Не можна грати в російську рулетку з безпекою Німеччини", – зазначив Шольц.

Нагадаємо, у жовтні Фрідріх Мерц запропонував канцлеру Олафу Шольцу висунути Путіну ультиматум із Taurus та обговорити його зміст із європейськими колегами.

Німеччина на чолі з Олафом Шольцом послідовно відмовлялась передавати Україні крилаті ракети Taurus – навіть після того, як своє далекобійне озброєння передали Велика Британія, Франція та США.

"Федеральний канцлер позиціонує себе як "канцлер миру" і вимагає для себе "розсудливості", якій надається особливо висока моральна цінність, заперечуючи її для всіх інших", – каже Мерц.

На думку лідера німецьких консерваторів, під час виборчих кампаній партія Шольца (СДПН) "ніколи не соромилася грати на глибоко вкорінених страхах, зокрема, німецького населення".

Теракт у Косові

У Косові заявили про терористичну атаку на ключовий канал, що живить дві електростанції.

Інцидент стався в п'ятницю поблизу міста Зубін-Поток на півночі країни, приблизно за 16 км від кордону з Сербією, перекривши потік води, необхідної для систем охолодження електростанцій, і викликавши побоювання, що більша частина країни може залишитися без електроенергії на вихідних.

Прем'єр-міністр Альбін Курті негайно звинуватив Сербію, назвавши вибух "терористичним актом", здійсненим "професіоналами", які працюють у "бандах" під керівництвом північного сусіда і націлені на "критично важливу інфраструктуру".

За словами прем’єра, поліція знайшла докази і що всі причетні "постануть перед судом".

"Поліція провела рейди. Є арешти", – сказав Курті журналістам із місця подій у районі Зубін Поток на півночі країни.

Косово посилює заходи безпеки на стратегічних об'єктах

Сербія засудила атаку на ключовий канал у Косові і відкинула звинувачення Приштини. Сербський президент Александар Вучич обіцяє Косову допомогу з розслідуванням вибуху на ключовому каналі.

Косово закликає Захід покарати Сербію після вибуху на ключовому каналі.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що ЄС "найрішучішим чином" засуджує цю атаку.

ЦЕРН припиняє співпрацю з РФ

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) припиняє співпрацю з РФ та Білоруссю.

Рішення країн-учасниць Організації припинити кооперацію з Мінськом і Москвою торкнеться насамперед співпраці з російськими науковими інститутами. При цьому відносини з російськими вченими, які працюють за іншими угодами з ЦЕРН, будуть продовжені.

Вибори у країнах Європи

У Румунії проходять парламентські вибори. Явка на виборах вже найвища з 2008 року.

На виборах в Ірландії правоцентристи на шляху до утримання уряду.

Соціал-демократи перемагають на дострокових виборах в Ісландії.

Трамп пригрозив БРІКС

Трамп пригрозив БРІКС 100% митами, якщо вони впровадять альтернативу долару.

Крім того, ЗМІ дізналися, що після перемоги на виборах Трамп радився з Орбаном щодо України.

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